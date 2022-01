Djokovic está investigando a Força de Fronteira Australiana – últimas notícias

Novak Djokovic ganha recurso contra deportação da Austrália

Novak Djokovic está livre para entrar na Austrália depois de vencer sua batalha com o governo do país sobre seu visto – pelo menos por enquanto. O ministro da Imigração, Alex Hawke, ainda Considere a possibilidade de “autoridade pessoal para rescindir”, uma jogada que pode durar vários dias, já que a estrela sérvia se prepara para competir no Aberto da Austrália.

Ambos os pais foram sinceros durante o recurso, com Seu pai reivindica vitória pelos direitos humanos e liberdade de expressão No filme “um jovem de um pequeno país pobre” ele derrota “os grandes e fortes” nos tribunais. A mãe de Djokovic, entretanto, Compare seu tratamento com “tortura e assédio”.

No entanto, ninguém de sua família optou por responder a perguntas sobre o resultado positivo do Covid do tenista em dezembro, Encerrar uma conferência de imprensa quando o assunto surgir na segunda-feira. Documentos judiciais mostram que Djokovic testou positivo em 16 de dezembro, mas No dia seguinte, ele aparentemente foi fotografado em público sem máscara Na presença de crianças. Acompanhe as últimas notícias e reações da audiência de Djokovic abaixo.