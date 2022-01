Controles de preços: O governo deve controlar quanto custa comida e gás?

Isso já foi feito antes, geralmente em tempos de crise, mas para a maioria dos economistas comuns a resposta a essa pergunta é um retumbante “não”. Eles argumentam que limitar o valor que as empresas podem cobrar distorcerá os mercados, causando escassez e agravando os problemas da cadeia de suprimentos, reduzindo a inflação apenas temporariamente.

“O preço pode, é claro, controlar os preços – mas é uma ideia terrível”, disse David Autor, professor de economia do MIT. notado em uma enquete Publicado no início deste mês pela Universidade de Chicago.

Questionados se controles de preços semelhantes aos usados ​​nos Estados Unidos durante a década de 1970 poderiam reduzir a inflação no próximo ano, menos de um quarto dos economistas entrevistados disseram concordar, enquanto quase 60% disseram discordar ou discordar totalmente.

“Apenas pare. Sério”, disse Austin Goolsby, professor da Universidade de Chicago, em resposta à pergunta. Goolsby atuou anteriormente como presidente do Conselho de Assessores Econômicos do ex-presidente Barack Obama.

A posição sobre o controle de preços parece ser semelhante em Washington, onde os formuladores de políticas mostraram pouco entusiasmo por medidas direcionadas ou temporárias, apesar da crescente pressão sobre as famílias de classe média que sentem a dor do aumento dos preços. Mais do que os ricos.

No entanto, com a inflação anual atingindo uma alta de 7% em quatro décadas e as eleições de meio de mandato se aproximando, os controles de preços podem aparecer em futuras discussões sobre como reduzir os preços, principalmente se Ações que o Federal Reserve tomou este ano Falha em domar a inflação.

Problema de preço

Economistas céticos em relação ao controle de preços geralmente se referem a conceitos econômicos básicos.

Eles argumentam que a fixação de preços incentiva as empresas a produzir menos de um produto, tornando-o mais atraente para os consumidores. A oferta diminui e a demanda aumenta e a escassez é a consequência inevitável.

Mas isso não impede que governos de todo o mundo recorram à fixação de preços quando a inflação fica fora de controle. Com as eleições se aproximando na Argentina no final do ano passado e a inflação anual superior a 50%, o governo congelou os preços de mais de 1.000 bens domésticos.

Na semana passada, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, disse que reduziria os preços da farinha, açúcar, óleo de girassol, leite, pernas de porco e peito de frango antes das eleições nacionais de abril, segundo o jornal britânico Guardian. Reuters . Também estendeu o limite de energia, combustível e hipotecas.

Isabella Weber, professora assistente de economia da Universidade de Massachusetts Amherst, argumenta que a fixação de preços também desempenha um papel nos Estados Unidos, à medida que os formuladores de políticas tentam combater a inflação causada pelas circunstâncias excepcionais da pandemia.

“O controle de preços economizará tempo para lidar com os gargalos que persistirão enquanto durar a epidemia”, escreveu Weber recentemente. Vigia “O custo de esperar que a inflação desapareça é alto”, acrescentou. Ela escreveu que uma das chaves para o sucesso da política foi a remoção gradual dos tetos de preços para evitar um rápido aumento nos preços.

Mercado livre ou controle de preços?

Há muitos precedentes em relação ao controle de preços nos EUA, mas você precisa olhar para trás algumas décadas.

Eles foram publicados pela última vez em nível federal no decorrer A década de 1970, quando o ex-presidente Richard Nixon criou o Cost of Living Board no verão de 1971 e proibiu a maioria dos aumentos de salários e preços por 90 dias. Essa política era popular entre o público americano e a inflação desacelerou temporariamente depois de atingir 5,8% em 1970.

Mas os esforços subsequentes de Nixon para limitar os preços foram muito menos bem-sucedidos. O republicano tentou repetidamente congelar os preços Os próximos anos, mas a inflação subiu para 11% em 1974 – A situação piorou com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anunciando a proibição de embarques de petróleo para os Estados Unidos no ano anterior.

Nixon trabalhou no início de sua carreira como advogado do Office of Price Management, que foi criado durante a Segunda Guerra Mundial para impor tetos de preços aos aluguéis e uma ampla gama de produtos. Os controles de preços foram bastante eficazes, mas levaram a um próspero mercado negro. A agência foi dissolvida em 1947.

Há também controles de preços limitados na economia dos EUA hoje. Algumas cidades limitam os aluguéis ou o valor que os proprietários podem aumentar a cada ano, enquanto as agências governamentais limitam a taxa que algumas instalações monopolistas cobram.

Políticos contemporâneos tendem a confiar na capacidade do Federal Reserve de controlar a inflação, mas o banco central pode ter dificuldade em lidar com os aumentos de preços causados ​​pelos problemas da cadeia de suprimentos causados ​​pela pandemia.

O presidente Joe Biden também tomou algumas medidas para combater os aumentos de preços visando empresas e usando a influência de seu escritório. eu me comprometi a Aplicar as leis antitruste e reprimir a fixação de preços pelos manipuladores de carne , uma indústria dominada por algumas grandes empresas. Biden também liberou petróleo das Reservas Estratégicas de Petróleo do país em um esforço para reduzir os preços da energia. Carne e energia são ambos os principais contribuintes para a inflação.

O preço parece estar longe.