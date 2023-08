Como as opções de Trey Lance na NFL podem funcionar após 49ers QB News – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Seis meses depois de se despedir publicamente da base de fãs dos 49ers, Jimmy Garoppolo era visto regularmente lançando passes para aumentar a força do braço no campo atrás das arquibancadas improvisadas no campo de treinamento.

Isso foi há um ano.

Na quarta-feira, Trey Lance foi informado que abriria a temporada como 3º quarterback do 49ers, atrás do titular Brock Purdy e Sam Darnold.

Por motivos que ainda não estão totalmente claros, Lance não estava em campo quando a equipe saiu para o último treinamento. A primeira pista, é claro, quando os 49ers moveram Lance para baixo no gráfico de profundidade, uma fonte confirmou que o front office estava “explorando todas as opções” e Lance não estava em lugar nenhum no treinamento, foi que seu tempo com a organização havia chegado para um fim. fim.

E então, lembre-se, estes são os 49. As coisas nem sempre são o que parecem.

A organização permite que os pensamentos de todos vaguem durante horas antes de fornecer qualquer contexto para as notícias do dia.

Nem o gerente geral John Lynch nem o técnico Kyle Shanahan responderam a algumas perguntas óbvias: Lance desapareceu? A equipe disse a ele para ficar longe enquanto conversavam sobre negócios? Ou foi uma decisão mútua que o quarterback do terceiro ano deveria tirar férias?

E por que exatamente um jogador precisa tirar um dia de folga para descer um ponto no gráfico de profundidade? As escalações mudam o tempo todo, então esta foi uma reviravolta estranha que o capitão Fred Warner admite que também o surpreendeu.

Aliás, Warner foi o único representante da organização 49ers disponível para comentar a situação após o treino de quarta-feira. . . Mas isso é outra história.

Finalmente, Shanahan foi à KNBR para seu programa noturno semanal. Parecia que Lance estava tão perturbado com a notícia que levou o clube a sugerir que ele saísse por um dia.

Pouco depois da temporada passada, quando Shanahan disse a Lance Purdy que entraria em 2023 como zagueiro titular do time, de acordo com uma fonte, Lance foi desafiador e disse a Shanahan que acabaria convencendo-o a mudar de ideia.

Obviamente, isso não aconteceu.

Os 49ers trouxeram Darnold para competir com Lance. Posteriormente, o veterano reserva Brandon Allen assinou com o clube como um aparente plano de contingência caso Lance não permanecesse no início da temporada regular.

Enquanto o show paralelo do Garoppolo aconteceu no verão passado, Lance foi o meio-campista titular indiscutível. Ele era visto como o quarterback da franquia do time – uma marca consistente com seu status como a terceira escolha geral no Draft de 2021 da NFL.

Os 49ers esperavam que ele se beneficiasse de uma temporada completa de jogo. Mas isso nunca aconteceu. Ele não jogou duas partidas completas consecutivas pelo United. Na segunda semana, ele sofreu uma lesão que encerrou a temporada.

Os 49ers eventualmente tiveram que recorrer a Purdy, e ele provou a Shanahan que era “o verdadeiro negócio”, como o treinador recentemente se referiu a ele.

A grande questão agora é se Lance será realmente o terceiro quarterback do 49ers ou se Allen preencherá esse papel.

Lance jogará – por mais estranho que pareça agora – nas finais da pré-temporada do 49ers na noite de sexta-feira contra o Los Angeles Chargers, disse Shanahan em sua aparição no rádio.

Enquanto isso, a linha telefônica está aberta a qualquer proposta comercial que provavelmente não resultará em muita compensação no sentido contrário.

Se essa fosse uma opção, disse Shanahan, ele ficaria feliz se Lance permanecesse na organização para abrir a temporada. Ele também disse que os 49ers “fariam o certo para Trey”.

Esses comentários sugerem que se Lance pedir sua liberação, o 49ers lhe dará a liberdade de recomeçar no time de sua escolha.

Mas o que é melhor para Lance? É isso que Lance tem que decidir.

Aos 23 anos, ele precisa jogar. E antes disso ele tem que treinar.

Como terceiro quarterback do 49ers, Lance raramente consegue praticar a partir deste ponto.

Assim que a temporada regular começar, Purdy terá todo o seu tempo de treinamento e Darnold se concentrará em permanecer ativo em seu trabalho na equipe de olheiros.

Os eventos de quarta-feira mostraram que o tempo de Lance com o Time 49 havia acabado.

Mas a história sugere que, com os quarterbacks do 49ers, não termina até que as malas sejam feitas, o armário seja limpo e ele esteja em um avião rumo à sua próxima oportunidade de carreira.

