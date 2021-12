Diz-se que a Apple quer fazer todos os seus próprios chips

foto : Spencer Platt ( Getty Images )

A Apple pode ser uma das empresas mais secretas do Vale do Silício, mas seus planos de mover toda a produção de componentes internamente estão bem estabelecidos. Já em seu caminho para remover os chips Intel e AMD dos Macs, a Apple está substituindo os componentes sem fio que a Broadcom e a Skyworks Solutions fornecem para seus próprios produtos.

de acordo com Relatório Bloomberg, A Apple está contratando “algumas dezenas de pessoas” para desenvolver rádios sem fio, circuitos integrados de radiofrequência, SoCs sem fio, Bluetooth e chips wi-fi em suas instalações em Irvine, Califórnia. A notícia chega em um dia A Apple disse aos funcionários Que seus planos para um negócio híbrido foram adiados indefinidamente.

O esforço da Apple para substituir seus fornecedores de componentes, que há anos fabricam chips sem fio para seus dispositivos, não é nenhuma surpresa. No início deste ano, o analista da Apple, Ming-Chi Kuo, disse que a empresa de Cupertino o faria Desenvolveu seu próprio modem 5G, o chip que conecta você a uma rede celular e substitui o chip Qualcomm usado atualmente em iPads e iPhones.

A Apple já tem alguma experiência na fabricação de chips sem fio; Os modelos mais recentes do iPhone incluem Ultra Wideband U1 para localizar e se comunicar com outros dispositivos equipados com U1, como AirTags. Além disso, o chip H1 dentro dos AirPods permite um emparelhamento Bluetooth mais rápido e seguro entre os fones de ouvido e outros dispositivos.

Onde a Intel foi vítima dos processadores Apple M, Broadcom, Skyworks e Qualcomm podem em breve perder um de seus maiores e mais importantes clientes. Entramos em contato com essas empresas e a Apple para comentar e atualizaremos este artigo se recebermos uma resposta costas.

A Bloomberg informou que a expansão de Irvine está em sua infância e aumentará gradualmente; Não há um cronograma definido para quando podemos esperar iPhones, Macs e Talvez um fone de ouvido AR? Para usar chips wireless dedicados, embora o referido relatório de Kuo afirme que eles chegarão no iPhone 2023.

Com o lançamento de processadores personalizados da série M, a Apple demonstrou como os componentes internos podem levar a ganhos de desempenho e melhor integração do produto. Será interessante ver como a Apple pode tirar vantagem dos chips sem fio dedicados, além de controlar a fabricação e o custo. Isso deve criar novos fluxos de comunicação entre os dispositivos Apple para que você possa conectar e transferir arquivos mais facilmente de um dispositivo para outro. Talvez os relatórios mais interessantes sejam os do modem Apple 5G que, se formos fortes o suficiente, pode encontrar seu caminho para o MacBook Pro.