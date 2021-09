Democratas enfrentam ventos contrários nas eleições em estados decisivos, com o declínio da aprovação de empregos de Biden

O presidente Joe Biden está enfrentando um declínio de eleitores que pode prejudicar os democratas nas disputas e fazer com que a maioria do partido no Congresso entre em colapso nas eleições de meio de mandato, de acordo com pesquisas de opinião e estrategistas.

O pesquisador republicano Robert Blizzard disse que a erosão em uma série de novas pesquisas “fala de muitos dos desafios que os democratas enfrentarão em 2022.” Ele disse que Biden falhou em propor uma visão de unir os eleitores de todo o espectro político ao se comprometer ao assumir o cargo.

Ele disse que os eleitores independentes que “saíram” para votar em Biden “vêem o que eles têm, eles não gostam”.

Biden enfrenta baixas taxas de aceitação de empregos em vários estados campos de batalha, incluindo Michigan, Virgínia e Iowa, com o presidente recebendo a pontuação mais baixa desde George W. Bush em 2008 na pesquisa desta semana.

Menos de um terço dos residentes de Iowa aprova o trabalho de Biden como presidente com 31%, em comparação com 62% que desaprovam, de acordo com 12-15 de setembro. voto Para Des Moines Register / Mediacom da Selzer & Co, sete por cento disseram que não tinham certeza.

Embora a maneira como o presidente lidou com o COVID-19 tenha seu maior índice de aprovação em uma questão política, com um índice de aprovação de 36%, o número é 17 pontos percentuais abaixo dos 53% de aprovação em junho. Seu recente mandato de vacinação e retirada de tropas no Afeganistão foi fortemente criticado.

“Este é um referendo ruim para Joe Biden e está sendo aplicado em tudo o que ele toca agora”, disse a pesquisadora J. Ann Selzer ao Register.

A pesquisa incluiu 805 habitantes de Iowa com uma margem de erro de mais ou menos 3,5 pontos percentuais.

Um dos conselheiros estaduais de Trump disse que Selzer “acertou” – e que ele compartilhou a pesquisa com sua equipe.

O estrategista republicano de Iowa, Luke Martz, chamou os últimos números de “devastadores” para os democratas do estado. A aterrissagem de Biden foi “incrível”.

A pesquisa, que chegou pouco antes de o ex-presidente Donald Trump retornar a Iowa para um comício em 9 de outubro, deve colocar os democratas em estado de alerta.

Biden está tentando amarrar seu partidarismo enquanto legisladores democratas ameaçam inundar sua infraestrutura abrangente e propostas de gastos sociais.

“O maior problema de Biden não são os republicanos que não gostam dele”, disse Martz. Seu maior problema agora é que os democratas o odeiam. Ele não pode colocar sua festa na mesma página. “

Em Michigan, o apoio de Biden deu um passo semelhante.

De 31 de agosto a setembro. 3 pesquisa Conduzido pelo Glengariff Group, 39% dos eleitores registrados disseram que aprovavam o desempenho de Biden no trabalho, em comparação com 53% que desaprovaram e 8% que não. Entre os eleitores que acreditam fortemente, Biden está inundado em mais de 22 pontos percentuais, 44,5% contra 22%.

Contribuindo para o declínio de Biden está uma queda de 32 pontos percentuais desde maio com os eleitores democratas magros e uma queda de 11 pontos percentuais com os independentes.

A margem de erro da pesquisa foi de mais ou menos 4 pontos percentuais. Foi encomendado pela Câmara Regional de Detroit, cujo Comitê de Ação Política endossou Gretchen Whitmer, uma democrata, na corrida para governador de 2018.

Paralelo ao lapso de Biden, há um lapso democrático mais amplo. No último sufrágio geral ao Congresso, Os republicanos avançaram ou pousou em calor de matar com os democratas.

Nas disputas para governador, Biden está correndo atrás de aliados democratas que esperavam contar com seu apoio.

Na Virgínia, onde Biden venceu a corrida presidencial de 2020 por 19 pontos percentuais, o Washington Post School voto O governador Terry McAuliffe, o ex-governador democrata do estado que busca a reeleição, competindo com os independentes atrás do republicano Glenn Yongkin, mostrou 44% a 52%. McAuliffe lidera Youngkin por 6 pontos percentuais, 49% a 43% entre os eleitores registrados. Em julho, Biden topou com McAuliffe, governador do estado de 2014 a 2018.

“Há uma grande deficiência aqui para os democratas em comparação com o que eram … durante a era Trump”, disse ao Washington Post Mark Rozelle, reitor da Escola Schar de Política e Governo da Universidade George Mason, que co-patrocinou a pesquisa. “Isso me diz que agora é uma eleição perdida.”

Desempenho de Biden em sua posição subaquática no estado, com 46% concordando e 51% reprovando. Três por cento não têm opinião.

Em Michigan, a aprovação do desempenho de Whitmer no cargo lidera em 2 pontos percentuais, com 50% em comparação com a desaprovação de 48%, de acordo com uma pesquisa do Glingariff Group. Em setembro de 2020, 59% dos eleitores concordaram em assumir o cargo. O declínio ocorreu principalmente entre os eleitores independentes.

A Blizzard disse que as pesquisas recentes “são um lembrete de que a eleição presidencial de 2020 foi um referendo sobre Donald Trump.” Mas essa perda perdeu força à medida que o histórico de Biden no cargo cresce.

“Oito ou nove meses depois, isso é basicamente a Casa Branca de Biden, a agenda de Biden, o governo Biden”, disse Blizzard. “E agora há muito remorso do comprador entre os eleitores independentes.”

Autor original: Kathryn Doyle

site original: ‘Remorso do comprador’: democratas enfrentam ventos contrários eleitorais em estados indecisos, com a aprovação do trabalho de Biden escorregando