Destaques das Olimpíadas: China ganha sua primeira medalha nos Jogos de Pequim

Therese Johaug, da Noruega, depois de vencer a corrida de esqui cross-country de 15 quilômetros de esqui feminino no Centro Nacional de Cross-Country em Zhangjiakou. Crédito… Doug Mills/The New York Times

Therese Johaug, da Noruega, conquistou a primeira medalha de ouro dos Jogos de Pequim no sábado, dominando os 15 quilômetros de esquiatlo depois de abrir uma liderança dominante no meio da corrida que determina o melhor esquiador geral do mundo.

Johaug, 33 anos, 14 vezes campeão mundial e três vezes medalhista olímpico, deixou o campo para trás após a primeira metade da corrida, que é esquiada metade no estilo “clássico” de esqui de subida e descida e metade no estilo “skating” menos regulamentado.

A líder da Copa do Mundo, Natalya Nepryayeva, da Rússia, derrotou Teresa Stadlober, da Áustria, em uma disputa acirrada por prata e bronze. Nepryayeva superou Stadlober, medalhista surpresa, por três décimos de segundo, mas ambos terminaram mais de 30 segundos atrás de Johaug, cujo tempo de vitória foi de 44 minutos e 13,7 segundos.

A corrida foi realizada nas condições frias e tempestuosas do Centro Nacional de Esqui Cross Country de Zhangjiakou, em um dia tão frio que dezenas de esquiadores competiram usando chapéus e máscaras faciais e fita adesiva nas bochechas para evitar queimaduras de vento, uma raridade em um esporte que envolve tanto muito esforço.

O americano Jessie Digginsuma heroína dos Jogos de 2018 depois de sua dramática perna de encerramento ter conquistado o ouro no sprint por equipes femininas – “Eles deram tudo no bakken Klaebo!” – terminou em sexto, quase um minuto atrás de Johaug.

“Um começo realmente promissor”, disse Diggins, cuja especialidade são as corridas de velocidade e que teria sido uma medalha surpresa em uma corrida que exigia tanto esqui clássico, seu estilo mais fraco.

As temperaturas frias e os ventos tempestuosos criaram condições de corrida brutais. Hailey Swirbul, outra americana, disse que uma rajada de vento quase a fez parar completamente.

O ouro é o segundo de Johaug em uma corrida olímpica, juntando-se a uma coleção que inclui um ouro de revezamento dos Jogos de Vancouver de 2010 e uma prata e bronze de Sochi em 2014.

Tempo

Noruega 44:13.7 Comitê Olímpico Russo 44:43.9 +30,2 Áustria 44:44.2 +30,5 + Mostrar tudo

Ela perdeu os Jogos de Pyeongchang de 2018, no entanto, enquanto cumpria uma suspensão de doping por testar positivo para um esteróide proibido em 2016. Johaug e o esqui norueguês culparam o resultado por um erro de um médico da equipe, alegando que ele acidentalmente deu a ela a substância contida em um bálsamo labial.

Mas a federação internacional de esqui pressionou por uma proibição mais longa, e Tribunal Arbitral do Desporto concordou, estendendo sua suspensão para 18 meses.

Diggins, a estrela americana, queria começar as Olimpíadas em grande estilo, mas não conseguiu igualar o poder de Johaug e um grupo de outros esquiadores europeus durante a primeira metade clássica da corrida. Quatro anos atrás, Diggins e seu ex-companheiro de equipe Kikkan Randall se tornaram os primeiros americanos a ganhar ouro no cross-country e os primeiros americanos a ganhar uma medalha de cross-country desde 1976.

Desde essa vitória, Diggins tornou-se um dos esquiadores mais temidos do mundo, uma vela de ignição com reservas aparentemente ilimitadas de energia que forçam seus competidores à submissão e a impulsionam até o final quando uma corrida está em jogo.

No entanto, o esquiatlo é um teste único, pois exige que os esquiadores se destaquem tanto no esqui de estilo clássico, no qual os esquis permanecem em linha reta, quanto no estilo livre, ou esqui de skate, um movimento semelhante à patinação no gelo.

É um evento que sempre se mostrou difícil para os esquiadores americanos, muitos dos quais crescem esquiando estilo livre e depois aprendem a esquiar clássico quando ficam mais velhos e começam a competir. Os esquiadores europeus são muito mais propensos a terem sido introduzidos ao estilo clássico de esqui em uma idade jovem.

Diggins passou inúmeras horas nos últimos quatro anos tentando melhorar seu desempenho no clássico. Os esforços ajudaram a torná-la a primeira mulher americana a vencer o prestigiado Tour de Ski em 2021, uma corrida multidisciplinar de oito etapas que acontece em três locais em vários países ao longo de 10 dias.

Ela terá várias outras chances de medalha em Pequim, principalmente no sprint individual, marcado para terça-feira.