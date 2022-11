COP27: Cúpula aprova fundo climático ‘para perdas e danos’ em acordo histórico

Sharm Alsheikh, Egito

CNN

–



Delegados de quase 200 países na cúpula do clima COP27 concordaram em criar um fundo de “perdas e danos” destinado a ajudar países vulneráveis ​​a lidar com desastres climáticos, em um acordo histórico na manhã de domingo em Sharm El-Sheikh, Egito.

O acordo completo da COP27, do qual o Fundo faz parte, também reafirmou a meta de manter o aquecimento global em 1,5°C acima dos níveis pré-industriais – uma demanda fundamental de vários países.

Mas, embora o acordo tenha marcado um avanço no que era um controverso processo de negociação, ele não avançou na linguagem sobre a redução das emissões de gases do efeito estufa que aquecem o planeta.

O texto final também não mencionou a eliminação gradual de combustíveis fósseis, incluindo petróleo e gás.

O acordo final marca a primeira vez que países e grupos, incluindo redutos de longa data como os Estados Unidos e a União Europeia, concordaram em criar um fundo para nações vulneráveis ​​a desastres climáticos exacerbados pela poluição de países ricos e industrializados.

Negociadores e organizações não-governamentais que observam as negociações saudaram a criação do fundo como uma conquista significativa depois que nações em desenvolvimento e pequenos Estados insulares uniram forças para aumentar a pressão.

“Os acordos alcançados na COP27 são uma vitória para todo o mundo”, disse o presidente da AOSIS, Moloyne Joseph, em comunicado. “Mostramos àqueles que se sentiram excluídos que ouvimos você, vemos você e lhe damos o respeito e o cuidado que você merece.”

Um alto funcionário do governo Biden disse à CNN que o fundo se concentrará no que pode ser feito para apoiar perdas e danos aos recursos, mas não inclui provisões para responsabilidade ou compensação.

Os Estados Unidos e outros países desenvolvidos há muito procuram evitar tais disposições que poderiam expô-los a responsabilidade legal e ações judiciais de outros países. E em comentários públicos anteriores, o enviado climático dos EUA, John Kerry, disse que perdas e danos não são o mesmo que compensação climática.

“‘Reparações’ não é uma palavra ou termo usado neste contexto”, disse Kerry em uma última ligação com repórteres no início deste mês. Ele acrescentou: “Sempre dissemos que é necessário que o mundo desenvolvido ajude o mundo em desenvolvimento a lidar com os efeitos do clima”.

Detalhes sobre como o fundo irá operar permanecem obscuros. O roteiro deixa muitas dúvidas sobre quando será finalizado e executado, e exatamente como será financiado. O texto também menciona um comitê de transição que ajudará a esclarecer esses detalhes, mas não estabelece prazos futuros específicos.

E enquanto os especialistas em clima comemoraram a vitória, eles também notaram a incerteza pela frente.

“Este fundo de perdas e danos será uma tábua de salvação para famílias pobres cujas casas foram destruídas, agricultores cujos campos foram destruídos e ilhéus forçados a deixar suas casas ancestrais”, disse Annie Dasgupta, CEO do World Resources Institute. “Ao mesmo tempo, os países em desenvolvimento estão deixando o Egito sem garantias claras sobre como o Fundo de Perdas e Danos será supervisionado.”

Especialistas em clima disseram que o resultado de um dos fundos este ano ocorreu em grande parte porque o bloco do Grupo dos 77 países em desenvolvimento permaneceu unido, colocando mais pressão sobre perdas e danos do que nos anos anteriores.

“Eles precisavam estar juntos para forçar a conversa que estamos tendo agora”, disse Nisha Krishnan, diretora de resiliência do World Resources Institute Africa, a repórteres. “A coalizão perdurou por causa dessa convicção de que precisamos nos unir para fazer isso acontecer – e avançar na conversa.”

Para muitos, o Fundo representa uma vitória de anos, impulsionada para a linha de chegada pela atenção global dada aos desastres climáticos, como as inundações devastadoras no Paquistão neste verão.

