Covid Live Updates: Omicron, Booster and Vaccine News

Downtown Den Bosch, Holanda, na terça-feira, poucos dias depois que o governo ordenou o fechamento de todas as lojas não essenciais. crédito… Berrochka van de Woo / Reuters

As empresas em muitas partes da Europa estão pedindo mais ajuda do governo à medida que novas restrições à pandemia e a crescente preocupação com a variante altamente contagiosa Omicron esmagam o que normalmente seria uma época lucrativa do ano.

Em nenhum lugar isso é pior do que na Holanda, onde o governo holandês impôs um bloqueio no fim de semana, fechando a maioria das lojas, bares, restaurantes, academias, esportes ao ar livre, espaços culturais e escolas até janeiro.

Alguns proprietários de empresas temem que nunca reabram.

“Isso é algo que me pergunto todos os dias”, disse Omar Wathiq, dono de um bar de queijos e cinema café no centro de Utrecht. “Não tenho 100 por cento de certeza.”

O Sr. Confiante estimou que perdeu cerca de US $ 50.000 por mês enquanto seu cheeseburger, Queijo Bar Utrecht, fechado e $ 100.000 no café. Os planos para reconstruir uma boate de sua propriedade, que queimou em um incêndio em janeiro, foram suspensos.

Ele teve de demitir a maioria de seus 80 funcionários e agora está tentando ganhar dinheiro vendendo vinhos de rua e embalagens de queijo de porta em porta.

Muitos empresários holandeses procuram ajuda do governo. chamando pela nação registro de negócios O pedido de ajuda ultrapassou 400 na segunda-feira – sete vezes o número registrado na segunda-feira anterior.

Na Grã-Bretanha, o governo respondeu na terça-feira, Anunciando um bilhão de libras. Ou cerca de US $ 1,3 bilhão, em ajuda para a indústria de hospitalidade, incluindo subsídios únicos de £ 6.000 e cortes de auxílio-doença para funcionários.

A esperança de mais ajuda surge no momento em que uma nova onda de ansiedade sobre o coronavírus está varrendo a economia da região.

Na Alemanha, as empresas pressionam o governo para aumentar novos requisitos Os clientes mostram evidências de uma vacinação ou recuperação recente e dizem que os tiraram do que deveria ser a época mais movimentada – e mais lucrativa – do ano.

Governo espanhol Agende uma reunião de emergência com os líderes regionais na quarta-feira para discutir se novas restrições serão adotadas, e Governo da italia encontro na quinta-feira.

“Estamos em um estágio diferente agora, onde o fechamento provavelmente será mais caro”, disse Klaus Veesten, economista-chefe da zona do euro da Pantheon Macroeconomics. Até agora, estamos acostumados a bloqueios seguidos de apoio governamental. Acho que também será o caso, mas o apoio será mais condicional e menos abrangente do que antes. “

Na Holanda, Waske disse que abriu seu negócio após o início da pandemia e não teve vendas em 2019 para usar como referência, não elegível para assistência governamental.

A agência foi inundada com ligações de proprietários esta semana pedindo ajuda financeira, aconselhamento ou liquidação de suas operações, disse Ron Cenge, um porta-voz do registro nacional de empresas do país, Camer Van Copandel. Alguns estão procurando orientação sobre como se qualificar para o trabalho básico – poderia uma loja de roupas vender doces e refrigerantes, ou um salão de beleza oferecer massagens pós-operatórias ou listar injeções de Botox como procedimento médico.

Senegi disse que as perguntas são um sinal da criatividade e do desespero das pessoas. “Ao contrário dos bloqueios anteriores, as pessoas realmente chegaram ao fim de sua resiliência financeira e emocional”, disse ele.

A França tem Turistas proibidos Da Grã-Bretanha e cancelou a lista de comemorações de fim de ano. Parece improvável no momento que restrições mais rígidas aos negócios sejam impostas, especialmente com a aproximação do segundo turno das eleições presidenciais em abril.

A Irlanda impôs um toque de recolher às 20h nos restaurantes e bares, que começou na segunda-feira, ao mesmo tempo que limitou a participação nos eventos.

Na Dinamarca, os restaurantes e bares devem parar de servir bebidas alcoólicas depois das 22h, enquanto uma lista de locais e espaços para eventos, incluindo teatros, museus, zoológicos, salas de concerto e o Tivoli, o famoso parque temático de Copenhague, foram fechados.

As restrições da Suíça que proíbem pessoas não vacinadas de irem a restaurantes, academias e museus devem durar até 24 de janeiro.

A Associação Comercial Alemã disse que o processo de check-in nas lojas na Alemanha, que exige que todos parem na porta e peçam para ver um certificado de vacinação e carteira de identidade, era complicado e mantinha os compradores afastados.

Os varejistas pesquisados ​​pelo grupo relataram uma queda de 37% nas vendas em comparação com o Natal de 2019, com uma queda ainda maior no número de compradores, ameaçando o futuro de muitas lojas, especialmente lojas de conveniência.

“Após meses de paralisações, as restrições mais uma vez trouxeram muitos varejistas ao limite de sua existência”, disse Stephen Genth, presidente da Associação Comercial.

Um tribunal no estado da Baixa Saxônia na semana passada derrubou as restrições à verificação de vacinas, depois que a rede de supermercados Woolworths contestou as restrições, alegando que não haviam sido aplicadas de forma justa e que exigir que os clientes usassem máscaras fornecia proteção adequada contra a disseminação do coronavírus . A decisão de quinta-feira aumentou as esperanças de que outros estados façam o mesmo, dando aos consumidores de última hora um empurrão final.

“O fim de semana passado foi melhor, mas no geral a temporada de compras foi mais do que decepcionante”, disse Mark Alexander Krak, presidente da Associação Comercial da Baixa Saxônia. “Todos os restaurantes, teatros e cinemas ainda estão sob restrições e isso significa menos compras na cidade”.