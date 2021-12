Detroit Lions 2022 NFL Mock Draft: Todd McShay projeta EDGE, QB com as duas primeiras escolhas

Com menos de um mês restante na temporada regular de 2021, muitos já estão começando a se concentrar fortemente em 2022 NFL Draft. com ESPN Projeto especial do SportsCenter Fake Na ESPN2 às 17h00 horário do leste dos EUA na agenda de terça-feira, Todd McShie postou seu primeiro rascunho falso do novo ciclo de projeto.

Para suas escolhas, McShay usou o índice de força da ESPN para exibir as classificações do draft, que selecionou Leões com escolhas # 1 e # 25, sendo que a última terminou Los Angeles Rams A escolha obtida pelos Leões por meio da troca de Matthew Stafford.

Com duas opções realistas no topo do draft, McShay foi com o campeão de sua cidade natal …

1. Aidan Hutchinson, Edge, Michigan

Lógica de McShay:

Os Leões precisam ter o melhor jogador disponível, e agora esse é Hutchinson. A produção fala por si: ele tem 14,0 sacks, 73 tackles, 19 stops e um par de fumbles forçados, e ele tende a jogar o seu melhor nas maiores manchas. Detroit está nas últimas cinco jardas permitidas por jogo (5,9), pontos permitidos por jogo (27,2) e sacos (20), e embora pudesse ser Romeo Okwara, Julian Okwara, Tree Flowers e uma série de outros jogadores influentes, Hutchinson poderia ser o cara No limite do preto.

Eric pega:

O debate entre Hutchinson e Kevin Tibodo vai durar fora da temporada, mas estou no time de Hutchinson constantemente agora. Talvez o viés da modernidade esteja em jogo, obliterando Hutchinson completamente Estado de Ohio E Iowa está em seus dois últimos jogos, a caminho de um vice-campeão de Heisman, mas está cheio de energia.

Hutchinson não é apenas uma figura dominante, mas ele é capaz de melhorar seu jogo e aqueles ao seu redor quando é mais importante. Mesmo além de seu impressionante desempenho atlético e habilidades ilimitadas, sua ética de trabalho é uma combinação perfeita para o que o treinador do Lions, Dan Campbell, deseja em liderança. O fato de ser um produto local é apenas a cereja do bolo.

Essa escolha tem muito significado.

25. Sam Howell, QB, Carolina do Norte

Lógica de McShay:

Sempre haverá equipes que precisam de QB e, embora esta categoria não tenha um franqueado garantido, eles têm muitos transeuntes de alto nível em que podem se tornar. Na verdade, gosto um pouco mais de Howell do que de Desmond Reader. O produtor UNC lê bem o campo e mostra bom toque e tempo em seus arremessos. O dinheiro morto de Jared Goff cairá de $ 30,5 milhões em 2022 para $ 10 milhões em 2023 e $ 5 milhões em 2024, então eu não ficaria surpreso se Detroit recrutasse alguém como Howell no final do primeiro turno para garantir uma opção de quinto ano e deixar Goff saiu por um ano antes de entregar as chaves.

Eric pega:

A razão pela qual McShay menciona como ele gosta mais de Howell do que de Ridder é porque eles têm uma classificação QB4 e QB5 em suas classificações. Você leu certo, na classe de quarterback notoriamente insuficiente, ele fez os Leões escolherem o quinto melhor jogador da classe com as 25 primeiras escolhas.

McShay sugere em sua última frase que as pretas ficarão tentadas a pegar o zagueiro aqui para “garantir a opção do quinto ano” e, embora em uma bolha ter uma opção extra no ano cinco no zagueiro seja atraente, não deve ser um catalisador para ficando em uma posição – sim, até mesmo um jogador do meio.

Embora a escolha de Hutchinson fizesse sentido no mundo, essa escolha ressoa na direção oposta para mim. Não sou contra pegar um quarterback com uma escolha posterior para o primeiro turno, mas o valor de pegar Howell não está lá para mim.

Na reconstrução, você não pode perder suas escolhas iniciais, e há muitos pontos de interrogação em torno de Howell para eu apoiar essa escolha.