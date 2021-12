Descansar em Portugal? 6 coisas para saber sobre transporte

Portugal tem muitas qualidades excelentes e um dos seus pontos fortes é a sua incrível rede de transportes públicos. Enquanto muitos residentes optam por se locomover em seus veículos pessoais, outros dependem de ônibus e trens que viajam por todo o país. Com tantas opções de transporte para escolher, pode ser um pouco opressor para um americano que está pensando em se aposentar em Portugal. Aqui estão seis coisas que você precisa saber sobre transporte em Portugal, ao considerar aposentar-se no exterior.

1. Portugal tem um sistema ferroviário incrível

O abrangente sistema ferroviário de Portugal serve mais do que isso 100 milhões Viajantes todos os anos. Este trem atende todos os cantos do país, no entanto Links muito frequentes Corre entre as principais cidades.

Operadora ferroviária estatal, Trens de Portugal, Oferece quatro tipos principais de links:

Trens urbanos Visando os passageiros diários que atendem Lisboa, Porto e áreas adjacentes

Trens regionais e interestaduais É um serviço local que pára em todas as estações fora dos bairros de Lisboa e Porto

Trens intermunicipais chamados Intercity, É o serviço de longa distância mais rápido e barato que conecta todo o país. Essas rotas oferecem conexões de longa distância e baratas

Pêndulo alfa Serviço rápido e caro que oferece rotas diretas entre todas as grandes cidades e cobre todo o país, de norte a sul

Com trens para Portugal Aplicativo móvel, Como é fácil reservar ingressos e verificar as mesas. Os trens são um excelente meio de transporte para viagens de curta e longa distância, com algumas rotas que chegam a conectar residentes aos países europeus vizinhos.

2. O sistema de ônibus é simples, barato e rápido

Às vezes, os trens não são a melhor escolha para os passageiros. Quando se trata de necessidades curtas de viagem na cidade ou tempos de viagem incomuns, os ônibus são a melhor escolha.

O serviço de autocarros em Portugal é um meio de transporte moderno e cómodo. Embora existam várias empresas, todos os ônibus são limpos, com ar condicionado e equipados com Wi-Fi, às vezes fornecendo serviços de comida e bebida.

Os residentes podem facilmente reservar viagens curtas na cidade e rotas de longa distância por meio de empresas de ônibus Charis E Rede Expressa, Que oferece serviços de alta qualidade e alta velocidade entre as principais cidades.

Assim como o serviço de trem, muitas empresas de ônibus têm aplicativos fáceis de usar que tornam o processo de compra de passagens rápido e fácil. Os residentes podem escolher Pague uma carona, Reserva antecipada ou pagamento a bordo ou compra de passes diários. O dia passa Oferece 24 a 72 horas de viagens de ônibus ilimitadas ao titular, dependendo do passe que você comprou.

3. Algumas cidades têm metrô

Embora não esteja disponível em todas as partes do país, os serviços de metrô são uma excelente opção de transporte. Atualmente, Lisboa E Porto Apenas cidades que oferecem esses serviços. O transporte de metrô, que leva viajantes diários e turistas de fora da cidade, é uma maneira rápida e eficiente de se locomover por essas cidades.

Ingressos Os baratos custam apenas 1,5 euros para uma viagem só de ida para Lisboa, que é menos de US $ 2. Como os ônibus, os residentes podem pagar uma viagem ou comprar um passe de 24 horas, que custa cerca de US $ 7.

4. Os táxis são ideais para viagens no centro da cidade

Se um residente simplesmente viaja de uma parte da cidade para outra, às vezes Táxis Modo de transporte fácil. Os táxis são comuns nas principais cidades de Portugal, especialmente Lisboa e Porto. Eles são um grande recurso quando não há rotas diretas de ônibus para o destino desejado.

Tal como nos Estados Unidos, a maioria dos táxis portugueses tem taxímetros que cobram por milha. No raro caso em que um residente se encontre em um táxi sem taxímetro, o motorista e o passageiro devem concordar mutuamente sobre um valor antes da partida.

5. Veículos pessoais são sempre uma opção

Apesar do incrível investimento de Portugal no sistema de transporte público, às vezes é fácil para os residentes se locomoverem pelo país ao volante de seus próprios carros. Embora prática muito menos comum do que nos Estados Unidos, esse país é mais adequado para quem deseja seguir esse caminho.

Portugal esta conectado Estradas bem conservadas, Alguns deles estão rodeados por invencíveis vistas para o campo. Embora haja frequentemente Alfândega Em Portugal, os preços não são muito altos para impedir os motoristas.

6. Os voos domésticos são maneiras rápidas e fáceis de viajar pelo país

Portugal é um país pequeno, por isso a maioria das viagens de cross country é facilmente realizada de ônibus, trem ou carro. No entanto, voos domésticos curtos e rápidos podem ser outra opção para quem viaja por longas distâncias. O país tem três aeroportos internacionais e vários aeroportos menores Aeroportos domésticos. Existem voos frequentes entre as principais cidades do país Menos de $ 100.