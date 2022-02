Crítica de ‘MJ’: musical de Michael Jackson não vai se olhar no espelho

“Há muitas histórias estranhas acontecendo ao redor do mundo”, disse um dos diretores de documentários que entrevistou Michael Jackson.

Michael Jackson era um ímã para histórias estranhas que quase destruíram seu dom. No entanto, ao ignorar defensivamente as coisas que não importam enquanto ignora defensivamente a pessoa que não importa, Nova música “MJ” Que abriu terça-feira no Neil Simon Theatre, pode ser a história mais estranha de Michael Jackson até agora.

Nem toda estranheza é uma coisa ruim, é claro, e dentro dos limites do gênero de músico biográfico, “MJ”, com um livro de Lynn Nottage, é realmente muito bom – por um tempo. Dirigido e coreografado por Christopher Weldon, cuja formação em balé encontrou uma saída natural em musicais de dança como “Um americano em ParisO show começa com confiança e vivacidade em um ambiente natural: a sala de ensaios. Lá, Jackson, junto com dançarinos, cantores de apoio e sua banda, estão nos estágios finais de preparação para sua Dangerous Tour de 1992, uma turnê de 15 meses e quatro shows. maratona continental.

Esse enquadramento significa que o primeiro olhar para a versão musical de Jackson foi como um homem trabalhando, sem distração bolhas de chimpanzé, a ossos do homem elefante, a Câmara hiperbárica, a A cor da pele desbota, a nariz desaparecendo – o Acusações de abuso sexual infantil que começarão a surgir em um ano, primeiro nos tablóides, depois em ações judiciais e, eventualmente, em investigações policiais.