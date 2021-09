Comunistas e observadores relatam abusos nas eleições russas

O chefe do Partido Comunista Russo, o segundo maior partido político do país, alega abusos generalizados nas eleições para o novo parlamento nacional, cujo partido espera-se que ganhe assentos.

No final do sábado, um vídeo do YouTube foi proibido na Rússia, no qual assessores do líder da oposição, Alexei Navalny, recomendavam que as pessoas votassem nele a fim de minar o partido dominante Rússia Unida. O vídeo permaneceu disponível em servidores não russos.

O chefe do Partido Comunista, Gennady Zyuganov, disse no sábado – no segundo dos três dias de votação na eleição – que a polícia e a Comissão Eleitoral Nacional devem responder a relatórios de “uma série de fatos muito flagrantes”, incluindo o enchimento de urnas em vários distritos.

O órgão de vigilância eleitoral de Golos e a mídia independente também relataram abusos, incluindo compra de votos e procedimentos negligentes para guardar boletins de voto nas seções eleitorais.

A chefe do Comitê Central de Eleições, Ella Pamfilova, disse no sábado que mais de 6.200 boletins de voto foram cancelados em cinco distritos devido a violações de procedimento e de preenchimento de votos.

Parece que o partido Rússia Unida, ferozmente leal ao presidente Vladimir Putin, manterá seu domínio na Duma, a câmara baixa do parlamento. No entanto, algumas previsões sugerem que o partido pode perder sua atual maioria de dois terços, o suficiente para mudar a constituição. Espera-se que os comunistas ocupem a maior parte de todas as cadeiras perdidas pelo Rússia Unida.

Embora os comunistas geralmente apoiem as iniciativas do Kremlin no Parlamento, fazê-los ganhar assentos seria uma perda para o Rússia Unida. Os comunistas são vistos como potencialmente se beneficiando do programa de “voto inteligente” promovido por Navalny e sua equipe, que visa enfraquecer o Rússia Unida, aconselhando os eleitores sobre quais candidatos estão em posição mais forte para derrotar os candidatos do Rússia Unida.

No entanto, não está claro o quão eficaz o programa será após a proibição do YouTube, que ocorreu um dia depois que a Apple e o Google removeram os aplicativos Smart Voting de suas lojas sob pressão do Kremlin. As autoridades bloquearam anteriormente o acesso ao seu site. As organizações de Navalny foram declaradas extremistas e qualquer pessoa associada a elas foi proibida de concorrer a cargos públicos, eliminando assim os candidatos mais importantes da oposição das eleições.

O aplicativo de mensagens Telegram, fundado pelo empresário russo Pavel Durov, também baniu o Smart Voting. Durov disse no sábado que o serviço está banindo todos os bots relacionados às eleições para cumprir as leis que proíbem a campanha uma vez que a votação tenha começado.

Em São Petersburgo, o eleitor Pavel Ivanov disse que teve acesso ao voto inteligente e seguiu seu conselho de votar em um pequeno partido que “não atende às minhas preferências ao máximo, mas (apresentará) uma certa oposição ao partido no poder”.

Zyuganov disse que o partido registrou pelo menos 44 casos de violações de votação e os comunistas solicitaram permissão para realizar protestos na próxima semana, após o término da votação no domingo.

O site de notícias Znak disse, no sábado, que um residente da região de Moscou ofereceu 1.000 rublos (US $ 15) para as pessoas que votaram no Rússia Unida. A publicação disse que ligou para o homem, que disse que o pagamento viria se o autor da ligação fornecesse prova de seu voto por meio de um aplicativo de mensagens.

O movimento Golos citou relatórios de seus observadores e da mídia local sobre uma série de violações aparentes, incluindo cédulas sendo guardadas durante a noite em um armário com uma porta quebrada e envelopes de contagem de votos que parecem ter sido abertos e depois lacrados.

No primeiro dia de votação na sexta-feira, filas inesperadamente longas se formaram em algumas seções eleitorais e a mídia independente indicou que isso pode mostrar que as instituições e empresas estatais estão forçando os funcionários a votar.

Mas, apesar dessas linhas, o comparecimento geral parecia ser passageiro. Pamfilova, chefe da comissão eleitoral, disse que cerca de 25% dos eleitores votaram até as 15h de sábado, na metade do período de votação.

Alguns eleitores participaram, mas com pouco senso de participação.

“Eu voto todos os anos. O que acontece no final não depende de nós, nada depende de nós”, disse Nikolai Martimyanov, morador do vilarejo siberiano de Desyatov, à Associated Press.

A mídia de São Petersburgo relatou na sexta-feira casos suspeitos de “votação em anel”, em que os eleitores votaram em várias assembleias de voto diferentes. Um vídeo-jornalista da Associated Press viu os mesmos eleitores, que se acredita serem estudantes de escolas militares, em duas seções diferentes; Alguém disse que, a princípio, o grupo foi para a seção eleitoral errada.

Um membro da comissão eleitoral local da Rússia postou um vídeo no qual parecia que um homem tentou votar vários e foi então confrontado por um oficial de votação. O homem no vídeo disse que recebeu seus boletins de voto em uma estação de metrô.

Irina Titova em São Petersburgo e Yulia Alekseeva em Desyatovo contribuíram para esta história.