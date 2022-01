Cronograma flexível para NFL Semana 18: Cowboys-Eagles se encontram no sábado, Chargers-Raiders fecham a temporada regular no ‘SNF’

A NFL anunciou as últimas competições televisionadas da temporada regular, duas das quais serão no sábado e a final do “Sunday Night Football” deste ano. Aqui estão três jogos flexi para a Semana 18:

Sábado, 8 de janeiro

Domingo, 9 de janeiro

Um novo cabeçalho duplo no sábado para a última semana da temporada regular. na ESPN O contrato agora inclui duas partidas no sábado Com efeitos adicionais durante a semana final da temporada, incluindo equipes jogando para sobreviver pela vaga do wild card, o título da divisão, a classificação da conferência ou na primeira rodada. Esses jogos serão disputados na ESPN e ABC simultaneamente.

A NFL teve a chance de mostrar o final do “Sunday Night Football” desde a década de televisão de 2006 – que deu à NBC os direitos do pacote Sunday Night. A temporada 2017 foi o único ano em que a liga não exerceu a opção de encerrar a temporada na noite de domingo, tendo em vista que o último domingo da temporada foi a passagem de ano.

O jogo da Semana 18 é decidido exclusivamente pela liga, o que significa que a CBS e a Fox não podem “proteger” este jogo. A liga busca apresentar uma partida em que pelo menos um time deve vencer para se classificar aos playoffs, independente do que aconteça nas outras partidas da Semana 18 – razão pela qual Raiders e Chargers foram escolhidos para o “Sunday Night Football” Combine.

As redes de cada jogo serão anunciadas na segunda-feira.

Pittsburgh em Baltimore, 13h

Cincinnati em Cleveland, 13h

Green Bay em Detroit, 13h00

Tennessee em Houston, 13h00

Indianápolis em Jacksonville, 13h

Chicago em Minnesota, 13h00

Washington no New York Giants, 13h00

Seattle, Arizona, 4:25 da tarde

New Orleans em Atlanta, 4:25 pm

New York Jets em Buffalo, 16h25

São Francisco em Los Angeles Rams, 16h25

New England em Miami, 4:25 da tarde

Carolina em Tampa Bay, 4:25 da tarde