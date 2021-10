Disney aumenta preços de ingressos e estacionamento para parques da Califórnia

Chegar ao “lugar mais feliz do planeta” está prestes a ficar mais caro Disney Ela planeja introduzir um sexto nível de preços para o sistema de ingressos com base na demanda em seus parques temáticos da Califórnia.

fita proteção o último eles mudaram eles mudaram % dis The Walt Disney Company. 169,55 -2,49 -1,45%

De acordo com a Disney, o novo nível oferecerá aos hóspedes “mais opções de ingressos para atender a uma variedade de orçamentos”, já que se aproxima de “preços dinâmicos projetados para distribuir as visitas por semanas, meses e anos”.

Os participantes do Disney World foram criticados por usarem esta camisa inadequada

O preço de nível 1 para um ingresso de um dia permanecerá no nível de 2019 de $ 104, enquanto os níveis 2-5 aumentaram em $ 5-10. O novo sexto nível, que a Disneylândia diz que será lançado em março de 2022, de acordo com KTLA, Isso elevaria o custo mais alto de um ingresso de um dia para o parque a US $ 164. A distribuição de preços é a seguinte:

Nível 1: $ 104

Nível 2: $ 119 (incremento de $ 5)

Nível 3: $ 134 (incremento de $ 10)

Nível 4: $ 149 ($ 10 de incremento)

Nível 5: $ 159 (incremento de $ 5)

Nível 6: $ 164

Para hóspedes que fizerem upgrade de seu ingresso para o Park Hopper por uma taxa adicional de US $ 60, a opção de menor custo sai por US $ 164, enquanto a opção mais cara sai por US $ 224.

NETFLIX EYES ANTIGA BASE DO NOVO EXÉRCITO JERSEY PARA NOVA INSTALAÇÃO DE PRODUÇÃO

Para bilhetes de vários dias, a discriminação de preços é a seguinte:

Ingresso de dois dias para um parque por dia: $ 255 ($ 20 de incremento)

Passe Park Hopper de 2 dias: $ 315 (aumento de $ 25)

Ingresso de 3 dias, um parque por dia: $ 330 ($ 20 de aumento)

Ingresso Park Hopper de 3 dias: $ 390 (aumento de $ 25)

Ingresso de 4 dias, 1 parque por dia: $ 360 ($ 20 de incremento)

Park Hopper de 4 dias: $ 420 ($ 25 de incremento)

Ingresso de 5 dias, um parque por dia: $ 380 (aumento de $ 20)

Park Hopper de 5 dias: $ 440 (acréscimo de $ 25)

Além dos aumentos nos preços dos ingressos, os parques da Disney da Califórnia cobrarão $ 30 para carros e motocicletas pelo estacionamento, até $ 5, e os hotéis Disneyland Resort cobrarão um adicional de $ 15 para estacionamento sem manobrista ($ 40) e estacionamento com manobrista ($ 50).

Clique aqui para ler mais sobre a FOX BUSINESS

A mudança ocorre em um momento em que o resort Disneyland viu uma forte demanda durante sua reabertura em etapas, que começou em abril.

Apenas dois meses após o lançamento do Magic Key da Disneylândia, a alternativa ao programa de passe anual, o pacote Dream Key de $ 1.399 se esgotou. Enquanto isso, um passe de $ 949 Believe Key, um passe de $ 649 Enchant Key e um passe de $ 399 Imagine Key ainda estão disponíveis. Todos os detentores da Magic Key recebem benefícios exclusivos, como acesso à área de jantar da varanda da Magic Key, mercadorias especiais, descontos selecionados, o próximo mês do detentor da Magic Key e muitas experiências especiais, algumas das quais ainda não anunciadas.

A prolongada temporada de férias no Disneyland Resort começará em 12 de novembro com decoração, atrações temáticas, entretenimento sazonal, ofertas de alimentos e bebidas especiais e muito mais. A montanha-russa Disneyland Monorail e a Big Thunder Mountain retornarão em 4 de novembro, e o serviço de bonde retornará no início de 2022.

Além disso, a Disney introduziu um arquivo Serviço de planejamento digital Genie avançar este mês. Os hóspedes que desejam pular a sequência de espera podem comprar o complemento Disney Genie + por $ 15 por pessoa por dia no Walt Disney World Resort e $ 20 por pessoa por dia no Disneyland Resort, que estará disponível para 40 atrações. Os hóspedes também podem agendar até duas atrações de alta demanda por dia que não estão incluídas no complemento Genie +, como Remy’s Ratatouille Adventure ou Star Wars: Rise of the Resistance, por uma taxa separada. Os preços para as opções de atrações individuais variam por data, atração e parque.