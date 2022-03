Credor multilateral com sede em Pequim suspende atividades relacionadas à Rússia

O Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura disse na quinta-feira que suspendeu todas as operações com a Rússia e a Bielorrússia, um raro exemplo de banco multilateral com sede em Pequim, citando fatores geopolíticos em suas decisões.

A suspensão dos empréstimos parece refletir a afirmação do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura como uma instituição multilateral com uma base global de acionistas, em vez de uma declaração condenando a guerra. O governo chinês estabeleceu o banco como uma alternativa aos credores multilaterais apoiados pelo Ocidente, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. A China detém cerca de 27% do poder de voto em um banco que tem um presidente chinês.

O Banco Mundial também suspendeu seus programas na Rússia e na Bielorrússia. O principal regulador bancário da China disse esta semana que a China não aderirá às sanções lideradas pelo Ocidente contra a Rússia.

O Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, com seis anos de existência, disse que “protegeria a solidez financeira do banco, tendo como pano de fundo a situação econômica e financeira em desenvolvimento”, de acordo com o Extrato no site do banco.

O banco aprovou dois projetos russos no valor total de US$ 800 milhões, de um total de 168 projetos aprovados do AIIB no valor de quase US$ 34 bilhões, de acordo com uma divulgação de projetos de investimento no site do banco. Dois projetos foram propostos para a Bielorrússia.

A Rússia desempenha um papel importante na gestão do banco. Detém 6% do poder de voto e é o terceiro maior acionista depois da China e da Índia. Como um dos 57 membros fundadores do banco, a Rússia ocupa um lugar no conselho de administração do banco.

Um dos cinco vice-presidentes do banco russo, Konstantin Limitovsky, é um dos dois vice-presidentes responsáveis ​​pelos empréstimos bancários. Os esforços para contatar o Sr. Limitovsky não tiveram sucesso.

Scott Morris, membro sênior do Centro para o Desenvolvimento Global em Washington e consultor do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, disse na quinta-feira que a decisão “reflete o caráter multilateral da instituição”, incluindo o significativo poder de voto dos membros da Otan. Juntos, os membros da OTAN representam 23% do poder de voto do banco, segundo Morris. Os Estados Unidos e o Canadá não são membros do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Nem Japão.

Jin Liqun, o presidente fundador do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura e ex-formador de políticas financeiras do governo chinês, falou repetidamente sobre a propriedade multilateral do banco e rejeitou repetidamente qualquer sugestão de que a sede do banco em Pequim o tornasse dependente da política política chinesa. .

“Trabalhamos sob a supervisão do conselho de administração. A China é apenas um membro”, disse Jin ao Wall Street Journal em 2020. Os EUA e o Japão Recusou-se a entrar no banco Quando foi criado por preocupação, isso prejudicaria instituições administradas pelo Ocidente, como o Banco Mundial.

O Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura disse em comunicado na quinta-feira que está pronto para fornecer financiamento aos membros afetados pela guerra.