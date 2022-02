Como os fãs do Coachella se sentem ao suspender as precauções contra o COVID

Coachella Recentemente, anunciou que eliminará todas as restrições do COVID-19 (incluindo mandatos de máscara) para 2022 Música e Festival de Artes. Os fãs foram às mídias sociais, compartilhando seus pensamentos sobre este anúncio.

Coachella e Stagecoach elevam todos os requisitos para vacina e máscaras COVID-19 para o Music Festival 2022

O Drone Ball Show acontece à meia-noite durante a apresentação do Coachella Crossroads: DayOne22: A New Year’s Eve Celebration | Jeff Kravitz / Movie Magic for Coachella Crossroads / Twenty-Nine Palms Band of Mission Indians

Após meses de antecipação, Coachella retorna a Indio, Califórnia. Este famoso festival de música foi adiado e mais tarde cancelado Isso aconteceu em 2020 devido à pandemia de Coronavírus (COVID-19).

Recentemente, o Coachella Valley Music and Artists Festival anunciou que, de acordo com as diretrizes locais, não haverá requisitos de vacinação, teste ou mascaramento. (Anteriormente, este festival exigia que os participantes mostrassem evidências de vacinação ou um resultado de teste negativo.)

Como resultado, alguns futuros participantes reagiram a essa mudança de política. Nem todas as respostas foram positivas, com alguns usuários de mídia social compartilhando sérias preocupações de segurança.

“Foi particularmente confuso porque as pessoas compraram ingressos supondo que as pessoas deveriam ser testadas ou vacinadas”, disse ele. reddit Usuário indicado. “Eu estaria bem em ir a um show onde as pessoas estão pré-escondendo/testadas, mas ainda não estou pronto para ir a uma festa totalmente irrestrita.”

Artistas proeminentes Billie Eilish e Harry Styles não responderam às mudanças nos requisitos de segurança do COVID-19

Alguns dos artistas que se apresentam no Coachella têm sido fervorosos defensores dos requisitos de vacina e máscara para COVID-19. Isso inclui as manchetes do festival de música, billie eilish e Harry Styles.

Os artistas Phoebe Bridgers e The Marias, que se apresentarão no festival, já se apresentaram em shows ao vivo com precauções de segurança contra o coronavírus. Os participantes do Coachella notaram pontos de vista conflitantes, mesmo que a tabela de classificação ainda não tenha comentado sobre o requisito de máscara/vacina aumentado.

“Estou surpreso Billy [Eilish] e harry [Styles] No mesmo tópico, um usuário do Reddit disse, acrescentando outro: “Os shows de Harry exigem vacinas, máscaras e testes em todos os locais. Ele está ligado ao CVS para ter uma vacina no horizonte”.

Os fãs de música compartilharam seus pensamentos e políticas sobre o Coachella e outros festivais de música sobre o COVID-19

Outros festivais de música não anunciaram mudanças em seus protocolos de segurança COVID-19. A partir de fevereiro de 2022, o New York City Governors Ball Music Festival exige uma vacinação completa contra COVID-19 ou um resultado negativo no teste COVID-19.

“Estou pensando em ir a um festival em agosto, mas coisas assim me deixam nervoso”, disse um usuário do Reddit. “Tudo o que quero fazer é voltar aos shows, mas se as pessoas não cumprirem os mandatos da Vax – qual é o sentido? Eu sei que o COVID pode ser contagioso, mas me sentiria mais seguro se as organizações decidissem não fazer tudo”.

Embora não tenham anunciado explicitamente suas diretrizes do COVID-19, o When We Young Festival “seguirá todas as diretrizes estabelecidas pela cidade de Las Vegas e pelo estado de Nevada”, de acordo com o festival. local na rede Internet. Este evento musical acontece em outubro de 2022.

Para saber mais sobre o festival de música Coachella 2022, visite local na rede Internet.

