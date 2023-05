Corio e Hyperion visam projetos eólicos offshore em Portugal

A Corio Generation está se unindo ao desenvolvedor português de energia renovável Hyperion Renewables para explorar oportunidades para desenvolver projetos eólicos offshore na costa de Portugal.

Coreo Geração/Ilustração

As duas empresas assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para trabalhar juntas na preparação de licitações para licitações eólicas offshore previstas para o final de 2023.

Espera-se que a parceria combine a experiência da Hyperion em envolvimento de partes interessadas e conhecimento do cenário regulatório, com a experiência de Corio em preparação de licitações e seleção de locais.

A parceria surge no momento em que o governo português procura tornar o país um importante mercado para investimentos eólicos offshore. Em janeiro de 2023, o governo anunciou uma meta de entregar 10 GW de capacidade eólica offshore até 2030, com a maioria prevista para parques eólicos flutuantes.

A Corio Generation, uma empresa do portfólio do Green Investment Group da Macquarie Asset Management, possui um portfólio de projetos de 30 GW na Europa, Ásia-Pacífico e Américas. A empresa com sede no Reino Unido foi nomeada na semana passada Desenvolvedora Eólica Offshore do Ano no 2023 Wind Investment Awards.

O portfólio eólico flutuante de Goryeo inclui o projeto de 1,5 GW Grey Whale na Coreia do Sul, que deverá ser um dos maiores parques eólicos offshore flutuantes do mundo. Além disso, a empresa está desenvolvendo vários projetos flutuantes na Europa, na França, Reino Unido e Noruega.

Ayte AmandiO CEO da Hyperion Renewables disse: ”Esta parceria com a Corio é um marco muito importante em nossa estratégia de desenvolvimento, abrindo o mercado eólico offshore para a Hyperion com a Corio, um dos parceiros globais em energia eólica offshore flutuante. Vamos combinar nossas habilidades para aumentar nossas chances de sucesso. Por um lado, a experiência e o histórico da Hyperion em energias renováveis ​​na Península Ibérica, por outro lado, o conhecimento incomparável da energia eólica offshore da Corio, a experiência de sucesso e o pipeline impressionante, incluindo a energia eólica flutuante, que é fundamental para Portugal.

A Hyperion Renewables construiu 640 MW de projetos em toda a Península Ibérica desde que a empresa foi estabelecida em 2006 e possui um pipeline de 3,4 GW em tecnologias de energia solar, eólica, hidrogênio verde e armazenamento, incluindo 180 MW de projetos solares fotovoltaicos em construção. Tem desenvolvido projetos em diversas estruturas de financiamento e em 2017 fechou o primeiro contrato de compra de energia em pool na Península Ibérica para uma central solar fotovoltaica.

Guillermo Martínez-NavasO presidente de Novos Mercados e Américas da Coreo Generation disse: ”Sabíamos que tínhamos de encontrar um parceiro como a Hyperion Renewables para ajudar a desbloquear o potencial eólico offshore de Portugal. Estamos muito satisfeitos por trabalhar com uma excelente equipa com um histórico comprovado de desenvolvimento de energia solar em Portugal e Espanha. Como um mercado em estágio inicial para a energia eólica offshore, é essencial fazer parceria com um parceiro português que conheça bem o mercado local e seu cenário regulatório, e a equipe da Hyperion se encaixa perfeitamente nessa descrição.

Siga offshoreWIND.biz: