Comparação do Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra: qual a diferença?

Novidade da Samsung Galaxy S22E a S22 + E a S22 Ultra Dê aos fãs do Android uma lista saudável de novas opções na hora de atualizar seus telefones. Com três novos dispositivos na linha da Samsung, pode ser difícil tentar descriptografar qual telefone é a escolha certa para você.

Todos esses três telefones usam o mesmo processador Qualcomm Snapdragon, executam o Android 12 e possuem configurações de câmera confiáveis. É claro que existem algumas diferenças importantes, como o tamanho da tela e o número de câmeras – e há até uma S Pen que pode ajudá-lo a tomar sua decisão de compra. Abaixo, detalharemos qual dispositivo você deve comprar se estiver comprando um novo Galaxy S22.

Mike Andrônico/CNN

Você não quer gastar muito em um novo telefone

O Galaxy S22 É o menos caro dos três novos telefones Samsung. O preço começa em US $ 799 para o S22 com 128 GB de armazenamento. O S22+ começa em US$ 999, enquanto o S22 Ultra começa em US$ 1.199. Se você tem um telefone antigo para trocar, pode finalmente obter o S22 por apenas US $ 299 ao comprar da Samsung. Para ser claro, o S22 e o S22+ são quase o mesmo telefone, exceto pelo tamanho geral, que também permite que o S22+ tenha uma bateria um pouco maior e carregamento rápido de 45W. O S22 possui a mesma tecnologia de câmera, processador e display. Você não recebe um telefone ruim só porque pagou menos.

Como telefones pequenos

O Galaxy S22 é o menor telefone da família S22. Ele possui uma tela de 6,1 polegadas, que reduz o tamanho do S22+ de 6,6 polegadas e do S22 Ultra de 6,8 polegadas. Embora seja o telefone “menor” do grupo, não é de forma alguma um telefone pequeno, oferecendo muito espaço na tela para assistir a vídeos, ler seu próximo livro Kindle ou percorrer o feed do TikTok sem parar. Na verdade, é quase idêntico em tamanho ao iPhone 13 da Apple E a iPhone 13Proseja no tamanho da tela ou nas dimensões gerais.

Mike Andrônico/CNN

Você quer uma tela grande – mas não muito grande –

O S22 + Tela de 6,6 polegadas, tornando-a maior que a tela de 6,1 polegadas do S22, mas menor e mais gerenciável que a tela de 6,8 polegadas do S22 Ultra. Como o Galaxy S22+ padrão, o S22+ possui uma tela rápida de 120Hz que ajusta a taxa de atualização da tela à medida que você rola pelo feed do Instagram ou joga um jogo, garantindo que o que estiver na tela sempre pareça suave.

Não se preocupe com a S Pen da Samsung

Além das diferenças óbvias de design entre o S22+ e o S22 Ultra, o S22+ não tem suporte para S Pen da Samsung. Se você não se importa em possuir uma pequena caneta digital para fazer anotações, faça um favor a si mesmo e economize US $ 200 usando o S22 +.

Jacob Kroll/CNN

Você deve ter uma tela grande

O Galaxy S22 Ultra É o telefone mais caro da Samsung, mas também é o melhor da linha Samsung no início de 2022. Possui uma enorme tela de 6,8 polegadas que apresenta uma taxa de atualização adaptável de 1Hz até 120Hz. A velocidade da taxa de atualização depende do que você faz. Se você estiver lendo um artigo longo com texto estático, a tela cai para 1 Hz para economizar bateria. Mas se você estiver percorrendo um feed do Reddit ou jogando, pode chegar a 120Hz.

Precisa da melhor configuração de câmera

Há um velho ditado que afirma que a melhor câmera é aquela que você tem e, embora haja verdade nisso, não é tão simples assim. Se você é alguém que tira muitas fotos e vídeos e deseja a melhor experiência de câmera que a Samsung tem a oferecer, essa experiência acontece totalmente no S22 Ultra, que possui uma câmera frontal de 40MP e quatro câmeras frontais traseiras com até 100x ampliação.

Para quem quer mais detalhes, acaba sendo uma câmera ultra grande angular de 12MP, uma câmera grande angular de 108MP e uma câmera telefoto de 10MP, uma com zoom óptico de 3x e outra com zoom óptico de 10x.

Um fã do Galaxy Note (ou quer um telefone com uma caneta)

O Galaxy S22 Ultra É uma versão recente do Samsung Galaxy Note. Ele tem todos os mesmos recursos que você encontraria em um smartphone Note, como a S Pen completa com um silo. Você pode fazer anotações, esboçar ideias na tela com a S Pen ou aproveitar os Comandos Aéreos para controlar remotamente seu telefone, usando a caneta como uma varinha mágica. Ele pode até converter notas manuscritas em texto digitado.

Como você pode ver, porém, todos os três Telefones Galaxy S22 Usando a mesma tecnologia básica, existem algumas diferenças importantes entre eles. O s 22 É um modelo básico que tem preço e é fácil de entender, mas oferece os mesmos recursos que seu irmão mais velho. O S22 + É o modelo a ser adquirido se você deseja uma tela relativamente grande, mas não se importe com a incrível S Pen e os recursos adicionais da câmera que o S22 Ultra oferece.

Se você quer o melhor que a Samsung tem a oferecer, há apenas uma opção: Galaxy S22 Ultra. É basicamente um Galaxy Note, com suporte completo para S Pen, configurações máximas de foto e vídeo com quatro câmeras diferentes e uma tela grande de 6,8 polegadas.