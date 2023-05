Depois de voltar do linfoma não-Hodgkin, Hendrix se volta para o White Sox

Jesse RogersRedator da ESPN3 minutos para ler

chicago — O apaziguador do Chicago White Sox, Liam Hendrix, permitiu duas corridas em três rebatidas e uma caminhada para o Los Angeles Angels na segunda-feira, em sua primeira partida desde que se recuperou do linfoma não-Hodgkin.

Hendrix, de 34 anos, recebeu várias ovações de pé, antes de pegar o monte e entrar no jogo no início da oitava entrada. Desça um andar.

“Foi definitivamente emocionante”, disse Hendrix depois de perder por 6-4. “Foi humilhante ir lá e ver quantas pessoas estavam vestindo minhas camisetas, quantas pessoas carregavam faixas ou bandeiras ou qualquer coisa assim – quantas pessoas estavam torcendo quando eu entrei no jogo.”

Ambas as equipes se levantaram e aplaudiram Hendrix, assim como a multidão do Memorial Day no Guaranteed Price Field. O árbitro da home plate, John Lipka, e o companheiro de chapa dos Angels no inning, Matt Theis, também deram a Hendrix um momento para absorver tudo antes do início do inning.

“Foi ótimo estar de volta”, disse Hendrix. “Eu me senti bem. Eu me senti forte. Eu me senti bem lá fora. Infelizmente, para mim, não consegui marcar dois gols onde queria.”

Hendrix lançou 27 arremessos, rendendo-se em uma mosca de sacrifício de Zach Nieto e uma única de Mike Trout. No final, ele fez Shuhei Ohtani terminar o turno, o primeiro desde 3 de outubro.

Ele manteve seu primeiro arremesso do inning como uma lembrança.

“A manifestação de amor, não apenas online e nas redes sociais, mas pessoalmente, foi enorme e quero agradecer à cidade de Chicago por nos abraçar dessa maneira”, disse Hendrix.

Hendrix foi diagnosticado com câncer em dezembro, e a notícia foi divulgada no início de janeiro. Seu objetivo era voltar sem ser colocado na lista de feridos de 60 dias. Ele conseguiu.

“Ele veio até mim no estacionamento quando cheguei ao Arizona para o início do treinamento de primavera”, disse o gerente geral Rick Hahn antes do jogo. Ele me disse: “Posso estar de volta antes que esses 60 dias acabem”. (Segunda-feira) é o dia 60. … (E) estamos literalmente, estamos a apenas 45 dias de seu último tratamento de quimioterapia, então é ótimo que ele esteja aqui.

Hahn observou que a equipe está lidando com um território um tanto “desconhecido” em termos de reabilitação e uso do monte. Após a saída, seu gerente indicou que era uma avaliação diária e ele não tinha certeza de quando Hendriks retomaria as funções de fechamento.

“Vamos resolver isso à medida que avançamos”, disse Pedro Grifoll. “É muito cedo para essa resposta. Veremos como ele (terça-feira) se sente e tomaremos essa decisão conforme avançamos.”

“Quero ganhá-lo”, disse Hendrix sobre o retorno para a nona entrada.