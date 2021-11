Discord descarta planos de integração de Ethereum e NFT após reação

O popular aplicativo de mensagens da comunidade Discord teve que desistir de seus planos de integração com Ethereum (ETH) – NFTs com base na forte reação de um grande número de sua base de usuários.

A resposta começou em 9 de novembro depois que o fundador e CEO da Discord, Jason Citron tweetou “talvez nada”, acompanhado por uma captura de tela da página de configurações do aplicativo mostrando o logotipo da ETH e Opção para conectar carteiras digitais Como MetaMask e Wallet Connect.

Citron foi então bombardeado com milhares de comentários instando-o a abandonar planos com usuários ameaçando cancelar assinaturas do Nitro. Os cripto-céticos afirmam que os NFTs são um esquema Ponzi e são prejudiciais ao meio ambiente devido à quantidade de energia usada para minerar criptomoedas.

Peço a você que não se envolva no espetáculo do NFT. Quero um aplicativo que não permita um esquema de lavagem de dinheiro que também comprovadamente contribui para as mudanças climáticas. A última coisa que desejo como usuário do seu produto é prejudicar o meio ambiente que me preocupa tanto. – ⊗. :: .⊗ (Ghost_Manul) 9 de novembro de 2021

Embora Citron tenha comentado que o recurso estava no modo “beta”, em 11 de novembro, ele observou que havia mudado para o modo “sem lançamento”:

“Obrigado por todas as opiniões. Não temos planos no momento de lançar este conceito interno. No momento, estamos focados em proteger os usuários de spam, golpes e fraudes. O Web3 tem muitos problemas bons, mas também muitos problemas que nós precisamos resolver em nossa escala. Mais em breve. “

Apesar do Discord ser um aplicativo popular entre a comunidade de criptografia – os projetos NFT, em particular, usam a plataforma de construção Comunidades Parece que o grupo de jogadores (entre outros) que usa a plataforma não gosta de criptomoeda.

Uma postagem do Reddit na comunidade r / discordapp em 9 de novembro intitulada “Por favor, não apoie NFTs” recebeu quase 6.400 votos positivos.

O usuário “CaboSanLukas” afirmou que os NFTs são uma “farsa” e acrescentou: “Imagine que você comprou um bilhete afirmando que tem uma imagem X. Mas este bilhete não tem validade legal em nenhum país. Além disso, o valor dos NFTs é baseado em especulação e raridade. Enfatizando “Atolin” que:

“Você queima um acre da floresta amazônica para obter um link para um recibo de compra de algo. Você não consegue aquilo, nem mesmo recebe o recibo, você recebe um link para o recibo.”

Relacionado: Twitter Crypto: equipe dedicada visa explorar DApps e muito mais

De volta ao Twitter, Hayden Adams, fundador troca descentralizada Uniswap Ela disse Hoje cedo, a reação de Citron foi “muito surreal”, mas um bom lembrete de quanto Web3 entrou no mundo.

“PoS + L2s abordará totalmente as preocupações ambientais no próximo ano da IMO, mas o mal-entendido e o medo persistirão por muito mais tempo”, disse ele.