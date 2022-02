Cyberpunk 2077 Devs & More condena invasão russa da Ucrânia

Manifestantes da comunidade cristã ucraniana em Roma seguram cartazes em apoio à Ucrânia após a invasão russa. foto : Alessandra Benedetti Corbis ( Imagens Getty )

No início desta semana, as forças russas, por ordem do presidente Vladimir Putin, invadiram a Ucrânia e dispararam 200 mísseis, alguns dos quais teriam atingido áreas residenciais perto da capital, Kiev. Pelo menos 50.000 cidadãos ucranianos fugiram do país, De acordo com a CNN. Enquanto alguns desenvolvedores de jogos baseados na Ucrânia responderam imediatamente Para este ato agressivo, agora um número crescente de estúdios fora da nação invasora, incluindo Filme Cyberpunk 2077 O fabricante de CDs Projekt Red também falou de sua solidariedade com o povo ucraniano e condenação das ações da Rússia.

Consulte Mais informação: Desenvolvedores de jogos da Ucrânia respondem à invasão russa [Update]

estúdios de 11 bitsatrás do estúdio polonês Banco de gelo Um jogo de sobrevivência contra a guerra Esta guerra de minasE a Saiu em oposição veemente à guerra, emitindo uma declaração no Twitter acenando com a hashtag #FuckTheWar e lendo em parte: “Deixe esta mensagem ressoar com tudo o que você sabe sobre esta guerra e como a guerra está matando pessoas e destruindo suas vidas e lares”. O comunicado também anunciou que todos os lucros realizados com Esta guerra de minas Nos próximos sete dias, será doado à Cruz Vermelha Ucraniana para ajudar as vítimas da guerra.

Esta manhã, Filme Cyberpunk 2077 O desenvolvedor do CD Projekt Red, com sede na Polônia, que faz fronteira com a Ucrânia a oeste, anunciou no Twitter que doará 1 milhão de PLN (ou PLN), cerca de 242.400 USD, Polska Akcja Humanitarnaum grupo humanitário com sede na Polônia que apoia as vítimas ucranianas.

“A recente invasão da Ucrânia nos deixou, nossos amigos e vizinhos, chocados e furiosos”, disse o CD Projekt Red no Twitter. “Não podemos ficar indiferentes diante de tamanha injustiça e pedir a todos que se juntem e ajudem da maneira que pudermos. Juntos podemos fazer uma grande diferença!”

Crytivo, a editora e desenvolvedora de jogos indie da Califórnia por trás do jogo de construção de cidades a Universidade , Postou uma declaração no Twitter ontem Foi assinado pelo CEO e fundador Alex Koshelkov anunciando que todos os rendimentos de fevereiro e março serão doados para Cruz Vermelha Ucraniana. Kochelkov também disse que a Crytivo dará a seus funcionários ucranianos licença remunerada para que possam criar um ambiente seguro que lhes permita trabalhar novamente.

“Com o recente desenvolvimento militar na Ucrânia, sinto-me compelido a dizer aos nossos fãs e outros que nossa empresa Crytivo é fortemente anti-guerra e apoiamos o povo da Ucrânia”, disse Kochelkov em comunicado. “Os últimos anos foram muito difíceis para todos nós e espero que possamos inspirar outras pessoas a ajudar nossos irmãos e irmãs necessitados.”

State of Play Games, os desenvolvedores tchecos por trás do premiado jogo de quebra-cabeça BAFTA cidade luminosa, Também emitiu um declaração esta manhã Ela disse que se juntaria aos estúdios de 11 bits em solidariedade à Ucrânia, doando todos os lucros de seus jogos na App Store, Google Play e Steam para a Cruz Vermelha Ucraniana.

e Amanita Design, o estúdio tcheco por trás do jogo de terror psicodélico jogo feliz, Ela anunciou no Twitter que doaria seus ganhos de É um jogo de aventura popularE a Chuchel, E a rangido semana que vem para Clovekvtisni, A organização sem fins lucrativos com sede em Praga disse que “usaria o dinheiro para ajudar as pessoas mais vulneráveis ​​da Ucrânia afetadas pela invasão russa em andamento”. Amanita Design também agradeceu aos estúdios de 11 bits e aos jogos State of Play No próximo tweet Por inspirá-la a se solidarizar com a Ucrânia.

“A Ucrânia precisa de ajuda agora”, disse a Amanita Design em comunicado. Condenamos a invasão russa da Ucrânia. Este terrível ato de agressão não tem lugar em nenhuma sociedade democrática”.