CPU AMD Ryzen Threadripper 5990X com overclock para 4,82 GHz, quebrando 100.000 pontos no Cinebench R23 e alcançando 80% de alto desempenho em relação ao chip de estoque

CPU AMD Ryzen Threadripper 5990X com overclock para 4,82 GHz em todos os 64 núcleos do Zen 3 para quebrar 100.000 pontos no Cinebench R23

CPU AMD Ryzen Threadripper testada por posto de dispersão É o chip 5990X e não é um chip oficial lançado pela Red Team. Na verdade, é uma amostra de engenharia que um overclocker pode obter e possui 64 núcleos, 128 threads, 288 MB de cache L3 e velocidades de clock de até 2,65 GHz em estoque (2,27 GHz em média). CPU testada no ASUS ROG ZENITH II Extreme Alpha com 32 GB (8 x 4) de memória DDR4-2144. Para resfriamento, foi usado um resfriador de água de anel EK-Quantum dedicado.

Esta amostra específica é nomeada com o código OPN “100-000000443-40_Y”, que é semelhante aos modelos AMD Ryzen Threadripper 5000 mostrados em Vários bancos de dados de referência. Isso confirma o fato de que a AMD tinha chips Non-Pro padrão como amostras de engenharia, mas decidiu não lançá-los por motivos desconhecidos. Baseado em AMD A mais recente estratégia da HEDTNo entanto, parece que a empresa se concentrará principalmente no segmento Workstation e Pro, o que significa que os chips Threadripper X-Series padrão estarão ausentes em ação no futuro próximo. A outra coisa importante é que a CPU funciona com o TRX40 ZENITH II Extreme enquanto as CPUs Threadripper 5000WX não fazem nada além de A plataforma WRX80 é mais cara.

Agora de volta aos benchmarks, o SkatterBencher é conhecido por usar todos os tipos de estratégias de overclocking que incluem PBO, Otimizadores de Curva e overclocking manual. Os melhores resultados no CPU AMD Ryzen Threadripper 5990X foram alcançados por overclocking manual, o que não foi uma grande surpresa. A única desvantagem é a frequência máxima limitada do aumento de thread único, mas as vantagens do overclocking manual superam os negativos e são melhores em comparação com um PBO quando você procura os maiores ganhos de desempenho. Testado em cada CCD e seus 8 CCDs em um chip Ryzen Threadripper 5990X, o CCD4 apresentou os melhores resultados de ajuste, alcançando até 4,82GHz a 1,45V.

AMD Ryzen Threadripper 5990X 100K Cinebench R23 História:

AMD Ryzen Threadripper 5990X OC vs CPU Estoque:

Em termos de desempenho, em comparação com o chip HEDT padrão, a CPU AMD Ryzen Threadripper 5990X com overclock manual tem mais de 50% de ganhos no benchmark de IA, 58% de aumento no Cinebench R23 e mais de 80% de aumento de desempenho no perfil de CPU de benchmark 3DMark. CPU também Eu quebrei a marca de 100.000 (100.000) O Cinebench R23 é multi-thread e é uma loucura. Enquanto o Cinebench estava rodando, o chip tinha uma velocidade máxima de clock de 4,525GHz e uma temperatura de CPU de 95°C. A CPU consumiu uma potência de pacote insana de 691W com overclocking manual.

Isso não é tudo, o overclock também fornece um arquivo Guia para alcançar 4,65 GHz em 5 minutos Em uma CPU AMD Ryzen Threadripper 5990X. Se isso funcionará da mesma maneira com o 5995WX é algo que ainda não se sabe até que os usuários possam comprar o chip no segmento DIY. Haverá algumas placas-mãe como MSI WS WRX80O ASUS WRX80 PRO WS SAGE SEE a Criador ASRock WRX80e as Gigabyte WRX80 SU8 Que oferece suporte a overclock em CPUs Threadripper Pro. Isso foi confirmado pela Tomshardware após entrar em contato com um representante oficial da AMD, conforme mencionado abaixo:

[Editor’s Note: After publishing this story, an AMD representative contacted us via email, pointing out that the 5000 WX-series is actually unlocked for overclocking, contrary to the statements below. The company also provided a link to public documents about Threadripper 5000 WX that states, in part, ” Select WRX80 motherboards from our ODM partners will support both memory and CPU overclocking for users looking to push the limits of their workstation even further.” via Tomshardware

AMD has confirmed that they aren’t done with Threadripper CPUs and will be releasing Zen 4 parts next year but whether they remain a Pro-only solution or come in DIY flavors for mainstream HEDT platforms remains to be seen.