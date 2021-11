Cyberpunk 2077 cai para apenas $ 10 na Black Friday

Cyberpunk 2077 cai para $ 9,99 novamente a tempo para as vendas da Black Friday (olhe aqui) Atualmente, o negócio está disponível apenas na Target, para PS4 e Xbox, mas esperamos que outros varejistas o alcancem e o preço corresponda à oferta.

Este é o Cyberpunk 2077 mais barato há algum tempo, e a maior queda de preço que vimos no jogo desde seu lançamento em dezembro passado. Para mais atualizações da Black Friday, certifique-se de nos seguir Tweet incorporar no Twitter.

Black Friday: Cyberpunk 2077 agora custa apenas US $ 10 no Xbox e PS4

Nota do editor: o status de jogabilidade do Xbox One e PS4 ainda está enferrujado, então se você pudesse jogar no PS5 e no Xbox Series X em vez disso.

Espera-se que o Cyberpunk 2077 obtenha uma atualização de próxima geração para PS5 e Xbox Series X em 2022, mas o jogo ainda pode ser reproduzido em consoles por enquanto com compatibilidade com versões anteriores.

Todas as atualizações do Cyberpunk foram adiadas recentemente para 2022, juntamente com a atualização da próxima geração do The Witcher 3. No entanto, esta pode ser uma boa chance de obter o jogo barato antes de qualquer conteúdo adicional gratuito ou atualizações da próxima geração.

