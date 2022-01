Dezembro 2021 NPD: Call of Duty: Vanguard foi o jogo PS5 e PS4 mais vendido do ano

Se você precisa de mais evidências de quão importante é a notícia de hoje Microsoft comprou a Activision Blizzard por US$ 70 bilhões E O que isso significa para a Sony, ali está ele: Call of Duty: Vanguarda Foi o jogo mais vendido do ano no PlayStation 5 e PS4 nos Estados Unidos. Embora um Tendência de queda nas vendasFPS da Sledgehammer liderou a lista do ano e até o título de 2020 Call of Duty: Guerra Fria Black Ops foi o terceiro. Toda a receita obtida pela Sony com essas vendas agora pode ser perdida assim que o negócio for fechado.

Mesmo quando as informações são reduzidas a apenas um único mês em dezembro de 2021 – quando as compras provavelmente aumentarão para a temporada de Natal – Call of Duty: Vanguard também foi o título mais vendido no PS5, PS4. Homem-Aranha da Marvel: Miles Morales Foi o segundo best-seller e Madden NFL 22 Manteve sua posição em novembro de 2021 em terceiro lugar.

Os 20 principais programas de NPD: dezembro de 2021

Call of Duty: Vanguarda aura infinita Pokemon Brilliant Diamond / Shiny Pearl Madden NFL 22 Campo de batalha 2042 Mario Kart 8 * Homem-Aranha da Marvel: Miles Morales Superestrelas do Mario Party* NBA 2K22 * Animal Crossing: Novos Horizontes* FIFA 22 excelente. Smash Bros. Ultimate* Maine Craft Far Cry 6 Just Dance 2022 Forza Horizonte 5 Guardiões da Galáxia da Marvel Fantasma de Tsushima Mundo Super Mario 3D * The Legend of Zelda: Breath of the Wild*

Programa NPD PS5 e PS4: dezembro de 2021

Call of Duty: Vanguarda Homem-Aranha da Marvel: Miles Morales Madden NFL 22 Campo de batalha 2042 NBA 2K22 * Fantasma de Tsushima FIFA 22 Far Cry 6 Ratchet and Clank: Rift Apart Guardiões da Galáxia da Marvel

Jogos NPD mais vendidos de 2021

Call of Duty: Vanguarda Call of Duty: Guerra Fria Black Ops Madden NFL 22 Pokemon Brilliant Diamond / Shiny Pearl Campo de batalha 2042 Homem-Aranha da Marvel: Miles Morales Mario Kart 8 * Vila Resident Evil MLB Show 21 ^ Mundo Super Mario 3D *

*Vendas digitais não incluídas

^ Vendas digitais do Xbox não incluídas