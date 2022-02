Desaparecimento da atriz Jaida Benjamin: medo de uma crise mental

A atriz Jaida Benjamin, mais conhecida por interpretar Kelly em “Family Reunion” da Netflix e aparecer em “Insecure” da HBO, foi dada como desaparecida depois que ela foi vista pela última vez na área de Los Angeles.

27 anos, que às vezes funcionava Como Jaida-Iman Benjamin, vista pela última vez no cruzamento da Tujunga Avenue e Ventura Boulevard em Studio City no sábado, 19 de fevereiro, De acordo com o panfleto publicado pelo Departamento de Polícia de Los Angeles.

Benjamin, que se diz ter transtorno bipolar e esquizofrenia, está listado a uma altura de 1,50 metro e foi visto vestindo uma camiseta roxa, shorts de corrida e um par de tênis brancos.

Enquanto os entes queridos desta nativa da Carolina do Norte não conseguiram contatá-la por três dias, a polícia de Los Angeles não suspeita de nenhuma jogada sinistra neste momento.

A mãe de Charlotte Jocinda Benjamin Apelo ao público por ajuda Em um post comovente no Instagram na segunda-feira.

“Nunca pensei que teria que fazer esse tipo de post”, escreveu o pai chateado. “Meu bebê está desaparecido, por favor me ajude a encontrá-lo. Não consigo respirar.” Enquanto isso, a tia de Benjamin Jehan Johnson Tweet o Boletim LAPD Contém descrições atualizadas da atriz desaparecida.

O Departamento de Polícia de Los Angeles pede que qualquer pessoa com informações relacionadas ao caso de Benjamin entre em contato com a Unidade de Pessoas Desaparecidas pelo telefone (213) 996-1800 ou (877) 527-3247, enquanto as denúncias que desejam permanecer anônimas devem ligar para a Crime Stoppers em 222 (800) -8477. deve / instagram

No início deste mês, Jocinda postou uma mensagem reveladora no Instagram detalhando a intenção de Jaida de fazer uma pausa no entretenimento.

“À luz das recentes notícias trágicas de vários suicídios, juntamente com nossas próprias preocupações com a saúde mental, Al Jaida e eu decidimos dar um tempo na indústria do entretenimento”, disse. Publicou um auto-descrito “momager” Em 2 de fevereiro, “Nós realmente apreciamos o amor e o apoio de todos ao longo dos anos e pedimos orações e pensamentos positivos durante este período difícil”.

Enquanto isso, as informações do artista foram compartilhadas por familiares e várias celebridades, mimIncluindo a estrela de “Real Housewives of Atlanta” Porsha WilliamsAtor “The Walking Dead” Vincent M. WardRapper MC Litee a estrela de “The Vampire Diaries” Kendrick Sampson.

“Se você estiver em Los Angeles e ver essa jovem, por favor, ligue para o número. Eu joguei bem com minha filha e trabalhei com ela muitas vezes.” Livros de palavras, 51. Amigos e familiares na Califórnia, por favor, compartilhem! Nota: Ela é bipolar + esquizofrênica [sic]… Obrigado.”

Sampson, de 33 anos, que também apareceu em “Not Safe” com Benjamin, acrescentou que a atriz “também teve uma jornada difícil com a saúde mental, então vamos manter isso em mente enquanto priorizamos e envolvemos nossos recursos em nosso funcionários.” Se você conhece alguém na área que possa ajudar, por favor, entre em contato com as informações de contato no post.”

Junto com seu papel em “Family Reunion”, Benjamin fez filmes notáveis ​​em “Justin & Ally”, “Southland”, “Criminal Minds”, “The Fosters”, “Insecure” e muitas outras séries de TV. O dramaturgo também estrelou o filme de 2021 “Natal com meu ex”. Instagram

Junto com seu papel em “Family Reunion”, Benjamin fez participações especiais em “Justin & Ally”, “: Southland”, “Criminal Minds”, “The Fosters” e muitas outras séries de TV. O talento em ascensão apareceu recentemente no filme de 2021 “Christmas With My Ex” e tem um thriller “Delivereaux” em pós-produção, de acordo com seu perfil no IMDB.