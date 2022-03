Derek Jeter deixa o cargo de CEO da Marlins

Essas demolições tiveram um efeito devastador sobre os torcedores no sul da Flórida, instilando cautela e suspeita que seguiram a equipe ao seu novo estádio em 2012. A propriedade assinou agentes livres caros naquele ano, depois causou estragos no elenco novamente quando as coisas deram errado.

O grupo de Jeter mudou-se imediatamente O trio de equipe dinâmica negociado em campo liderado por Giancarlo StantonChristian Welich e Marcel Ozuna. O novo sistema também deu um tom mais sério no campo, removendo a estranha escultura de home run acima do campo esquerdo e o tanque de peixes atrás da placa principal.

Mas Jeter, que encheu o campo e a equipe de atendimento em Miami com ex-funcionários dos Yankees, também herdou um sistema agrícola debilitante que se transformou em um dos melhores jogadores de beisebol. Supervisionou a introdução do componente de habilidades para a vida no desenvolvimento de jogadores – culinária, planejamento financeiro e até aulas de espanhol para falantes de inglês – e colocou em prática a diversidade e a inclusão através da contratação de Ng e outros.