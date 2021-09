Depois que os membros do Fed divulgam negociações de ações multimilionárias, o presidente do Fed, Powell, começa a investigação de ética – Bitcoin News Economics

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ordenou que sua equipe iniciasse uma investigação ética sobre as atividades financeiras dos membros do Fed, com uma série de altos funcionários do banco central sendo questionados sobre seus investimentos. Relatórios da semana passada indicaram que o presidente do Federal Reserve de Dallas, Robert Kaplan, se beneficiou de “várias negociações de ações no valor de mais de milhões de dólares” em 2020.

Chefes do Fed lucram com negócios de ações multimilionários

Os membros do Fed parecem estar enfrentando o caos ao lidar com eles como políticos e a mídia convocou alguns membros do Fed para tirar vantagem dos grandes negócios com ações. Notícias Bitcoin.com mencionado Em críticos que olham diretamente para os membros do Fed e até mesmo acusações O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, está fazendo o mesmo.

Terça-feira passada, The Wall Street Journal (WSJ) Eu publiquei um artigo O que revelou que o presidente do Federal Reserve de Dallas, Robert Kaplan “fez várias negociações com ações no valor de mais de US $ 1 milhão em 2020, de acordo com um formulário de divulgação financeira fornecido por seu banco”. O New York Times também seguiu o exemplo com uma extensão Artigo – Commodity Sobre os membros do Fed e a negociação de ações.

Os ventos dos investimentos foram captados pela mídia depois que a senadora democrata Elizabeth Warren, de Massachusetts, enviou cartas a todos os chefes de bancos regionais do Federal Reserve. Também postado por Warren A Comunicado de imprensa sobre o assunto e desprezar os “relatos perturbadores”.

O comunicado de imprensa de Warren observa: “Após relatos preocupantes de que dois presidentes regionais do Fed fizeram grandes negociações com ações em 2020, quando o Fed tomou medidas extraordinárias para enfrentar a pandemia COVID-19.”

Warren declarou ainda em um comunicado: “Esta controvérsia sobre a negociação de ativos por altos funcionários do Federal Reserve destaca a necessidade de proibir a propriedade e o comércio de ações individuais por funcionários graduados que supostamente servem ao interesse público.” “Os líderes regionais do Federal Reserve devem proibir a propriedade e a negociação de ações individuais por funcionários seniores e aplicar uma ética forte e aplicável e regras de conflito de interesses financeiros para eles e seus funcionários para restaurar a confiança pública.”

Os relatórios agora mostram a participação de Jerome Powell e Relatórios Indica que o presidente do Fed ordenou uma revisão de ética. Discutindo o assunto com a CNBC, um porta-voz não identificado do Federal Reserve discutiu uma investigação ética sobre as atividades de negociação de ações conduzidas por altos funcionários.

O porta-voz disse que Powell ordenou “um novo e abrangente olhar sobre as regras éticas relativas à propriedade e atividades financeiras permitidas por altos funcionários do Federal Reserve. Porque a confiança do povo americano é essencial para o Federal Reserve realizar efetivamente nossa importante missão”. O porta-voz disse ainda:

Esta revisão ajudará a identificar maneiras de tornar ainda mais rígidas essas regras e padrões. O Conselho fará alterações, conforme apropriado, e quaisquer alterações serão adicionadas ao Código de Conduta do Reserve Bank.

Muito pouco, muito tarde

Enquanto isso, jornalistas conhecidos por wallstreetonparade.com, Pam Martens e Ross Martens Eu publiquei um artigo O que destaca o ‘último ultraje [the] A negociação de ações dos presidentes do Fed é apenas a ponta do iceberg.

Martins explicou que enquanto Jerome Powell testemunhou no Congresso em 2020, e como os membros do Fed sabiam que “todos os seus movimentos monetários durante a pandemia foram em nome do americano médio, o Presidente do Fed de Dallas está ganhando milhões de dólares em apostas em grandes tecnologias ações. “A administração está investigando a atividade antitruste.”

Além disso, Martins também escreveu que quando era presidente do Federal Reserve Ela disse Eles estavam vendendo suas ações, “isso era muito pouco, muito tarde”. O relatório contundente em wallstreetonparade.com acrescenta:

Os chefes do Fed têm acesso a informações sobre o movimento do mercado que o público em geral não conhece. Isso foi especialmente verdadeiro no ano passado, quando o Federal Reserve tomou medidas sem precedentes para combater o impacto econômico da pandemia. O Fed baixou a taxa dos fundos federais para zero, criou um monte de resgates para Wall Street e começou a comprar até US $ 120 bilhões por mês em títulos do Tesouro e títulos lastreados em hipotecas.

