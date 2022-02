Dicas BTTS Europeias: Gols na Alemanha, França e Portugal

Colônia x Friburgo

Dois improváveis Liga dos Campeões os competidores se enfrentam no RheinEnergie Stadion.

O Freiburg pode terminar o dia em terceiro com vitória, enquanto o Colônia está apenas quatro pontos atrás, mas busca a primeira vitória em três Bundesliga passeios.

Os anfitriões mantiveram apenas uma partida sem sofrer gols durante toda a temporada, enquanto o Freiburg marcou em 13 de seus últimos 15, então vá em frente btts em 11-17 com SBK.

Mônaco x Lyon

Esses times estão em sétimo e oitavo, respectivamente, após uma temporada inconsistente até agora, mas a riqueza de talentos em exibição aponta para gols.

Ambas as equipes vêm de boas vitórias no meio da semana, com o Mônaco vencendo por 4 a 2 no Lens para chegar às oitavas de final da Copa da França, enquanto o Lyon derrotou o Marselha por 2 a 1 em casa para a terceira vitória consecutiva na Ligue 1.

O Lyon marcou em 26 dos seus últimos 28 jogos fora da Ligue 1 e está sempre sujeito a sofrer golos, enquanto o Mónaco tem vindo a voar em casa com seis vitórias e oito jogos invictos no campeonato. Ambos para apelações líquidas em 9-13 com SBK.

Vitória Guimarães x Braga

O quarto colocado Braga está de olho na terceira vitória consecutiva na primeira divisão portuguesa, mas não será fácil no Europeu perseguir Guimarães.

Os anfitriões raramente foram monótonos nesta temporada – nove de seus últimos 10 jogos no campeonato e 13 de 15 viram ambas as equipes marcarem.

O Braga derrotou o campeão Sporting por 2-1 e colocou seis golos no Arouca nos dois últimos jogos fora de casa, pelo que o golo de ambas as redes aumentou para 14-19 com SBK.

