Deebo Samuel e 49ers interessados ​​em uma grande extensão potencial nesta offseason

Samuel demonstrou suas habilidades de mudança de jogo no palco nacional na vitória do wild card no último domingo sobre os Cowboys. Os jogadores adultos de 49 jardas fizeram três passes para 38 jardas e correram a bola 10 vezes para 72 jardas, incluindo um touchdown de 26 jardas para uma curva no jogo no terceiro quarto. A apresentação foi apenas um vislumbre do que Samuel vinha fazendo o ano todo em São Francisco.