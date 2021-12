Covid News: Mais de 200 milhões de americanos foram totalmente vacinados

O primeiro-ministro Boris Johnson comparece a uma festa de Natal em 10 Downing Street na semana passada. crédito… Dan Kitwood / Getty Images

LONDRES – Por uma semana, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson negou alegações prejudiciais de que sua equipe violou as regras de bloqueio ao dar uma festa no Natal passado, quando tais celebrações foram proibidas pelas restrições do governo ao coronavírus.

Na noite de terça-feira, a história do governo foi prejudicada quando um vídeo de altos funcionários fazendo piadas sobre a festa apareceu quatro dias depois de eles se reunirem para lanches, vinho e jogos de festa em Downing Street.

As descobertas abalaram o governo de Johnson, à medida que acontecem no momento em que a Grã-Bretanha e o resto do mundo entram em uma segunda temporada de férias, atingidos pelo surgimento de uma nova espécie e enfrentando a raiva e a frustração de cidadãos cansados.

O tumulto fez sua primeira vítima na quarta-feira, quando sua principal assessora, Allegra Stratton, renunciou. A Sra. Stratton reconheceu que os comentários que ela fez no vídeo, enquanto servia como porta-voz de Johnson, pareceram lançar luz sobre “as regras que as pessoas estavam fazendo de tudo para obedecer”.

Recentemente, a Sra. Stratton foi porta-voz do governo britânico na cúpula do clima global das Nações Unidas em Glasgow, conhecida como COP26.

Mais tarde na quarta-feira, o Sr. Johnson da Grã-Bretanha Anunciou novas restrições importantes Para conter a disseminação do coronavírus, ele pediu às pessoas que trabalhassem de casa e apresentassem um passaporte de vacina para alguns locais fechados, medidas que seu governo há muito tempo resiste.

Os críticos acusaram Johnson de mentir e tentar encobrir o evento em Downing Street no Natal passado. Também houve raiva de alguns britânicos que foram impedidos pelas regras de bloqueio na época de até mesmo dizer adeus a parentes moribundos.

Downing Street negou que houvesse uma festa de Natal, mas não negou que algum tipo de evento tivesse ocorrido. O Sr. Johnson disse que qualquer reunião que tenha ocorrido segue os protocolos da Covid.

Em sua sessão semanal de perguntas e respostas no Parlamento na quarta-feira, Johnson se desculpou pelo vídeo e disse que estava “zangado e zangado” com isso. Mas ele disse que recebeu repetidas garantias de que nenhum partido seria estabelecido. Ele disse que o secretário de gabinete Simon Case, chefe do serviço civil, investigaria e que, se houvesse violações das regras de bloqueio, haveria ação disciplinar.

Em meio à crescente pressão sobre o primeiro-ministro, Alguns de seus deputados até imploraram publicamente que corrigisse sua história. Na noite de terça-feira, a Polícia Metropolitana, a força que cobre Londres, disse que estava analisando o vídeo.

Relatórios sobre a festa de Downing Street, que apareceu pela primeira vez no Daily Mirror, não indicavam que o próprio Sr. Johnson compareceu a qualquer comemoração. Nem o vídeo divulgado pela ITV, que mostra funcionários realizando uma entrevista coletiva simulada com perguntas sobre as implicações da realização de tal festa, confirma totalmente a ocorrência de um evento.

Mas o vídeo mostra que a equipe sênior estava ciente dos riscos de perguntar sobre uma festa de Downing Street e não teve uma resposta confiável. O vídeo mostra Allegra Stratton, então secretária de imprensa de Johnson, ensaiando para uma entrevista coletiva, com um colega de Downing Street fazendo o papel de jornalista. Na época, a Sra. Stratton estava se preparando para realizar conferências de imprensa no estilo da Casa Branca, embora essa ideia tenha sido abandonada.

EXCLUSIVO: Vídeo obtido pela ITV News mostra funcionários de Downing Street brincando sobre uma festa de Natal em 18 de dezembro do ano passado. No. 10 passou a semana passada negando violar quaisquer regras. Esta nova evidência coloca em questão. pic.twitter.com/nKYK0tG0dQ – Paul Brand (@PaulBrandITV) 7 de dezembro de 2021

Quando questionada sobre notícias de uma festa de Natal em Downing Street, ela riu e respondeu: “Estou de volta em casa”, antes de perguntar: “Qual é a resposta?”

“Está tudo bem com queijo e vinho? Foi uma reunião de negócios”, pode-se ouvir a Sra. Stratton dizendo. “Essa festa imaginária foi uma reunião de negócios”, ela continuou, antes de rir e acrescentar: “E não foi um distanciamento social”.

Os oponentes usaram o vídeo como mais uma prova de uma crítica familiar e devastadora: que o governo liderado pelos conservadores aplica um conjunto de regras a si mesmo e outro ao resto da população. Isso foi particularmente devastador no início da pandemia, quando a confiança no governo foi seriamente abalada depois que o ex-conselheiro-chefe de Johnson, Dominic Cummings, viajou centenas de quilômetros para a casa de seus pais durante o bloqueio.

Em resposta ao vídeo, o líder da oposição do Partido Trabalhista, Keir Starmer, acusou o governo de enganar o público. Ele disse: “As pessoas em todo o país seguiram as regras, mesmo quando isso significava ser separado de suas famílias, preso e – infelizmente para muitos – incapaz de dizer adeus aos seus entes queridos.”

“Eles estavam certos em esperar que o governo fizesse o mesmo”, acrescentou. Mentir e rir dessas mentiras é vergonhoso. Nenhum cronograma foi definido para a investigação pelo Sr. Case, Secretário de Gabinete. Sua jurisdição não se estende à investigação de relatórios relacionados a terceiros em Downing Street Incluindo um que o Daily Mirror diz que o Sr. Johnson falou por si mesmo em um.