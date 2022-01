Contratempos políticos diminuem a imagem do primeiro-ministro indiano Modi como um homem forte

O primeiro-ministro indiano Narendra Modi discursa em uma reunião pública em Girenga Pathhar, no distrito de Sivasagar, no estado indiano de Assam, em 23 de janeiro de 2021. Bairro Peugeot | AFP | Imagens Getty

O primeiro-ministro indiano Narendra Modi se destaca com sua imagem de líder forte e decisivo. Mas o primeiro-ministro teve que fazer uma virada incrível recentemente e Abandone as controversas leis agrícolas Após um ano de protestos – um movimento que um analista chamou de “falha de política pública”. “Enquanto peço desculpas aos cidadãos, hoje gostaria de dizer sinceramente que pode ter havido alguma deficiência… que não podemos explicar a verdade como a luz de uma lâmpada aos irmãos agricultores”, Modi disse em um discurso na televisão nacional Em novembro do ano passado. “Quero dizer a vocês, a todo o país, que decidimos revogar as três leis agrícolas”, declarou. O parlamento da Índia aprovou essas leis em setembro de 2020, levando a meses de protestos, que levaram dezenas de milhares de agricultores às ruas. Conserta Isso removeria as medidas de proteção do governo que protegem os agricultores da Índia há décadas e os sujeitaria a mecanismos de mercado livre irrestritos onde a concorrência é alta. Foi um dos maiores reveses políticos de Modi desde que assumiu o poder em 2014. O raro pedido de desculpas foi um momento de humildade para o primeiro-ministro, que sabia que havia falhas na abordagem do homem forte. “Esta não é a primeira falha de política pública de Modi, embora tenha sido certamente a reversão mais pública”, disse Achilles Berry, diretor de Iniciativas do Sul da Ásia no Asia Society Policy Institute. Ele disse à CNBC que a advertência política das reformas agrárias “mostrou que há limitações ao seu poder”. Uma marca registrada do estilo de governança de Modi tem sido o uso do poder executivo, com pouca discussão pública sobre reformas ou anúncios de políticas “big bang”, disse Nilanjan Sirkar, pesquisador visitante do Centro de Pesquisa de Políticas em Nova Délhi. READ Coreia do Sul: autoridades em Seul disseram que o homem que cruzou a fronteira com a Coreia do Norte é presumivelmente um desertor norte-coreano

Quando o governo não consegue conter o protesto e as críticas, isso prejudica a imagem de Modi e ele deve procurar uma mudança de rumo. Nilangan Sircar Centro de Pesquisa de Políticas

“No entanto, quando analisamos algumas tentativas notáveis ​​de usar o poder executivo dessa maneira, não encontramos muitos sucessos”, acrescentou. “Se, o que [it’s] Sircar disse que mudanças no uso da terra, emendas às regras de cidadania indígena ou reformas agrárias forçaram o governo a parar ou reverter suas políticas propostas. “Quando o governo não consegue parar o protesto e as críticas, isso prejudica a imagem de Modi e ele deve procurar uma mudança de rumo.”

Esses erros de política não poderiam vir em pior hora para o primeiro-ministro, já que a Índia vai às urnas em vários estados importantes em fevereiro e março. As eleições locais nos estados de Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Goa e Manipur serão um indicador crítico do sentimento público antes das eleições gerais de 2024. Decisão de Modi O Partido Bharatiya Janata (BJP) controla quatro dos cinco estados. “As próximas eleições em Uttar Pradesh serão um grande teste de sua popularidade – se as pessoas estão ou não desapontadas com seu estilo de governo”, disse Perry. “Em algumas partes do país, sim, seria um fardo – Especialmente no Ocidente [Uttar Pradesh] Onde há um forte eleitorado para a agricultura. E esses agricultores estão justamente se opondo ao governo por causa das leis agrícolas.”

No entanto, Modi continua sendo o líder mais popular na Índia. De acordo com a Agência de Inteligência de Dados Consulta matinalSua popularidade continua sendo a mais alta entre os líderes mundiais que seguem, e ele mantém uma forte base de apoio na Índia.

Mas a popularidade do primeiro-ministro diminuiu no ano passado, quando a Índia lutou contra uma segunda onda mortal do vírus Covid-19. De acordo com o India Today Pesquisa “Mood of the Nation” lançada em agosto, Apenas 24% dos entrevistados sentiram que Modi era a melhor escolha para o próximo primeiro-ministro na época. Foi uma queda acentuada de 38% em janeiro de 2021. A principal razão para a queda nas classificações foi a estrada Ele lidou com a crise do covid e preocupações econômicas relacionadas, como o aumento da inflação e o aumento do desemprego. Modi foi amplamente criticado por sua extensa campanha e por realizar grandes comícios enquanto a Índia estava no meio da guerra. O surto da doença no Delta, que causou enormes perdas sistema público de saúde.

Sem dúvida, ele pode voltar. De 2001 até agora, Modi se reinventou constantemente… Vaisnav de Milão Carnegie Endowment for International Peace

Milan Vaishnav, membro sênior e diretor do Programa do Sul da Ásia no Carnegie Endowment for International Peace, disse que, apesar de seus problemas políticos atuais, Modi é um político altamente qualificado e bom em se reinventar para proteger sua personalidade cuidadosamente projetada. “Sem dúvida, ele pode voltar. De 2001 até agora, Modi se reinventou constantemente – de homem forte hindu a primeiro-ministro. Não se sabe necessariamente qual será seu próximo avatar. Mas ele ficou um passo à frente do oposição a cada passo”, observou Vaishnav. . Outro fator que trabalha a favor de Modi é a oposição indiana dividida, que não conseguiu tirar proveito dos tropeços políticos do primeiro-ministro. “O Congresso certamente parece estar em queda nacional”, disse Sircar, do Center for Policy Research. “A ascensão de ‘terceiros partidos’ na Índia no cenário nacional… é um sintoma do problema. Não está claro se a oposição pode travar uma batalha eleitoral, unida ou não.”

Uma coisa parece clara, no entanto. É improvável que Modi modere sua abordagem linha-dura no período que antecede as eleições estaduais. Analistas políticos dizem que isso é evidente no tom atual e no conteúdo da campanha até agora. “O estilo de governança de Modi em Delhi foi refinado depois de mais de uma década em Gujarat e parece estar enraizado em sua identidade como pessoa e líder. Construir alianças e espalhar poder não combina com seu estilo”, disse Vaishav.

O que os eventos recentes na Índia estão mostrando é que os líderes políticos na Índia podem ser derrotados, mesmo que sejam pessoalmente muito populares. Nilangan Sircar Centro de Pesquisa de Políticas