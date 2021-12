Conforme a ofensiva do governo avança, as cicatrizes da guerra se espalham na região etíope de Amhara

GASHINA, Etiópia (9 de dezembro) (Reuters) – Em uma vila à beira da estrada destruída por um dos conflitos atuais mais sangrentos da África, um burro e seu jovem mestre vestido com turbante na ponta dos pés passaram por uma granada enferrujada pelos restos de um tanque explodindo, sua torre e faixas cheias de. lateralmente.

Soldados etíopes disseram que a tripulação do tanque estava lutando por Tigray, a região rebelde do norte que luta contra o governo central. Em junho, os combatentes Tigrayan invadiram as regiões vizinhas de Afar e Amhara, e avançaram até o sul no final de novembro, estavam lutando perto de uma cidade a 190 quilômetros (118 milhas) da capital etíope, Adis Abeba.

Agora mudou.

Uma ofensiva do governo empurrou as forças Tigrayan em várias frentes. Os moradores locais estão voltando para suas casas marcados não apenas pelos intensos combates, mas também pelo que dizem ser atrocidades cometidas pelos combatentes de Tigray – uma acusação que os rebeldes negam.

Fora da montanhosa cidade de Jachina em Amhara, cerca de 150 quilômetros a leste do Lago Tana, a fonte do Nilo Azul, uma equipe de jornalistas da Reuters viu evidências de uma batalha feroz travada na semana passada.

Trincheiras desertas e sinuosas cortam o solo arenoso vermelho-alaranjado paralelo à estrada. O tanque destruído estava no limite de uma aldeia em um bosque de eucaliptos que havia sido decapitado por fogo pesado ou granadas explosivas.

Soldados do governo e as Forças Especiais de Amhara descreveram uma batalha em andamento para remover pequenos grupos de combatentes Tigrayan.

“Há uma briga a cerca de 6 quilômetros de distância”, disse um dos milicianos Amhara na cidade. “Mas você está seguro aqui. São apenas pequenos grupos.”

Enquanto ele falava, rifles de campanha móveis foram posicionados na vegetação próxima, disparando repetidamente saraivadas.

saqueando e matando

Mola Tsega, o prefeito de Jachina, disse à Reuters que a cidade, que foi capturada pelas forças de Tigrayan em julho, está agora de volta ao controle do governo. Ele disse que escolas e clínicas médicas foram saqueadas e destruídas e que as forças de Tigrayan mataram pelo menos 53 civis.

Ele disse que os lutadores de Tigrayan também estupraram várias mulheres. A guerra teve um impacto insuportável sobre os pobres daqui. ”

A Reuters não foi capaz de verificar as acusações de forma independente, mas elas se encaixam no padrão de ataques relatados por organizações de direitos humanos em outras partes de Amhara.

Um relatório divulgado na sexta-feira pela Human Rights Watch, de Nova York, disse que as forças de Tigrayan executaram sumariamente dezenas de civis em duas cidades que controlavam em Amhara entre 31 de agosto e 9 de setembro.

A Reuters não conseguiu entrar em contato com as forças de Tigrayan para comentar o assunto. Getachew Reda, porta-voz da Frente de Libertação do Povo Tigray, o partido que controla a maior parte de Tigray, negou anteriormente ter almejado civis em áreas sob seu controle.

Uma imagem de satélite mostrando uma visão geral das tropas e caminhões militares em Tarma Bir na região de Amhara, Etiópia, 2 de dezembro de 2021. Imagem de satélite © 2021 Maxar Technologies / Folheto via REUTERS

A Frente de Libertação de Tigray disse que as forças de Tigray entraram em Amhara para quebrar o bloqueio de ajuda governamental de facto a Tigray e libertar Tigray Ocidental – uma região disputada – do controle de Amhara.

O governo negou as acusações das Nações Unidas de que estava impedindo que a ajuda alimentar chegasse à área afetada pela fome.

Daniel Bekele, presidente da Comissão Etíope de Direitos Humanos, disse que os relatos dos moradores sobre os abusos em Amhara, incluindo assassinatos, estupros e destruição de propriedade, são generalizados e confiáveis.

Ele disse que refletem crimes semelhantes cometidos por ambos os lados no início do conflito, quando o conflito estava ocorrendo em Tigray.

“Parece ser um ciclo de ataques de vingança contra as comunidades pobres”, disse Bekele em uma entrevista em Addis Abeba.

Uma investigação conjunta lançada no mês passado pelas Nações Unidas e pela Comissão Bekele concluiu que todos os lados cometeram abusos que podem ser considerados crimes de guerra.

pai para a frente

O novo ataque às forças de Tigrayan aconteceu depois que o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, foi ele próprio a liderar as operações militares, dirigindo-se a cidadãos em uniformes de combate e rodeados por soldados.

“Nós continuaremos [liberating] As demais áreas … Nada nos deterá. “O inimigo será eliminado”, disse ele esta semana.

O gabinete do primeiro-ministro disse que a ofensiva recapturou várias cidades neste mês, empurrando as forças de Tigrayan para trás por mais de 180 km.

Debretsyon Gebremichael, chefe da Frente de Libertação do Povo Tigray, chamou a retirada de um “ajuste regional” que fazia parte de um plano mais amplo para proteger o Tigray.

“A retirada foi uma necessidade”, disse ele em um vídeo postado online esta semana, citando a interferência estrangeira de forças não identificadas como uma das razões pelas quais o exército obteve ganhos. “O inimigo está cada vez mais forte e nós também devemos ser fortes e intensificar nossa luta”.

Vários soldados do governo perto de Jachina disseram à Reuters que foram reforçados por um influxo maciço de novas forças, e ataques aéreos e drones atingiram posições de Tigrayan. A Etiópia comprou drones da Turquia e dos Emirados Árabes Unidos.

Uma equipe da Reuters avistou quatro tanques destruídos e dois caminhões blindados antiaéreos com armadilhas explosivas.

Nenhum dos lados divulgou o número de vítimas, mas os soldados relataram pesadas baixas em ambos os lados. A Reuters viu seis ambulâncias correndo de Qashna em direção às linhas de retaguarda no espaço de cinco horas.

“Nossa prioridade agora é nos libertar”, disse Gesachew Molina, porta-voz da região de Amhara, à Reuters. Ele disse que as forças Tigray serão perseguidas. Não vamos parar nosso ataque até que os eliminemos. “

