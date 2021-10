Didi Haman acha que a Irlanda pode causar problemas a Portugal

A Irlanda teve uma vitória abrangente sobre o Qatar na noite de terça-feira, resultando em outra vantagem para Stephen Kenny. Didi Haman também deve mudar a sua música de sábado, já que disse que a Irlanda pode causar problemas a Portugal nas eliminatórias do próximo mês.

Haman não achou que seria fácil para o Romando e seus aliados irem para a qualificação de novembro, o que exigiria uma decisão para se classificar automaticamente para a seleção portuguesa. Em Dublin,

Thib Haman acha que Portugal terá medo de Dublin

Passou mais de um mês desde o voo estreito da Irlanda para o Algarve e, em breve, as estrelas portuguesas regressarão a Dublin.

O clima em torno do acampamento de Stephen Kenny agora parece diferente do que era antes do primeiro jogo com Portugal, com sete gols, dois jogos em branco e duas vitórias claras em quatro dias, aliviando um pouco a pressão sobre o ex-técnico do Dantalk.

Didi Haman apareceu na cobertura do Arte da vitória da Irlanda por 4 a 0 sobre o Qatar na terça-feira, dizendo que sentiu que a seleção portuguesa estava com medo de enfrentar os irlandeses no mês que vem.

Esta é uma boa notícia para Estêvão e a Irlanda – mas também uma boa notícia para a Sérvia. Portugal não espera vir aqui a necessitar de uma decisão.

Portugal está em uma batalha pelo primeiro lugar no grupo com a Sérvia, atualmente um ponto atrás dos sérvios. Ambos vão marcar presença na ronda final dos jogos por equipas, o que significa que uma decisão em Dublin é crucial para Portugal.

Haman acrescentou que a Irlanda está lentamente ganhando impulso, acrescentando que, embora tenha previsto que Stephen Kenny ainda teria sorte de ter um emprego, a equipe mostrou mais estilo na vitória na terça-feira do que nos jogos anteriores. Sob Kenny.

Não importa como a Irlanda, finalista da Copa do Mundo e vencedora da Liga dos Campeões, jogue contra o Catar, eles podem causar “qualquer time” no mundo – até mesmo aqueles como Portugal.

Haman foi muito eloquente sobre o possível cartão vermelho contra Cristiano Ronaldo, e as limitações de tempo para trazer comentários de nomes como John Egan, e as injustiças que a Irlanda experimentou nas Ilhas Faroé.

Em 35 anos jogando ou assistindo futebol, nunca tive a sensação de que algo estava errado. Ontem fiz pela primeira vez. 1 minuto de prorrogação no primeiro tempo e a Irlanda ficou um ponto na 2ª colocação sem motivo, em uma dezena de ligações suspeitas https://t.co/kjUyHtIZmZ – Didi Haman (ietDietmarHamann) 2 de setembro de 2021