Dia da Liberdade de Melbourne: a cidade mais fechada do mundo dá os primeiros passos cautelosos para reabrir | Melbourne

Antes da eclosão da pandemia, Melbourne liderou a lista das cidades mais habitáveis ​​do mundo sete vezes consecutivas e foi O centro urbano de crescimento mais rápido na Austrália.

Mas, à medida que as principais cidades ignoravam as restrições de bloqueio quando a vacina chegava, as lojas de Melbourne permaneceram fechadas, os residentes estavam sob o toque de recolher às 21h e a cidade normalmente lotada ganhou um novo título: a mais longa paralisação do mundo.

Agora, 262 dias depois, Melbourne dará seus passos finais nos pedidos de estadia em casa na sexta-feira, 22 de outubro, arrojado, mas otimista.

Foi Georgia Fary quem reservou a banda no Collingwood Institution no Jasometer Hotel por quatro anos. Ela diz que as duas últimas coisas foram “vulneráveis”.

Quando os shows foram cancelados pela primeira vez, Fary sentiu uma “sensação inicial de morte”.

“Então a coisa mais assustadora foi … não apenas o anúncio de outro fechamento, mas o que está por vir – a recuperação dolorosamente lenta”, diz ela.

“Estávamos abrindo, mas com que capacidade? Ainda estamos trabalhando na reprogramação dos shows do ano passado.”

Agora que o governo do estado de Victoria divulgou o roteiro final para a reabertura, que é em grande parte Uma exceção é o setor de artes e entretenimentoFary se sente fechado.

“Todos estão comemorando a saída do bloqueio, mas ainda nos sentimos deixados para trás e os lugares foram deixados para sangrar”, diz ela.

A fase final do roteiro vitoriano tinha capacidade para 1 pessoa por 4 metros quadrados, o que deixou muitos na indústria do entretenimento “confusos”.

Lockdown inspirou arte de rua em St Kilda, Melbourne. Foto: Dave Hewison / Speed ​​Media / Rex / Shutterstock

Petição de Save Scene apresentada para devolução em fases para reabrir locais de música a 100% da capacidade Obteve mais de 22.000 assinaturas online.

“Estou constantemente tentando ser positivo e sinto esse senso de comunidade agora mais do que nunca”, diz Fary.

Quando o estado de emergência foi declarado em Victoria em 16 de março do ano passado, deveria durar quatro semanas. Após seis fechamentos, o estado de emergência ainda está em vigor.

Em 30 de março, o estado tinha 821 casos ativos de Covid-19, e Victoria entrou na terceira fase de bloqueio, com quatro motivos principais para sair de casa: para obter alimentos e suprimentos, obter cuidados médicos e fazer exercícios e ir ao trabalho ou à educação.

Desde então, mais de 71.000 vitorianos contraíram o vírus e mais de 990 vitorianos morreram de Covid-19. Inúmeros festivais, espetáculos de teatro e exposições foram cancelados ou adiados.

os Estados População diminuiu 0,6% Desde o início da pandemia, em grande parte devido ao impacto do fechamento das fronteiras internacionais na emigração. É o único estado ou território da Austrália que viu sua população encolher neste período.

A pandemia fez muitas pessoas perderem a esperança no futuro Carmen Thien, trabalhadora de varejo

A prefeita de Melbourne, Sally Kapp, diz que o crescimento no período pré-pandemia foi impulsionado por “oportunidades de trabalho e estilo de vida” e que esse apelo acabará retornando.

“Ainda é muito aqui, é só uma questão de voltar”, diz ela, acrescentando: “Estamos levando atividade para as ruas, criadores renovando nossas pistas, entusiastas voltando, e a cidade estará cheia de gente e música – está pronto para derramar. “

“A previsão mostra que haverá um momento turbulento, pois encontraremos nosso novo ritmo e novos hábitos de trabalho serão formados, mas não tenho medo. Quero correr direto nessa direção e chegar a esse novo ritmo o mais rápido possível.”

