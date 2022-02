Crosby, Stills & Nash querem que suas músicas sejam removidas do Spotify

Crosby, Stills & Nash em concerto durante o 10º Festival Anual de Música Midtown – Dia 2 – Crosby, Stills & Nash In Concert no Midtown Atlanta em Atlanta, Geórgia, Estados Unidos.

Os afastados Crosby, Stills & Nash se reuniram em um esforço para retirar sua música do Spotify em solidariedade ao ex-colega de banda Neil Young.

Young, com apoio de seu estúdio de gravação, puxe a música dele A plataforma de streaming na semana passada alega que Joe Rogan, o podcaster estrela do Spotify, estava espalhando informações erradas sobre a vacinação contra o coronavírus com seu programa.

“Apoiamos Neil e concordamos com ele que há uma desinformação perigosa sendo veiculada no podcast Joe Rogan do Spotify”, disse David Crosby, Stephen Stills e Graham declaração Nash em um conjunto compartilhado na conta do Twitter de Crosby.