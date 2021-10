Conservadores vencem corrida de oposição na Hungria com a união de partidos antiurbanos

O político conservador Petr Markie Zay venceu a corrida para se tornar o candidato conjunto da oposição a primeiro-ministro, com os partidos anti-Orban se unindo em uma tentativa de derrubar o atual primeiro-ministro.

Marky Zay – que atualmente é o prefeito de Hodemzovasareli, uma cidade do sul – superou Clara Dobrev, a vice-presidente do Parlamento da União Europeia que representou a coalizão de esquerda liberal democrata, no segundo turno do segundo turno por cerca de 88.000 votos. , para mim Resultados Postado na noite de sábado.

Mais de 650.000 húngaros votaram nas eleições, pessoalmente e online.

Marky Zee, que não é filiado a nenhum partido político, recebeu 56,71% dos votos, enquanto Dobrev recebeu 43,29% dos votos expressos. No entanto, Dobrev desde então prometeu apoio a Marky Z, de acordo com Reuters.

Ele agora enfrentará o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, em uma eleição geral marcada para a primavera de 2022. A disputa contra Marky Zee será a primeira vez que ele enfrentará Orbán, que assumiu o poder pela primeira vez em 2010. Um grupo unido de partidos de oposição está disputando para removê-lo do cargo.

As pesquisas da oposição, relatadas pela Reuters, mostraram que o partido Fidesz de Orban e a coalizão de oposição são voláteis.

Marky Z. teve forte apoio entre os eleitores esquerdistas e liberais, de acordo com PolíticoEle quer obter o apoio dos húngaros, que ainda estão hesitantes, mas insatisfeitos com Orbán e seu partido no poder.

De acordo com o Politico, seis diferentes partidos de oposição se uniram com o objetivo de destituir Orbán. As coalizões também coordenaram as primárias para selecionar os candidatos que participam das disputas eleitorais locais.

A coalizão de oposição inclui socialistas, liberais e o partido Jobbik (de centro-direita), de acordo com a Reuters.

Os grupos se reuniram em resposta à atual estrutura eleitoral, que Fidesz projetou e dificultou que os partidos da oposição desafiassem o Primeiro-Ministro por conta própria.

Marky-Zay, durante declarações aos seus partidários em Budapeste, disse que iria reformar a cultura política da Hungria e apelou à ação para unificar o país.

“Queremos construir uma nova Hungria”, disse Marki Zay, citado pelo Politico.

“Só podemos vencer juntos”, acrescentou ele, de acordo com a Reuters. “Ninguém pode quebrar a unidade da oposição.”

Ele disse que apesar da vitória inicial, a verdadeira corrida ainda estava por vir.

“Foi uma batalha, mas também temos que ganhar a guerra”, disse Marky Zay, referindo-se às eleições gerais contra Urban.