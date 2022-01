Como o omicron é diferente do delta

Em menos de dois meses, a variante Omicron do vírus Corona apareceu espalhado por todo o mundo e causar Número impressionante de novas infecções.

A Omicron agora responde por mais de 99,5% das novas infecções nos Estados Unidos, Estimado Dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças. A nação relatou até 800.000 novos casos por dia Em meados de janeiro, é mais do que o triplo do que era em qualquer ponto anterior da pandemia.

Os cientistas estão trabalhando horas extras para estudar o Omicron. Muitas perguntas permanecem sem resposta, mas isso é o que eles aprenderam até agora.

Infecção e incubação



movimentos omicron Rápido. Ele se espalha rapidamente entre a população e a infecção se desenvolve rapidamente entre os indivíduos.

O tempo decorrido entre a primeira vez que uma pessoa foi exposta ao vírus e o momento em que os sintomas aparecem é conhecido como período de incubação.













Período médio de incubação uma média o período de incubação



Pesquisas sugerem que a versão original do coronavírus e suas variantes iniciais tiveram um período médio de incubação de cerca de cinco dias. A variante delta parece se mover mais rápido, com um período médio de incubação de cerca de quatro dias. Omicron é mais rápido, com um período de incubação de cerca de três dias, De acordo com um estudo recente do CDC.

Carga viral



A quantidade de vírus que se acumula no corpo de uma pessoa é conhecida como carga viral. Em geral, acredita-se que as pessoas sejam mais contagiosas quando suas cargas virais são altas.

Em um estudo recente A partir das variantes Alpha e Delta, os pesquisadores descobriram que as pessoas tendem a atingir seu pico de carga viral cerca de três dias após a infecção e limpar o vírus após cerca de seis dias em média.

















Resta saber se a Omicron segue o mesmo padrão. em um 1 estudo primário, os pesquisadores descobriram que a infecção omicron era cerca de um dia mais curta que a infecção delta e levou a uma ligeira diminuição nas cargas virais de pico, em média. Mas a diferença pode ser devido a taxas mais altas de imunidade pré-existente – como resultado de vacinação ou infecção anterior – entre as pessoas com Omicron. Outra equipe de pesquisa descobriu que entre as pessoas vacinadas com infecção súbita, foram produzidos Omicron e Delta. Níveis semelhantes de vírus infecciosos.

Outros dados indicam que o Omicron pode não funcionar tão bem quanto as variantes anteriores. Estudos em animais e em laboratório indicam isso Pode não ser bom em infectar os pulmões, como delta, mas pode se multiplicar mais rapidamente em vias respiratórias superiores.

Uma variável também pode ter outras propriedades exclusivas. Um pequeno estudo descobriu que os anticorpos produzidos após a infecção com um omícron parecem ser Proteção Delta, mas a infecção delta oferece pouca proteção contra omicron. Se o resultado for válido, isso significa que a Delta pode ter problemas para encontrar anfitriões hospitaleiros em breve – e a Omicron provavelmente substituirá a Delta em vez de viver com ela.

Perigo



Omicron parece causar doença menos grave do que a doença delta. em um Um estudo recenteNeste estudo, os pesquisadores descobriram que as pessoas com infecção omicron eram menos propensas a serem hospitalizadas, acabarem em uma unidade de terapia intensiva ou necessitarem de ventilação mecânica do que aquelas com infecção delta.

Uma explicação possível é que o Omicron tem menos probabilidade de danificar os pulmões do que as variantes anteriores. Uma variante que se reproduz principalmente no trato respiratório superior pode causar doença menos grave na maioria das pessoas. Uma indicação de gravidade reduzida é que os indivíduos não vacinados são menos propensos a serem hospitalizados com Omicron do que com delta.

Mas a aparente moderação da Omicron também pode resultar do fato de afetar as pessoas vacinadas com muito mais frequência do que a Delta. A Omicron é hábil em evitar os anticorpos produzidos após a vacinação, o que leva a mais infecções penetrantes, mas as pessoas vacinadas ainda estão protegidas das doenças mais graves. As doses de reforço das vacinas de mRNA são 90% de eficácia Contra internação com Omicron, segundo CDC

















No entanto, os médicos alertaram que, embora a variante possa ser mais leve em média, alguns pacientes, especialmente aqueles que não foram vacinados ou que têm o sistema imunológico comprometido, podem desenvolver doenças graves devido à infecção por omícron. E é muito cedo para dizer se as violações da Omicron podem levar a isso covid longo.

Testes



Como o Omicron se reproduz tão rapidamente e o período de incubação é tão curto, há uma janela mais estreita na qual a infecção é detectada antes que as pessoas comecem a transmitir o vírus.

No início da pandemia, as pessoas foram aconselhadas a fazer um teste rápido cinco a sete dias após a exposição potencial ao vírus. Dado o período de incubação mais curto da Omicron, muitos especialistas agora recomendam um teste rápido após dois a quatro dias de exposição potencial. (Eles também recomendam pelo menos dois testes rápidos, com cerca de um dia de intervalo, para aumentar as chances de detectar uma infecção.)

Especialistas disseram que as pessoas que fazem testes para reduzir o risco de transmitir o vírus a outras pessoas, por exemplo, em uma próxima reunião, devem fazer o teste o mais próximo possível do evento em si.

Ainda há controvérsia sobre se Testes rápidos de antígenos podem ser menos sensíveis para Omicron do que outras variantes. Os testes de PCR são mais sensível de testes rápidos, o que significa que eles provavelmente detectarão o vírus mais cedo no curso da infecção, mas levarão mais tempo para retornar os resultados.

















As novas regras de isolamento



O Centro de Controle de Doenças recentemente Ele relaxou suas diretrizes de isolamento Para pessoas infectadas com o vírus. Anteriormente, a agência recomendava que as pessoas que dessem positivo para o vírus ou apresentassem sintomas de Covid-19 permanecessem isoladas por 10 dias.

a Novas instruções Ele diz que as pessoas infectadas podem deixar o isolamento após cinco dias se não apresentarem sintomas ou se os sintomas desaparecerem e estiverem livres de febre. As pessoas devem usar máscaras apropriadas por mais cinco dias quando estiverem perto de outras pessoas.













teste positivo (ou sintomas) evitar viagens, usar uma máscara teste positivo (ou sintomas) teste positivo (ou sintomas) teste positivo (ou sintomas)



A agência disse Estas alterações são solicitadas Com dados indicando que a transmissão do vírus ocorre provavelmente um ou dois dias antes dos sintomas aparecerem e dois ou três dias depois.

Mas os cientistas observam que algumas pessoas podem ser contagiosas por mais tempo do que isso, e Alguns criticaram a agência Não recomendar que as pessoas recebam um resultado negativo em um teste rápido antes de encerrar seus períodos de isolamento.

A agência posteriormente atualizou suas orientações para observar que as pessoas que desejam ser testadas devem fazer um teste rápido de antígeno “no final” do período de isolamento de cinco dias, mas não conseguiram recomendá-lo oficialmente.