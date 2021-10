Dodgers iniciará Walker Buehler em NLCS 6

Os Dodgers anunciaram Walker Buhler Ele vai começar no sexto jogo crucial desta noite da National League Championship Series. Buehler vai levar a bola em vez de Max Scherzer, Quem era ele Foi inicialmente definido Para começar, mas foi arranhado ontem.

Buehler não parecia afiado no jogo 3 contra os Braves, permitindo duas corridas (e quatro corridas) em seis tacadas e três corridas em 3 e 3 entradas. Ele agora vai pegar a bola de volta em apenas três dias de folga, trabalhando em um breve descanso apenas pela segunda vez em sua carreira, e pela segunda vez nesta pós-temporada. Los Angeles postou Buehler nos Jogos 1 e 4 do NLDS, e também em uma pausa de três dias, Buehler manteve os Giants em uma rodada em que eles ganharam mais de 4 1/3 das entradas de ação.

Como este é o único caso em que Buehler fez uma pequena pausa, é difícil dizer se seu desempenho instável no Jogo 3 (que veio uma semana após o Jogo 4 do NLDS) foi devido a efeitos colaterais após apenas três dias para se recuperar e prepare-se entre as partidas. Os Dodgers certamente se sentiriam mais confortáveis ​​depois que Buehler descansasse totalmente para um possível jogo de 7, embora, dado como os Dodgers mais ou menos usaram a filosofia “toda mão no baralho” com seu mix de programa pós-temporada, não teria sido chocante se os Dodgers foram usados ​​Buehler para marcar alguns resultados importantes para aliviar Scherzer no jogo 6.

Mas esse possível cenário não se concretizou, pois Scherzer continua assustado com o “braço morto” que o atormentou no início da segunda partida contra o Braves. Scherzer liderava pela terceira vez em seis dias naquela partida, tendo feito 110 lances no jogo 3 da NLDS contra o Giants, entrando no jogo 5 como o mais próximo de fechar a série com um nono jogo sem gols. Retornando à pilha três dias depois contra o Atlanta, Scherzer acertou 79 rebatidas em 4 1/3 innings, desistindo de duas caminhadas e quatro rebatidas (apesar de sete rebatidas).

No quadro geral, Buehler é o tipo de ás que a equipe gostaria de ter em um jogo de eliminação em potencial, exceto pelo fator X de como o descanso curto afeta seus negócios. Resta saber exatamente quanto tempo Buehler receberá a guia do gerente Dave RobertsE, como o Buehler é um ás, os Dodgers não têm margem de erro para perder 3-2 na série. Retirar Buehler depois de, digamos, mais 3 2/3 entradas deixaria muitos outs para serem cobertos pelos Dodgers, especialmente porque Joe Kelly ela tem Já removido Da lista NLCS devido a lesão, e Justin BroilSua disponibilidade também pode ser questionada devido à dor no braço.

O uso de Buehler esta noite também levanta a questão de como os Dodgers vão lidar com um potencial tiroteio do Jogo 7, embora esteja claro que o L.A. quer vencer esta noite antes de se preocupar com os problemas de amanhã. Julio Urias (começando o jogo 4 depois de ser confortavelmente introduzido no jogo 2) também funcionará em uma pequena pausa se for introduzido no jogo 7, embora, como os Dodgers já tinham dois jogos Bullpen na série, é muito provável que papéis regulares sejam escolhidos como iniciante / o favorito está fora da janela no Cenário de Jogo 7. Também não se sabe se Scherzer estará disponível para qualquer ação, mesmo que seja apenas uma aparição.