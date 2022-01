Dois exclusivos do PlayStation foram descontinuados

Duas exclusividades do PlayStation foram fechadas durante o período de férias. Se você não sabia disso, é porque a Sony fez o mínimo esforço para destacar e destacar os servidores que estão sendo retirados para um par de exclusivos. Se você estiver no PS4 ou PS5, as notícias não afetarão você, mas se você possui e ainda usa um PlayStation Vita, você acabou de perder dois dos jogos de plataforma mais populares. Em todos os PS4 e PS5 já mencionados, os fãs do PlayStation desfrutam de uma infinidade de ofertas exclusivas e exclusivas para console, como Fantasma de TsushimaE Deus da guerra, Homem-Aranha da MarvelE 4 Uncharted: O fim de um ladrãoE carregado de sangueE Nova edição das almas de SatanásE Horizon: Zero DawnE Deathloop, E Nossa última parte 2. O PlayStation Vita é uma história diferente. Não tem muitos jogos exclusivos, especialmente aqueles com uma variedade atraente. Mas tem alguns, como Guerras de liberdade E auto-sacrifício, ambos desligaram seus servidores durante o período de feriados.

Alguns jogos podem ser jogados tanto solo quanto offline, então desligar seus servidores não elimina os jogos completamente, no entanto, cada jogo é projetado como um jogo online, então a decisão da Sony impacta negativamente ambos os jogos ativos – embora pequenos – Comunidades ainda joga um par de exclusivos PS Vita.

Como mencionado, o PlayStation não fez quase nada para espalhar a notícia, apenas compartilhando a atualização na versão japonesa do site oficial do PlayStation. O PlayStation não apenas cortou silenciosamente os dois jogos na raiz, mas também não ofereceu nenhuma explicação de por que os servidores de um par de títulos foram desligados. Presumivelmente, após uma simples análise de custo-benefício, mas por enquanto, isso é apenas uma suposição.

Como sempre, iremos mantê-lo atualizado. Se alguma informação for fornecida sobre o motivo pelo qual os servidores de um par de jogos estão fechando, a história será atualizada de acordo; se alguma informação adicional for fornecida, ela provavelmente está disponível agora, então não o faça. Não espere mais sobre este assunto da Sony.

