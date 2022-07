Como apagar discos rígidos antigos com segurança, de uma vez por todas

Comente esta história Suspensão

Desde o lançamento do help desk no ano passado, recebemos muitas solicitações sobre as melhores maneiras de preservar diferentes tipos de dados em nossas vidas: pense em mensagens de voz, bate-papos e até vídeos caseiros queridos. A julgar pelo caso da caixa de entrada compartilhada, o oposto também é verdadeiro. Muitos de vocês estão ansiosos para saber como fazer com que alguns de seus dados desapareçam completamente, sejam eles espalhados pelas mídias sociais ou escondidos em discos rígidos antigos espalhados pela casa.

“Tenho vários computadores antigos que gostaria de doar para instituições de caridade da escola”, escreveu um leitor em um e-mail. “Eu apaguei as informações no disco rígido, mas ouvi dizer que simplesmente excluir os dados não os remove completamente. Você pode me aconselhar como apagar os dados com segurança do computador?”

Infelizmente, eles acertaram: só porque você excluiu um arquivo do seu computador e esvaziou a Lixeira não significa que ele desapareceu para sempre. Certificar-se de que esses arquivos foram removidos corretamente exigirá algum trabalho extra, mas se você está pensando em doar, vender ou até mesmo reciclar um computador antigo com um disco rígido, definitivamente vale a pena dedicar um tempo.

“Há muitas histórias sobre pessoas que compram computadores usados ​​online e recuperam os dados”, disse Andrés Arrieta, diretor de engenharia de privacidade do consumidor da Electronic Frontier Foundation. “É meio assustador. Toda a sua vida está lá.”

Se você leva a sério a questão de manter seus dados longe de olhares indiscretos, veja como apagar com segurança seus discos rígidos antigos.

Para discos rígidos dentro de um computador em funcionamento

Se você já conseguiu iniciar e usar o computador do qual está tentando se livrar, considere-se com sorte. Com o software certo, o processo pode ser bastante simples. Felizmente, em alguns casos, o sistema operacional que alimenta seu computador já tem tudo o que você precisa para apagar seu disco rígido com segurança.

Clique no ícone Configurações e, em seguida, clique em Alterar configurações do PC

Clique em Atualizar e Recuperar, seguido de “Recuperação”

Em “Remover tudo e reinstalar o Windows”, clique em “Começar”

Quando solicitado, selecione a opção “Limpar toda a unidade”

Clique no botão Windows no canto inferior esquerdo e, em seguida, no ícone Configurações em forma de engrenagem

Clique em Atualização e segurança e depois em “Recuperação” na barra lateral

Em “Redefinir este PC”, clique em “Começar” e depois em “Remover tudo”

Quando você chegar à tela Configurações adicionais, clique em Alterar configurações e verifique se as opções Limpar dados e Excluir arquivos de todas as unidades estão ativadas

Clique no botão Windows na barra de ferramentas e, em seguida, no ícone Configurações em forma de engrenagem

Clique em Atualização do Windows. Em seguida, clique em Recuperação e selecione a opção Redefinir PC

Escolha “Remover tudo” e clique em “Alterar configurações” para certificar-se de que a opção “Limpar dados” esteja ativada

Para computadores que executam versões anteriores do Windows — como Windows XP, Vista ou 7 — pode ser necessário ir a outro lugar para obter as ferramentas certas. A EFF também recomenda aplicativos gratuitos como BleachBit e DBAN Para apagar com segurança arquivos individuais e discos rígidos inteiros, respectivamente.

Eles também podem ser úteis se você estiver usando versões mais recentes do Windows. Esses aplicativos são adequados para lidar com dados particularmente confidenciais que você deseja ou quando deseja mais controle sobre a maneira como seu disco rígido é apagado e gravado.

Ligue (ou reinicie) o seu Mac e mantenha pressionadas as teclas Command e R enquanto estiver ligado – isso colocará seu PC no modo de recuperação

Faça login na sua conta (se necessário) e clique em Utilitário de Disco

Selecione o disco rígido que deseja apagar e clique no botão Apagar

Clique em Opções de segurança e selecione com que cuidado deseja apagar a unidade. A maioria das pessoas ficará bem com a escolha da segunda opção, que grava duas vezes sobre todos os seus dados salvos

Para discos rígidos dentro de um computador que não funciona

Se um dos computadores que você deseja descartar não estiver funcionando com responsabilidade, pode ser mais adequado para uma viagem a uma instalação de reciclagem do que para um comprador do eBay. Mas só porque a coisa não está funcionando não significa que os dados pessoais armazenados em seu disco rígido já foram perdidos por muito tempo.

Teremos que fazer algo a respeito. O primeiro passo é acessar o próprio disco rígido.

Para pessoas familiarizadas com o interior de um PC – ou qualquer pessoa ansiosa para se deslocar por lá – uma maneira é abrir o PC e pegar seu disco rígido. Não se preocupe: isso geralmente é muito mais fácil do que parece.

A maioria dos computadores de mesa pode abrir rapidamente e, supondo que não haja nenhum conjunto de peças no caminho, desconectar o disco rígido não deve envolver muito mais do que desconectar alguns cabos e remover o suporte. Esse processo pode ser mais complicado para laptops, por isso é uma boa ideia procurar um guia de reparo ou um tutorial do YouTube para seu modelo específico antes de começar.

Uma vez que você consiga liberar o disco rígido de sua prisão de metal, use um gabinete de unidade USB ou uma estação de acoplamento para conectá-lo fisicamente a outro computador, onde você pode usar as ferramentas de software mencionadas anteriormente para apagá-lo com responsabilidade.

Se isso soa como uma dor, há sempre uma maneira fácil: você pode levar seu dispositivo a uma oficina local, onde eles podem ejetar o disco rígido em apenas alguns momentos. (por tudo que ela tem peculiaridadesO Yelp é um lugar útil para começar a procurar essas lojas.) Talvez eles também possam digitalizá-las com segurança, o que economizará mais tempo.

abordagem de espaço de escritório

Há também a abordagem de baixa tecnologia – alguns diriam mais terapêutica. Se você pode realmente remover o disco rígido antigo de um computador que planeja reciclar de qualquer maneira, leve a unidade para fora e aplique uma boa dose do martelo nela. Uma pedra do seu jardim também funcionará, como com uma furadeira usando uma furadeira para fazer quatro ou cinco furos grandes ao redor do centro da madeira.

Realmente, vá com Tudo é verdade Quando o nome do jogo causa algum dano semelhante ao Office Space. (Só não se esqueça dos óculos de segurança.)

“Se você vai jogá-lo no lixo de qualquer maneira, certifique-se de derrubá-lo”, disse Arrieta. “Por que você não gosta?”

Especificamente, o que estamos tentando fazer aqui é corromper magneticamente os pratos da unidade, os discos giratórios nos quais nossos dados são colocados. Destruir esses pratos nem sempre tornará seus dados completamente irrecuperáveis, mas torna a recuperação de qualquer uma dessas informações mais difícil do que vale em todos os casos, exceto nos casos mais extremos. (Se você está aderindo, digamos, a segredos do governo, é melhor destruir toda a sua unidade.)