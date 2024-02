Dentro das enormes casas de Andy Reid, um portfólio imobiliário de US$ 7,8 milhões

Imóveis de celebridades

O Kansas City Chiefs saiu vitorioso na partida de domingo.

PA

Após sua terceira vitória no Super Bowl com o Kansas City Chiefs, Andy Reid pode finalmente relaxar – sem medo de um Travis Kelce furioso atacá-lo.

O famoso treinador da NFL, de 65 anos, agora pode relaxar em seu luxuoso resort de praia de US$ 5 milhões em Dana Point, Califórnia, a apenas um curto vôo de onde o grande jogo acontecerá em Las Vegas.

Localizada em um condomínio fechado exclusivo, a propriedade à beira-mar de Reed passou por uma grande reforma em 2015, segundo registros obtidos pelo The Post.

A casa passou de uma residência modesta de 1.400 pés quadrados e três quartos para uma ampla propriedade de cinco quartos e cinco banheiros, abrangendo quase 4.000 pés quadrados.

Reid comprou a propriedade em 2006 por US$ 3,99 milhões.

No entanto, o portfólio imobiliário da Reed vai muito além das praias ensolaradas da Califórnia.

Andy Reid comprou esta propriedade em 2006 antes de passar por reformas profundas. Investimentos imobiliários favoritos

A propriedade oferece vistas para o oceano. Investimentos imobiliários favoritos

Reed expandiu a propriedade para quase 4.000 pés quadrados e cinco quartos. Investimentos imobiliários favoritos

De volta à sua residência principal em Kansas City, Missouri, Reid e sua esposa, Tammy, residem em uma casa de quatro quartos e cinco banheiros no valor estimado de US$ 2,78 milhões, de acordo com Redfin.

Localizada no bairro nobre de Williamsburg, a propriedade foi construída em 2007 e possui mais de 5.100 pés quadrados de área útil, completa com cinco lareiras, pisos de pinho antigo e um pátio de tijolos com vista para a fonte e a área do parque.

As comodidades notáveis ​​​​incluem um bar, uma adega com 1.500 garrafas, uma sala de mídia e até um elevador para maior comodidade.

Perto de um amplo parque com lojas e restaurantes e recursos de segurança de alto nível, a residência Reed Kansas City oferece luxo e funcionalidade, como indica a listagem anterior.

A sede de Andy Reid em Kansas City, Missouri, ocupa mais de 4.100 pés quadrados. Google Mapas

Esta era a aparência da cozinha e da área de jantar quando Reed comprou a casa. Casas BHG em Kansas City

Quarto de família. Casas BHG em Kansas City

Um dos cinco quartos. Casas BHG em Kansas City

Reid comprou a propriedade em 2013 por cerca de US$ 2 milhões.

Antes da vitória do time, um momento que se tornou viral diante das câmeras capturou a explosão emocional de Kelce nos bastidores durante o confronto do Chiefs com o San Francisco 49ers.

Depois de uma jogada crucial em que Kelce errou, o tight end se aproximou de Reid, gritando e entrando em contato físico com o treinador.

Travis Kelce grita com Andy Reid durante o segundo quarto do Super Bowl de 2024. Imagens Getty

Porém, após o jogo, Reid encarou o incidente com calma, reconhecendo a força e paixão de Kelce pelo jogo.

“Isso surgiu do nada”, disse Reed em resposta. “Mas este é ele. Acabou tão mal. Ele disse, 'Não me exclua! Estou bem! Eu consigo!' “Eu amo essa intensidade. Ela irradia.”

Antes do jogo, Reid elogiou o desenvolvimento de Kelce como jogador, acreditando que seus problemas de raiva haviam diminuído.

Reed destacou sua transformação de um competidor feroz, propenso a explosões, para um líder maduro e composto na quadra.

“O jogador sempre foi muito bom”, disse Reed à CBS em entrevista que foi ao ar antes da vitória de Kansas City por 25-22. “Agora ele tinha um mau humor, então ele saía e fazia algumas loucuras em campo. Foi um desafio inicial, mas ele cresceu diante dos nossos olhos.

“Ele sempre teve aquele coração, aquele coração mole, mas teve que crescer e se livrar das outras coisas.”

