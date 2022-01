Cousins ​​na escalação COVID-19, fora do jogo Sunday vs. Pack

A luta desesperada dos Vikings por uma vaga nos playoffs no domingo continuará sem o quarterback Kirk Cousins.

Cousins ​​entrou na lista de reserva do COVID-19 na sexta-feira depois de ter testado positivo para o vírus e vai perder o jogo de domingo à noite contra o Green Bay Packers.

O quarterback da reserva Sean Manion vai começar no domingo, disse o técnico Mike Zimmer em uma coletiva de imprensa na sexta-feira. Mannion foi ativado na lista do COVID-19 na sexta-feira, de acordo com os novos protocolos da liga que permitem aos jogadores retornar em cinco dias se os sintomas desaparecerem. Manion, que foi vacinado, testou positivo para COVID-19 na manhã de domingo.

“Odiamos ver isso acontecer com Kirk, mas ele fez muitas coisas boas por nós”, disse Zimmer. “Shawn é um jogador de futebol muito bom e esperamos que ele apareça e jogue muito bem”.

Zimmer disse que não foi informado se seus primos, que são testados diariamente, estão apresentando sintomas.

Primos, que não foram vacinados, tiveram escovagem anterior com protocolos COVID-19. Ele foi colocado na lista como um contato próximo no início do campo de treinamento, depois que Keelen Mund testou positivo para o vírus. Depois de voltar de uma quarentena de cinco dias, os primos se recusaram a discutir sua decisão sobre a vacinação, chamando-a de uma escolha pessoal e dizendo que seu foco era evitar o contato próximo.

Depois que Mannion deu positivo, Cousins ​​admitiu que ficar longe do vírus antes do jogo mais importante dos Vikings da temporada será difícil.

“É isso mesmo”, disse Cousins ​​no domingo. “Nesse ponto, você só precisa seguir os protocolos, ser disciplinado e tem muita gente não testando. Então, está em nosso prédio. Vai ser em nosso prédio. E vai se espalhar. Só temos que ser disciplinados para mantenha distância e certifique-se de que é o melhor que podemos. Não vamos conseguir, mas vai ser difícil. “

Mannion, uma escolha da terceira rodada por St. Louis em 2015, deu assistências em cinco jogos da NFL em sua carreira de cinco anos, indo 45-74 (60,8%) e acumulando 384 jardas, três interceptações e nenhum touchdown. Ele apareceu em 13 jogos e fez duas aparições, sendo ambas as finais de uma temporada regular. Um foi muito melhor do que o outro.

Em 2017 com o Rams, em uma derrota de 34-13 para o 49ers, Mannion completou 22 de 37 passes sem nenhuma interceptação para uma classificação de 72,5.

Em 2019, os Vikings chegaram aos playoffs em sua última semana. Primos e muitos titulares de partidas tiveram uma derrota de 21-19 para os Bears. Mannion completou 12 dos 21 passes para 126 jardas, lançou duas interceptações e tem pontuação de 35,1. Essa foi a última vez que Mannion apareceu em um jogo da NFL.

Zimmer indicou que quaisquer mudanças não seriam tão dramáticas com Mannion em vez de Cousins ​​intervindo.

“Obviamente, o plano de jogo deles vai mudar”, disse ele. “Vamos ter que fazer alguns ajustes. Sean sabe que o plano de jogo é legal. Como eu disse, ele é uma pessoa muito brilhante. Ele faz o trabalho todas as semanas como se fosse o iniciador, que é esta semana.”

A escolha da terceira rodada, Kellen Mond, estará ativa pela segunda vez nesta temporada como reserva de Mannion, depois de uma semana como reserva de Cousins ​​com Mannion.

Zimmer disse que já está trabalhando para manter o moral conforme um jogo importante se aproxima e um jogador importante fica indisponível.

“Falo com a equipe o tempo todo”, disse ele. “Falei com eles algumas vezes esta manhã. Vou falar com eles amanhã. Acho que eles vão apoiar Sean. Eles sabem o quão importante é este jogo. Eles acreditam em Sean.”

Zimmer disse que a variante do Omicron infectada com COVID mais contagiosa mudou o cenário do final da temporada da equipe.

“É diferente do que era no início da temporada”, disse ele. “Eu estava mais preocupado com a saúde dos jogadores do que perder partidas de futebol ou não ter um jogador para isso. Não queria que seus familiares adoecessem ou ficassem realmente doentes. Mudou. Muita gente está conseguindo agora .. É apenas uma parte da vida. ”

A colocação de primos na escalação do COVID-19 ocorre uma semana depois de Dalvin Cook, que também não está imune, conter a derrota do time para o Rams. Cook está de volta da escalação do COVID-19 em apenas seis dias, graças aos protocolos relaxados da liga para jogadores não vacinados, e deve jogar na noite de domingo contra o Packers.