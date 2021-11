Nota de sucesso: Exceto, Algar

Nem mesmo o ateu de coração frio pode ficar impressionado com as 37 igrejas de Toronto, esta pequena cidade, sendo um pouco interior, evita o crescimento excessivo de alguns resorts de Alcarve. O que é mais apropriado do que ficar em um convento convertido – Exceto Pousada Convento – No coração da cidade, onde partem os barcos para a ilha, exceto para os amantes da praia? Mas é difícil se afastar dos restaurantes e bares ribeirinhos com vista para a famosa Ponte Romana.

pousadas.pt, Dobrando de 123

Malcolm Mathew



Sul

Aljur, Alcarve

A não perder é a Fortaleza Mourisca da cidade de Aljesur. Foto: Mike Howard 2 / Alami

Em outubro, você pode sentir a floresta se contorcendo na brisa suave da manhã acima das cabanas caiadas de branco da Al Jazeera. A cidade velha é uma camada de ruas estreitas. Eles derrubaram um prédio desordenado – meio airbnbs chiques, cabanas meio curvas, empilhadas com madeira compensada e lenha. Uma fortaleza mourisca – característica encontrada em todas as cidades do sul de Portugal – ergue-se. Vá lá para ver a luz desvanecer-se na fachada de Aljesur durante o pôr-do-sol. Durante o dia, dirija pelos prados de flores silvestres Praia da Arrifana Surfar e se envolver com a luz do sol.

Joseph Francis

Évora, Allendejo

Vista do Jardim Diana, Évora. Foto: John Lovett / Alami

Uma bela cidade histórica, Évora é um museu vivo com monumentos da época romana. A paisagem é linda e rodeada por aldeias maravilhosas, penso eu, o melhor vinho do mundo e a cozinha típica de Allendez. Possui excelentes restaurantes e bares e muitos museus e galerias. No verão a temperatura chega aos 40ºC, mas felizmente Évora tem belas piscinas e muitas praias fluviais. Há também uma universidade fundada em 1559; Esta é uma cidade verdadeiramente cultural.

John Dominguez

Elvas, Allendejo

Hidrovia Amorera, Elvas. Foto: Ken Welsh / Alami

Elvas fica perto da fronteira com Espanha e tem muitas guerras entre Portugal e Espanha, o que tem significado histórico para Portugal. Locais como City Fort, Fortress, Waterfront e Military Museum são muito interessantes para mim. A gastronomia local é maravilhosa e é fácil conseguir a melhor comida a um preço razoável. A acomodação também é acessível no verão (£ 50- £ 70 para café da manhã e piscina ao ar livre), tornando este lugar ideal para caminhadas e outras atividades ao ar livre e oferece a oportunidade de uma viagem de um dia para a Espanha a alguns quilômetros de distância.

Bruno

Central

Piodão, Serra do Açor

Foto: Louis Costa / Alami

Serra do Agor é uma pequena aldeia na serra que surgiu de um conto de fadas. Esta aldeia chama-se Piodão e é uma das 12 aldeias classificadas como Aldeias Históricas de Portugal – Aldeias Históricas de Portugal. Pyoto consta de relatos históricos desde o século XIV e pode ter sido usado por fugitivos medievais que se escondiam nas selvagens montanhas portuguesas. Na verdade, em um dia chuvoso você tem que assistir a aldeia emergir da névoa do outro lado da colina. Fomos para Pyotr em um dia chuvoso e ainda não poderia ter sido melhor. Adoramos explorar todos os becos estranhos feitos de pedra de xisto e alguns sabores locais. Caixa – Tarte de leite.

Laura Di Stefano

Monsanto, White Fort

Foto: Crow Magnon / Alami

Aldeia de montanha de Monsanto, casas construídas em formações rochosas e casas magníficas பூசடா – Pousada – Com um ótimo restaurante. É uma aldeia verdadeiramente atmosférica e antiga, onde as tradições locais ainda são praticadas nas ruas, especialmente durante os feriados religiosos – e é um país bom para caminhar. As planícies do leste de Portugal estendem-se a oeste e, do forte acima da aldeia, parece que avista todo o país. Mesmo em Portugal a comida e a bebida são acessíveis e os bares oferecem comida local simples e tão apelativa como qualquer coisa encontrada nas terras altas. Uma pequena cidade verdadeiramente mágica.

James David Rattigan

Leva, Santarém

Os Cavaleiros Templários Castelo e Igreja, Tomar. Foto: Wayne Berry / Alami

Tomar é uma verdadeira pedra preciosa escondida, um dos mais notáveis ​​castelos templários que formaram o Convento de Cristo, que agora é um Patrimônio Mundial da UNESCO porque o design incomum da igreja é único no mundo. É um prazer passear pelas calmas ruas de pedra e becos da cidade velha ou sentar-se em uma das tabernas na praça principal e apreciar a vista até os fortes da colina acima. Quando você estiver lá, vá em frente Pequeno francês Sirva em uma rua sossegada para um brunch ou para um café e deliciosos pastéis.

Gus McLeod

Santa Gompa Tao, Visu, Centro de Portugal

Santa Gompa Dao é uma pequena cidade do interior que, antes de se juntar a Tao Montego, parece que nunca viu o rio Chris se juntar ao Tao. Os prédios de granito locais contam com uma passarela de madeira lindamente projetada pela cidade velha. O centro do município local, que oferece férias de verão para os ricos. Agora, as instalações locais da ciclovia, o Dio Ecotrack, E a bela praia da Ribeira da Senhora no rio Montego está à disposição de todos.

Diana

Oeste

Aviro

Moliciro Barcos com arcos desenhados à mão no Avro. Foto: Sergio Asenha / Alami

Depois de percorrer toda a extensão de Portugal no final deste verão, o belo Aviro teve mais surpresas. Foi nesta histórica cidade de canais, por vezes chamada de “Veneza Portuguesa”, que descobrimos edifícios Art Nouveau, praias amplas e intactas, casas às riscas coloridas (cabanas construídas originalmente pelos pescadores locais) e uma variedade de opções gastronómicas. Experimente sobremesas tradicionais com ovos Ovos moles) Incluindo comida vegetariana / vegetariana, às vezes rara em qualquer outro lugar do país. Como Veneza, há muito a descobrir além dos canais – neste caso, um Moliciro, Não é uma gôndola.

Victoria Height

Norte

Guimarães

Praça da Oliveira, Guimarães. Foto: Tasfoto / Alamy

Considerando que é “a terra natal de Portugal”, é estranho que Guimarães não tenha um circuito regular. A viagem de trem de 55 minutos do Porto e a caminhada de 10 minutos o levarão de volta à cidade velha, com prédios baixos e elegantes, ruas tranquilas onde as pessoas trazem suas cadeiras de cozinha para o corredor, mosteiros reais, palácios e a atmosfera relaxante de uma pequena cidade portuguesa em geral. Com uma igreja notável que atrai multidões em festas e festas católicas em meados do século 20, uma gôndola oferece fácil acesso ao Monte da Penha, uma grande área de floresta e pedras majestosas. A partir daqui, as vistas através das planícies ao norte são espetaculares.

Barbara Forbes