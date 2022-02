Crise Rússia-Ucrânia: Alemanha interrompe grande oleoduto com a Rússia

O presidente Joe Biden anunciou na terça-feira que os Estados Unidos imporão sanções a instituições financeiras e oligarcas russos. Hoje cedo, a Alemanha disse que parou de ratificar US$ 11 bilhões gasoduto de 750 milhas Que liga a Rússia diretamente com a Alemanha.

A Rússia intensificou fortemente sua campanha militar contra a Ucrânia na noite de segunda-feira, reconhecendo duas regiões separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia antes de ordenar a entrada de tropas no território.

Há muito tempo Moscou afirma que não tem soldados em solo no leste da Ucrânia.

Mas o chefe da Otan, Jens Stoltenberg, disse na terça-feira que a Rússia tem forças dentro das duas regiões – conhecidas como República Popular de Donetsk (DPR) e República Popular de Luhansk (LPR) – desde que se declararam em 2014.

Stoltenberg criticou o movimento de tropas como “mais uma invasão de um país que já foi conquistado”.

Putin ainda não estabeleceu um cronograma para as tropas se deslocarem para as regiões separatistas, mas em um discurso na tarde de terça-feira, Biden descreveu os eventos que estão acontecendo na Ucrânia como “o início de uma invasão russa”.

“Esta é uma violação flagrante do direito internacional e requer uma resposta firme da comunidade internacional”, disse Biden, ao revelar uma série de novas sanções.

O discurso de Biden foi seguido por um anúncio de que o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, havia cancelado Reunião planejada Com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, em Genebra esta semana.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em um discurso nacional na terça-feira, disse que ainda está praticando a diplomacia como forma de sair da crise. Ele disse que os reservistas serão convocados para treinamento militar, mas não haverá mobilização geral das forças armadas.

“Desejamos paz e sossego, mas se mantivermos a calma hoje, desapareceremos amanhã”, disse Zelensky.

O presidente ucraniano também se referiu ao anúncio de Putin de que os Acordos de Minsk – projetados para encerrar os combates no leste da Ucrânia – não eram mais válidos, dizendo que a Ucrânia continua comprometida em buscar sua soberania e integridade.

Putin, que mobilizou constantemente cerca de 150.000 soldados Indivíduos perto da fronteira da Ucrânia pareciam questionar a soberania do vizinho da Rússia em um discurso irado na segunda-feira.

“A Ucrânia não tinha uma tradição estatal própria”, disse ele, aparentemente se referindo ao questionamento do direito do país de existir como um Estado independente, referindo-se à sua região oriental como “antigas terras russas”.

Na terça-feira, a União Europeia impôs sanções a 351 parlamentares russos que votaram pelo reconhecimento das regiões separatistas, e o Reino Unido anunciou a imposição de sanções a cinco bancos russos e três oligarcas russos.

Outros países, incluindo Austrália e Japão, se comprometeram a trabalhar com A comunidade internacional sobre as sanções

Os países bálticos – que há muito temem um cerco à Rússia – observaram os acontecimentos de segunda-feira com preocupação.

“Putin acaba de envergonhar (Franz) Kafka e (George) Orwell: sem limites para a imaginação de um ditador, sem limites muito baixos, sem mentiras tão flagrantes, sem linhas vermelhas que não possam ser cruzadas”, disse o primeiro-ministro da ONU. Lituânia, Ingrida Simonetti, escreveu no Twitter.

“O que testemunhamos esta noite pode parecer surreal para um mundo democrático”, disse ela, “mas a maneira como reagimos nos definirá para as próximas gerações”.

condenação internacional

Em meio ao alvoroço de países que condenam a planejada incursão russa, alguns países evitam criticar Moscou.

Durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU na noite de segunda-feira, a Índia pediu “contenção de todos os lados”, parando de criticar a Rússia.

O enviado da China às Nações Unidas pediu nesta segunda-feira Todas as partes devem exercer moderação Ele evitou “tensões inflamadas” na Ucrânia, mas não chegou a condenar o reconhecimento do Kremlin da independência da República Democrática do Congo e da LPR. O Ministério das Relações Exteriores da China evitou mais de uma dúzia de perguntas sobre a Ucrânia em um briefing na terça-feira.

No entanto, o enviado do Quênia às Nações Unidas fez uma declaração contundente sobre as ambições imperiais de Putin na Ucrânia. “Acreditamos que todas as nações formadas a partir de impérios que ruíram ou decaíram têm muitos povos que anseiam por se integrar com os povos dos países vizinhos. Isso é natural e compreensível. Afinal, quem não quer se juntar a seus irmãos e tornar comum propósito com eles?” disse Martin Kimani. De acordo com sua recitação

“No entanto, o Quênia rejeita tal desejo de ser perseguido pela força. Devemos completar nossa recuperação das brasas dos impérios mortos de uma forma que não nos devolva a novas formas de dominação e opressão”, disse ele, acrescentando que o Quênia rejeita ” expansão por qualquer motivo, incluindo fatores raciais, étnicos, religiosos ou culturais”.

Por quase oito anos, as regiões separatistas de Donetsk e Luhansk testemunharam conflitos de baixa intensidade entre separatistas apoiados pela Rússia e forças ucranianas, resultando em mais de 14.000 mortes.

Moscou também distribuiu centenas de Milhares de passaportes russos Para as pessoas em Donbass nos últimos anos. Autoridades e observadores ocidentais acusaram Putin de tentar estabelecer fatos no terreno naturalizando ucranianos como cidadãos russos.

Kiev e o Ocidente sustentam que a região faz parte do território ucraniano, embora o governo ucraniano afirme que as duas regiões estão, de fato, sob ocupação russa desde 2014, quando o conflito começou no leste da Ucrânia.

