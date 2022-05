Desta vez, o Starliner da Boeing pode finalmente brilhar?

A Boeing e a NASA disseram que a espaçonave Starliner está pronta para um voo sem tripulação, com uma segunda missão de teste sem tripulação para a espaçonave agora agendada para 19 de maio.

Já se passaram nove meses desde que uma inspeção pré-voo padrão da espaçonave, então sentada no topo de um foguete na plataforma de lançamento na Flórida, descobriu que 13 das 24 válvulas oxidantes dentro do sistema de propulsão Starliner estavam presas. A descoberta foi feita poucas horas após a decolagem.

Desde então, engenheiros e técnicos da Boeing e da NASA trabalharam para entender exatamente por que as válvulas pararam e resolver o problema. Eles descobriram que o oxidante de tetróxido de dinitrogênio carregado na espaçonave 46 dias antes do lançamento combinou-se com a umidade circundante para formar ácido nítrico, que iniciou o processo de corrosão dentro da carcaça de alumínio da válvula.

Na terça-feira, durante uma teleconferência com repórteres, funcionários da Boeing e da NASA discutiram as medidas que tomaram para mitigar o problema do próximo voo de teste do Starliner. As válvulas ainda são as mesmas no carro, mas os técnicos fecharam os caminhos pelos quais a umidade pode entrar no sistema de propulsão, disse Michael Parker, vice-presidente e vice-gerente geral da Boeing Space and Launch. Eles também extraem umidade das válvulas usando gás nitrogênio e carregam propelente no Starliner à medida que o lançamento se aproxima.

Com essas mitigações em vigor, o Starliner em breve será empilhado em cima de um foguete Atlas V construído pela United Launch Alliance. O Starliner estava programado para ser lançado no complexo de lançamento do Atlas V na Flórida na quarta-feira, mas Boeing disse A operação foi interrompida devido a vazamento hidráulico no veículo de transmissão da United Launch Alliance.

Portanto, isso está de acordo com os esforços intermitentes da Boeing para colocar o Starliner em serviço. A empresa trabalha no veículo desde pelo menos 2010, quando se chamava Crew Space Transportation-100, ou CST-100. O Starliner fez seu voo inaugural em dezembro de 2019, mas os problemas surgiram poucos minutos após a decolagem, quando a espaçonave captou o “lapso de tempo da missão” errado do veículo de lançamento Atlas V. Também teve dificuldade em se comunicar com as estações terrestres. Os controladores de voo da NASA e da Boeing conseguiram restaurar as comunicações com o Starliner e ajudá-lo a alcançar a órbita. No entanto, devido ao combustível gasto durante essas atividades, o Starliner não conseguiu completar seu objetivo principal, demonstrando um acoplamento seguro com a Estação Espacial Internacional.

Também houve problemas durante o voo de volta à Terra. Outro bug de software, descoberto e corrigido algumas horas antes de o carro retornar à Terra através da atmosfera, teria feito com que os propulsores disparassem no módulo de serviço Starliner da maneira errada. O carro estava prestes a se perder pela segunda vez.

Esses problemas levaram a NASA a anunciar o primeiro voo de teste do Starliner.”Chamada próxima de alta definição“E o início de uma investigação de anos e um mergulho profundo nos problemas do programa Starliner. A Boeing concordou em pagar por um segundo voo de teste a um custo de US$ 410 milhões e, eventualmente, preparou a missão Orbital Flight Test-2, que chegou à plataforma no verão de 2021. Depois disso, o carro foi atingido por um problema na válvula. Sticker e, finalmente, depois de tudo isso, a empresa colocou o Starliner de volta ao pódio, pronto para desligar novamente.

A NASA, é claro, atualmente possui a espaçonave Crew Dragon da SpaceX para transportar seus astronautas de e para a Estação Espacial Internacional. O Crew Dragon realizou cinco missões amplamente tripuladas desde meados de 2020, mas com as tensões altas entre os Estados Unidos e a Rússia, a NASA gostaria que tivesse a opção de mover uma segunda tripulação para chegar à estação.

Isso significa que há um grande interesse da NASA no segundo teste do Starliner. O sucesso neste voo de teste provavelmente levará a Boeing a levar a tripulação para a estação espacial pela primeira vez em 2023.

“Este é um passo realmente importante em nosso objetivo contínuo de ter recursos de transporte americanos para a Estação Espacial Internacional”, disse Cathy Luders, da NASA, chefe de operações de voos espaciais tripulados. “Serviços de tripulação fortes são realmente importantes para nosso compromisso contínuo com nossa pesquisa, ciência e desenvolvimento de tecnologia que fazemos na Estação Espacial Internacional, e é fundamental para alcançarmos nossos objetivos de exploração”.