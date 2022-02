Críticos criticam Spotify por usar ‘manual do Facebook’ na controvérsia de Joe Rogan

A resposta do Spotify à desinformação do COVID-19 no podcast altamente popular de Joe Rogan fez os críticos cantarem uma melodia familiar: simplesmente alertar os usuários sobre conteúdo problemático não é suficiente.

A decisão do serviço de streaming de não remover “The Joe Rogan Experience” após alegações falsas e enganosas o coloca no meio de uma batalha de moderação que os gigantes da mídia social vêm lutando há anos.

“É bom receber o Spotify na mesa, mas a menos que eles apresentem uma política que também tenha um mecanismo de aplicação claro para quando alguém violar repetidamente essa política. Não é suficiente – basicamente não tem sentido”, disse Bridget Todd, diretora de comunicações da UltraViolet.

O Spotify está usando o que a professora associada da Universidade de Syracuse, Jennifer Grygiel, chamou de “manual do Facebook” – distanciando-se da responsabilidade de moderar o conteúdo que distribui.

“Sabemos que temos um papel crítico a desempenhar no apoio à expressão do criador, equilibrando-a com a segurança de nossos usuários”, disse o CEO do Spotify, Daniel Ek, em comunicado no domingo. “Nesse papel, é importante para mim que não assumamos a posição de censor de conteúdo, ao mesmo tempo em que nos certificamos de que existem regras e consequências para aqueles que as violam.”

Mas o modelo de negócios do serviço de streaming é totalmente diferente do da empresa de mídia social, disse Grygiel.

Ao contrário das plataformas de propriedade da Meta, incluindo Facebook e Instagram, existem barreiras de entrada para que os criadores de conteúdo apareçam no Spotify, o que Grygiel diz ser sua tentativa de usar a mesma defesa dos sites de mídia social que permitem que qualquer usuário crie uma conta e publique conteúdo para gratuitamente.

Críticos dizem que a posição do Spotify é especialmente fraca em “The Joe Rogan Experience”, que comprou os direitos exclusivos para hospedar em um acordo que supostamente vale mais de US$ 100 milhões.

“Este é um enorme desafio de saúde pública, e parte da razão pela qual as taxas de infecção permanecem tão altas é por causa do volume de desinformação por aí – promovendo falsas curas, minando a confiança, minando a confiança sobre máscaras e assim por diante”, disse a vacina Aram. Sinnreich, presidente de estudos de comunicação da American University.

“E, portanto, há uma linha causal direta real entre o tipo de conteúdo que Rogan coloca em seu podcast e o número contínuo de mortes relacionadas ao COVID no público americano. E como seu distribuidor exclusivo, tendo pago US$ 100 milhões, o Spotify tem alguma responsabilidade direta por isso”, acrescentou Sinnreich.

Um porta-voz do Spotify não respondeu a um pedido de comentário em resposta às críticas.

Rogan fez comentários repetidos em seu podcast questionando a eficácia e a necessidade das vacinas COVID-19 – e recebeu convidados que fizeram o mesmo.

Seu episódio hospedando Robert Malone, um médico suspenso do Twitter por postar informações falsas sobre o coronavírus, em particular desencadeou uma carta aberta ao Spotify de médicos e profissionais de saúde instando-o a “tomar medidas contra os eventos de desinformação em massa que continuam a ocorrer em sua plataforma”.

A reação virou uma bola de neve depois que o músico Neil Young ameaçou retirar sua música do Spotify se eles continuassem hospedando Rogan. Por fim, ele removeu seu catálogo de músicas da plataforma depois que ele ficou do lado de Rogan.

Outros seguiram, com Joni Mitchell dizendo que ela também estaria retirando suas músicas do Spotify. Príncipe HarryPríncipe Harry e Meghan expressaram ‘preocupação’ ao Spotify sobre a desinformação do COVID-19, porta-voz diz que Príncipe Harry e Meghan tratam o King Center de Atlanta com caminhões de alimentos de propriedade de negros para o MLK Day The Hill’s Morning Report – Apresentado pelo Facebook – Democratas veem vitória em um direitos de voto derrotam MAIS e sua esposa Meghan, que também produz e hospeda podcasts no Spotify, preocupações expressas sobre a desinformação do COVID-19 para a empresa.

E a autora Brené Brown disse que não lançaria nenhum podcast “até novo aviso”.

