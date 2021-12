Deleite seus olhos com as fotos de família anuais do Hubble dos gigantes de nosso sistema solar

A cada ano, o Hubble leva algum tempo para trazer seus olhos eletrônicos para mais perto de casa.

Em vez de olhar para grandes distâncias no espaço e no tempo, ele se concentra em nosso sistema solar. Especificamente, os planetas pesados ​​que se escondem longe de asteróide Cinto – JúpiterSaturno, Urano e Netuno.

Isso não é porque eles são bonitos. ou melhor, não Somente Porque eles são lindos. As observações são feitas a cada ano como parte do Programa de Legado da Atmosfera Exoplaneta (OPAL).

Embora outros instrumentos tenham sido capazes de capturar imagens de alta resolução, como a retirada da sonda Cassini em Saturno, ou Juno, que orbita Júpiter, os gigantes externos de gelo foram negligenciados quando se trata de sondas dedicadas – e a longevidade do Hubble os dá uma vantagem.

O telescópio espacial cuja missão é Recentemente estendido para 2026, está em órbita baixa da Terra desde 1990 e nos mostra o universo em detalhes surpreendentes. E dentro da estrutura do programa de opala, pode nos mostrar a evolução de longo prazo e a dinâmica dos planetas no sistema solar externo.

As imagens de exoplanetas do Hubble estão entre as imagens de mais alta resolução possíveis, exceto aquelas tiradas por sondas que visitam planetas próximos.

As imagens de Urano e Netuno podem parecer borradas em comparação com as imagens do Telescópio Espacial de nebulosas e galáxias distantes, mas isso é devido aos seus tamanhos relativos no céu. Andrômeda é várias vezes maior que a lua cheia. Netuno e Urano são dois tanques no céu.

Por meio da opala, aprendemos que a mancha vermelha de Júpiter muda de forma e cor, capturando imagens da incrível e poderosa aurora boreal. Hubble também fotografou a aurora boreal para detectar Saturno Atividade de ondas de rádio A assimetria polar auroral é indicativa de um campo magnético desequilibrado.

As imagens do Hubble permitiram aos cientistas rastrear uma tempestade escura no planeta Netuno que estava se comportando de maneira muito estranha enquanto vagava pelo céu frio, revelando nuvens em Urano, que está cercado por ela. Anéis e luas.

As imagens de opala deste ano, tiradas em setembro e outubro, revelam alguns novos detalhes fascinantes sobre nossos planetas gigantes.

A imagem do telescópio Hubble em setembro de 2021 de Júpiter. (NASA / ESA / A. Simon / Goddard Space Flight Center / MH Wong / UC Berkeley / Opal Team)

Júpiter, fotografado pelo Hubble em 4 de setembro, é turbulento com tempestades, com faixas de nuvens opostas girando ao redor do planeta por ventos fortes, baunilha listrada e caramelo. Este ano, o planeta usa um cinturão estranho, com faixas incomuns de laranja e vermelho enroladas ao redor do equador, que geralmente são brancas ou marrom claro.

Vários pontos vermelhos aparecem acima do equador. Essas são novas tempestades, vórtices ciclônicos que são provavelmente temporários, em contraste com a Mancha Vermelha e a Mancha Vermelha Júnior semipermanentes logo abaixo, a última das quais atualmente é marrom e foi acompanhada por várias tempestades menores e mais claras.

2021 Imagem do Hubble de Saturno. (NASA, ESA, A. Simon / Goddard Space Flight Center, MH Wong / UC Berkeley e Opal Team)

Saturno foi fotografado pelo telescópio espacial em 12 de setembro, e as imagens mostram o planeta anelado com seu hemisfério norte no início do outono. Saturno é inclinado, assim como a Terra, então quando orbita o sol, ele sofre mudanças sazonais conforme as exposições solares do hemisfério mudam. No entanto, o ano em Saturno é de 29 anos terrestres, fazendo com que suas respectivas estações tenham cerca de 7,5 anos.

À medida que as temperaturas mudam em ambos os hemisférios, o mesmo ocorre com as nuvens. As listras de Saturno mudam de cor e parecem significativamente diferentes delas ano passado, quando o hemisfério norte estava no final do verão, e ano passado.

2021 Imagem do Hubble de Urano. (NASA, ESA, A. Simon / Goddard Space Flight Center, MH Wong / UC Berkeley e Opal Team)

Urano, fotografado em 25 de outubro, passa a primavera no hemisfério norte. Por estar longe do Sol, o período orbital (ano) é ainda mais longo que o de Saturno, com uma estação em Urano levando 21 anos terrestres.

Na imagem do Hubble, a cobertura de nuvens sobre o pólo norte de Urano, chamada calota polar, brilha intensamente. Os cientistas não sabem ao certo por que isso acontece, mas acham que pode ser a emoção dos raios ultravioleta do sol interagindo com algo na atmosfera do planeta. Esse brilho pode ser devido a uma série de coisas, como a mudança na opacidade do metano na atmosfera.

A única coisa que permaneceu a mesma nos últimos anos de observações do Hubble é a fronteira clara em 43 graus de latitude. Os cientistas acreditam que pode haver uma corrente de jato que mantém essa configuração precisa.

2021 Imagem do Hubble de Netuno. (NASA, ESA, A. Simon / Goddard Space Flight Center, MH Wong / UC Berkeley e Opal Team)

Finalmente, Netuno foi fotografado em 7 de setembro. Lá, acredita-se que o hemisfério sul passa pela primavera – mas as estações lá duram mais de 40 anos terrestres. Era outono e primavera em Netuno Por mais de 20 anos, e é provável que continue por cerca de 20 mais.

Novas imagens revelam que uma estranha tempestade escura de Netuno ainda está pendente. Você pode ver no canto superior esquerdo do planeta. Se você olhar com atenção, também verá um círculo escuro ao redor do Pólo Sul. Isso existe desde pelo menos então Agosto de 1989, quando a Voyager 2 voou em sua jornada para partes desconhecidas – para o espaço profundo, longe do sistema solar.

Crédito da foto da capa: NASA, a Agência Espacial Europeia, A. Simon / Goddard Space Flight Center, MH Wong / UC Berkeley e a equipe Opal.