A Câmara de Comércio e Indústria de Victoria estima que as paralisações custaram a Victoria cerca de US $ 1 bilhão (£ 545 milhões) por semana.

Seu presidente-executivo, Paul Guerra, disse ao The Guardian Australia: “Não sabemos quanto tempo Victoria levará para se recuperar da Covid-19, com a incerteza sobre quando as fronteiras internacionais serão totalmente reabertas”.

“Esperamos que, quando recebermos 90% das vacinações duplas, todos os negócios sem limites voltem à intensidade, nossos eventos sejam retomados e operem e as fronteiras sejam abertas para turistas vacinados e estudantes internacionais.”

Enquanto a taxa de desemprego em Victoria sentado em 4,8%No entanto, a taxa de subemprego é muito maior, chegando a 10% do mercado de trabalho. Somente em setembro, a taxa de emprego de Victoria Por 123.000 pessoasA taxa de participação diminuiu 1,9%.

Atualização de Victoria Covid-19: Pessoas não vacinadas não terão liberdades extras até 2022 – vídeo

Uma trabalhadora informal do varejo, Carmen Thane, deixou de trabalhar em horário integral para não ter turnos durante o bloqueio.

Thane só conseguiu reivindicar US $ 450 por semana em pagamentos de desastres da Covid ao governo federal – Definido para expirar quando os estados atingirem as taxas de vacinação de 80% – Porque ela não pode provar que trabalhará regularmente mais de 20 horas por semana.

“Foi muito estressante financeiramente estar com US $ 450 por semana … meu aluguel, minhas contas, minha comida e meu animal de estimação comendo a maior parte desse dinheiro”, diz ela.

Thane esgotou quase todas as suas economias de emergência em contas médicas e veterinárias e está preocupada com o fato de que, assim que os bloqueios forem suspensos e os pontos de venda forem reabertos, os trabalhadores contratados terão prioridade sobre os empregados ocasionais.

“É provável que eu precise me inscrever no Centrelink [welfare payments] Para sobreviver ou encontrar outro emprego ”,“ Desde a pandemia, meu local de trabalho teve problemas financeiros e muitas pessoas ficaram desempregadas.

“A pandemia fez muitas pessoas perderem a esperança no futuro … mas também no fornecimento de moradia ao mesmo tempo – as pessoas estão perdendo a maior parte de sua renda.”

A fadiga fechada, especialmente entre a geração mais jovem, pode superar o levantamento das restrições.

Os últimos dois anos foram difíceis, diz Will Tozer, um estudante de 12 anos de Strathmore, um subúrbio de Melbourne, e embora a perspectiva de liberdade seja empolgante, ele agora está apenas preocupado com os próximos exames.

“Tivemos uma formatura casual naquele dia e fomos a um parque … Foi tão estranho sair com várias pessoas”, disse Will Tozer. Fotografia: Christopher Hopkins / The Guardian

“Eu estava sem motivação … se você não vê seus colegas de classe, se você não está na escola … minhas notas caem e o mesmo acontece com a maioria dos meus outros colegas por causa do bloqueio”, diz ele. “Eu ia fazer as três primeiras fileiras da minha cama.”

Tozer diz que antes que cinco pessoas vacinadas pudessem se reunir ao ar livre, seu relacionamento com os amigos era mantido por meio de ciclismo ou sessões de PlayStation de três horas.

“Tivemos uma formatura casual naquele dia e fomos a um parque … foi estranho sair com várias pessoas”, diz ele. “Não tínhamos aulas formais, não podemos praticar esportes, e os esportes são uma grande parte para fugir da escola – uma fuga.”

Com as restrições finalmente afrouxadas, não perdemos todos os marcos.

“Escolas!” Tozeur exclama, citando o feriado de uma semana na praia, muitos graduados da escola australiana comemoram após seus exames finais. “Estou muito ansioso por isso. Vir para a praia com meus amigos, poder viajar novamente. Todos vão perceber … que estamos fora.”