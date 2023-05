Disney derrubando um campus de $ 1 bilhão na Flórida pode estragar outros desenvolvedores

CEO da Disney, Bob Iger e Disney World Castle na Flórida Nelson Barnard/Getty Images, Roberto Machado Noa/LightRocket via Getty Images

A decisão da Disney de acabar com seu campus de bilhões de dólares pode afetar projetos próximos.

O CoStar Group disse ao Wall Street Journal que milhares de casas foram construídas depois que a Disney anunciou seu campus de 2021.

No entanto, o grupo de desenvolvimento proprietário do terreno diz que a decisão da Disney não o afetará.

A decisão da Walt Disney de acabar com seu campus de $ 1 bilhão em Orlando, Flórida, este mês pode deixar vários projetos de desenvolvimento na comunidade de Lake Nona lutando, O Wall Street Journal informou.

Walt Disney comprou o terreno para construir o campus na comunidade de Lake Nona em 2021, mas decidiu que não faria isso. A revista informou em 18 de maio. Centenas de funcionários que estavam prestes a trabalhar no novo campus já haviam se mudado para Lake Nona antes que a Disney anunciasse que estava abandonando o plano.

Lisa McNatt, diretora de análise de mercado do CoStar Group, disse ao jornal que, quando a Disney anunciou inicialmente os planos de construir em Lake Nona, 2.100 novas unidades habitacionais foram construídas como resultado, com 1.200 atualmente em construção. Em comparação, disse McNat à revista, apenas 750 unidades foram construídas nos três anos anteriores.

Representantes da Tavistock Development Co. disseram: , o grupo por trás do Lake Nona, disse à revista apenas que “destina-se a selecionar a escolha de organizações, inovadores e empreendedores que alimentam nosso ecossistema”.

Eles também disseram ao jornal que 95% das residências multifamiliares em Lake Nona estão atualmente ocupadas.

McNatt disse que a presença da Disney “teria resultado em um forte aumento de empregos de alta renda que teria beneficiado a região de Orlando como um todo”.

A decisão de cancelar os planos fazia parte do esforço da empresa para cortar custos A revista noticiou anteriormentebem como sua batalha política em andamento com o governador Ron DeSantis, que começou depois que a Disney se manifestou contra uma lei apoiada pelo governador que limitaria as discussões sobre orientação sexual e gênero nas escolas públicas.

Kelsey Vlamis, do Insider, relatou anteriormente que, se a briga continuar, a Flórida poderá ter uma perda financeira significativa se a Disney, o segundo maior empregador privado do estado, decidir lucrar com mais projetos no estado – embora isso ainda não esteja totalmente feito e O prazo foi informado.

“Acho que DeSantis tem muito a perder, como esse incidente deixou claro, dependendo se ele, como um político bastante astuto, pode de alguma forma colocar uma boa cara nisso”, Richard Foglesong, um dos principais especialistas em história e política do Walt Disney World. , disse ele disse de dentro.

Representantes da Disney, Tavistock Development Co e DeSantis não responderam imediatamente ao pedido de comentário do Insider.