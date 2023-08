Disney é processada por parceiro de financiamento de filmes por usar ‘contabilidade de Hollywood’ – Deadline

Jonathan Hesson/Imagens de holofotes/Coleção Everett

A Disney foi processada no Tribunal Superior de Los Angeles pelo financiador de filmes TSG, que alega que a gigante da mídia usou “praticamente todos os truques do livro de Hollywood” para acumular centenas de milhões em lucros.

Ecoando o macacão de Scarlett Johansson durante o lançamento Viúva Negra Nos cinemas e no Disney + em 2021, o TSG confirma que a Disney fez uma série de movimentos com o objetivo de fazer seu ninho de streaming. (Leia a reclamação completa aqui.) A WarnerMedia (agora Warner Bros. Discovery) enfrentou uma reação legal semelhante do parceiro de co-financiamento de longa data, Village Roadshow, sobre o lançamento da transmissão ao vivo do dia e data. Matriz de Ressurreição e outros filmes.

O TSG gastou $ 3,3 bilhões para ajudar a apoiar cerca de 140 projetos na Fox, que se juntou à Disney como parte de uma aquisição de $ 71,3 bilhões da maior parte da 21st Century Fox em 2019. Os créditos do TSG incluem Anisherin de InisherinE Avatar: Estrada das ÁguasE Bohemian RhapsodyE piscina mortaE Grande Hotel Budapeste E forma de água.

O processo nomeia a Twentieth Century Fox Film Corporation e a The Walt Disney Company como réus, e refere-se várias vezes à entidade do estúdio como “Fox”, embora a entidade de propriedade da Disney agora se chame 20th Century Studios.

A Disney não respondeu imediatamente ao pedido do Deadline para comentar o processo.

A distribuição é o cerne da questão, como foi com a reclamação de Johansson, que foi apresentada pelo sócio de Baird na Marella, John Berlinski, o mesmo advogado que representa a TSG). Depois de emitir uma declaração farpada atacando Johansson, a Disney acabou fazendo um acordo com a estrela.

Desde a Covid, os estúdios reformaram as práticas comerciais estabelecidas há muito tempo em relação à distribuição de filmes. Especificamente, a janela teatral está sob pressão à medida que os consumidores se acostumam com o streaming e as empresas de mídia estão investindo bilhões em seus serviços. Do ponto de vista do TSG, as mudanças ocorreram às custas dos parceiros financeiros.

“Esta janela de distribuição de filmes foi projetada para aumentar os lucros dos estúdios (e partes interessadas, como a TSG), impedindo um fluxo de receita de distribuição de outro spin-off”, diz o processo. “Quando as janelas colapsam umas sobre as outras, o estúdio (e seus investidores) perde grandes fontes potenciais de receita.”

A reclamação pede uma grande mudança na janela de lançamento da primeira parcela para o jovem de 20 anos, que está há muitos anos na HBO. Depois de adquirir o estúdio, a Disney “ordenou” aos 20 que renegociassem o contrato de produção e perdessem “uma parte significativa da taxa de licenciamento garantida da HBO” em troca de permitir que a HBO transmitisse os filmes no Disney + e no Hulu. Embora a mudança tenha beneficiado a Disney, seus acionistas e altos executivos, diz o TSG, ela custou à entidade financiadora “muitos milhões” aos quais ela tem direito.

A TSG, dirigida por Chip e Robert Seelig, estabeleceu laços com a Fox em 2012 e também tem um relacionamento com a Warner Bros. Television. e Sony.

Além da alegada perda de receita devido às decisões de distribuição da Disney, a TSG afirma que o déficit resultante no fluxo de caixa enfraqueceu sua capacidade de investir em filmes como Avatar: Estrada das Águasque foi um grande sucesso.

Nos últimos meses, a Disney desmantelou a startup de Bob Chapek durante seu curto mandato como CEO: uma organização central de distribuição. Embora a Disney Media and Entertainment Distribution (DMED) visasse melhorar a tomada de decisões e acelerar o crescimento do streaming, isso irritou muitos parceiros criativos e financeiros que se sentiram excluídos do processo. Bob Iger, que nomeou Chapek como seu sucessor em fevereiro de 2020, voltou à empresa em novembro de 2022 após a saída de Chapek.