“Tem sido um acúmulo enorme”, disse o ex-enviado climático dos EUA, Todd Stern, à CNN. “Isso já existe há muito tempo e piora em países vulneráveis ​​porque ainda não há muito dinheiro sendo investido nisso. Também podemos ver os impactos reais dos desastres das mudanças climáticas ficando cada vez mais graves.”

Cientistas mundiais alertam há décadas que o aquecimento deve ser limitado a 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais – um limite que está se aproximando rapidamente, pois a temperatura média do planeta já subiu para cerca de 1,1 grau.

Juntamente com 1,5 graus, os riscos de secas severas, incêndios florestais, inundações e escassez de alimentos aumentarão dramaticamente, disseram cientistas no último relatório do Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (IPCC).

Mas enquanto os delegados da cúpula enfatizaram o objetivo de manter o aquecimento global em 1,5°C, os especialistas em clima se irritaram com a falta de menção aos combustíveis fósseis ou a necessidade de cortá-los gradualmente para evitar o aumento das temperaturas globais. Como fez no ano passado na Cúpula de Glasgow, o texto pede uma implacável eliminação da energia a carvão e a “eliminação gradual dos subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis”, mas não vai além de exigir a eliminação gradual de todos os combustíveis fósseis, incluindo petróleo e gás.

“O impacto da indústria de combustíveis fósseis foi encontrado em todos os setores”, disse Lawrence Tubiana, CEO da European Climate Foundation, em um comunicado. A presidência egípcia emitiu um texto que protege claramente os países de petróleo e gás e as indústrias de combustíveis fósseis. Esta tendência não pode continuar nos Emirados Árabes Unidos no próximo ano.”

Foi preciso muita ação para manter a pontuação de 1,5 em Glasgow no ano passado.

Autoridades da União Europeia ameaçaram neste sábado abandonar a reunião se o acordo final não ratificar a meta de limitar o aumento da temperatura a 1,5 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais. Em uma coletiva de imprensa cuidadosamente coreografada, o czar do acordo verde da UE, Frans Timmermann, cercado por uma linha completa de ministros e outros altos funcionários dos estados membros da UE, disse que “não há melhor acordo do que um mau acordo”.

“Não queremos que 1,5°C morra aqui e hoje, isso é totalmente inaceitável para nós.

Além do acordo final, a cúpula trouxe muitos outros desenvolvimentos importantes, incluindo a retomada das negociações climáticas formais entre os EUA e a China – os dois maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo.

Depois que a China congelou as negociações climáticas entre os dois países neste verão, o presidente dos EUA, Joe Biden, e o presidente chinês, Xi Jinping, concordaram em restabelecer os contatos EUA-China quando se encontraram na semana passada na cúpula do G-20 em Bali, abrindo caminho para o clima dos EUA. enviado John Kerry e. Seu homólogo chinês Xie Zhenhua para se encontrar oficialmente novamente.

“Sem a China, mesmo que os Estados Unidos estejam avançando em direção a um programa de 1,5 grau, que é o que somos se não tivermos a China, ninguém mais pode atingir esse objetivo”, disse Kerry à CNN na semana passada.

Os dois lados se encontraram durante a segunda semana da COP, tentando continuar de onde pararam antes que a China suspendesse as negociações, segundo uma fonte familiarizada com as discussões. A fonte disse que eles se concentraram em pontos de ação específicos, como promover o plano da China para reduzir as emissões de metano – um poderoso gás de efeito estufa – e a meta geral de emissões.

Ao contrário do ano passado, não houve uma grande declaração conjunta sobre o clima dos dois países. Mas a retomada dos contatos oficiais é vista como um sinal animador.

Esta COP “testemunhou amplos intercâmbios entre os dois lados, liderados por Kerry e Xie”, disse Li Xu, consultor de política global do Greenpeace Leste Asiático em Pequim.

“O desafio é que eles devem fazer mais do que apenas falar, [and] “Também precisamos de liderança”, disse Xu, acrescentando que a retomada do diálogo formal “ajuda a evitar que os piores resultados aconteçam”.