O Spotify não nomeou especificamente Rogan, mas em seu comunicado Ek disse que a empresa começaria a adicionar avisos de conteúdo a qualquer episódio de podcast que “inclua uma discussão sobre o COVID-19” e vinculará os ouvintes a um “hub” com “fatos orientados por dados” e “informação atualizada.”

Isso reflete as ações tomadas pelo Facebook, Twitter e YouTube, que adicionaram links para seus respectivos hubs de informações em conteúdo rotulado.

Apesar do uso generalizado entre empresas de tecnologia, rótulos e links para centros de informações não foram comprovados para realmente conter a desinformação, disse Emerson Brooking, membro sênior residente do Digital Forensic Research Lab.

“Isso não parece mudar significativamente quantas pessoas consomem conteúdo, na verdade, em certas demografias, aumenta o número de pessoas que o consomem, porque adicionar um aviso ao conteúdo o torna mais ousado; torna-o mais interessante. Adicionar links para centros de informação neutros também tem muito pouco efeito sobre o número de pessoas que consomem o conteúdo”, disse Brooking.

Todd, do grupo de defesa UltraViolet, disse que o Spotify precisa criar uma política de desinformação que seja “claramente aplicada e exequível”.

“Não tenho certeza de que cada episódio do podcast de Rogan, mesmo não sendo um grande fã dele, necessariamente quebraria essa política. Mas começar com uma política e, em seguida, garantir que os episódios de qualquer podcast que quebrem essas políticas [are] não apenas ser capaz de permanecer na plataforma”, disse ela.

O Spotify publicou no domingo suas regras de plataforma pela primeira vez publicamente. Eles afirmam que quebrar as regras “pode resultar na remoção do conteúdo violador do Spotify”, mas não detalha como essas decisões são tomadas.

O próprio Rogan abordou a controvérsia em um vídeo no Instagram, dizendo que apoia a decisão de ter um aviso antes de um “podcast controverso”, mas defendendo sua decisão de hospedar convidados acusados ​​de espalhar desinformação, incluindo Malone.

“Estou interessado em descobrir qual é a verdade. E estou interessado em ter conversas interessantes com pessoas que têm opiniões diferentes. Não estou interessado em falar apenas com pessoas que têm uma perspectiva”, disse ele.

Rogan também disse que está aberto a ter “mais especialistas com opiniões divergentes” sobre “logo depois que eu tiver os controversos”.

Mas seu formato de conversa rápido “muitas vezes dá peso igual a ideias realmente abomináveis”, disse Brooking.

“E esses tendem a ser os que alguns de seus ouvintes fogem”, disse ele.

Em última análise, Brooking disse, Rogan não deveria estar no Spotify

“Acho que as coisas que Rogan amplifica são prejudiciais e acho que o Spotify contribuiu para esse dano”, disse ele.

Sinnreich disse que as promessas de Rogan e Spotify de ter “mais ‘equilíbrio’ nas perspectivas representadas” também não são uma maneira eficaz de combater a desinformação.

“Isso é o que os estudiosos da mídia chamam de uma forma falaciosa de preconceito, o viés do equilíbrio. A noção é que você pode, de alguma forma, fazer tudo ficar bem se contar uma mentira perigosa, mas também disser a verdade para contrabalançar. E, claro, não é assim que o mundo funciona”, disse Sinnreich, que publicou um post no blog detalhando sua decisão pessoal de parar de usar o serviço de streaming.

Enquanto outros clientes podem seguir, boicotes de celebridades levaram a um bilhão de perdas de valor de mercado, em última análise, o modelo de negócios do Spotify é dependente de podcasts. Ao contrário da música, que é cara para licenciar, os podcasts permitem que o Spotify pague uma quantia adiantada por uma “grande biblioteca de conteúdo”, disse Sinnreich.

Se os artistas continuarem seguindo os passos de Young, a cada protesto na plataforma haverá um impacto cada vez menor, disse ele.

“Existe uma lei de retornos decrescentes com uma espécie de persuasão baseada em relações públicas”, disse ele. “Considerando que o valor de investir em podcasts para o Spotify só continuará a crescer. Portanto, a longo prazo, não há uma justificativa financeira persuasiva para a empresa apagar o conteúdo de desinformação. Tem que ser uma decisão tomada por preocupação com o povo americano”.