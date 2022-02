Como a Blue Jays pode lidar com o mercado de Freddy Freeman

Freddy FreemanO destino final do agente livre foi um dos fatos mais fascinantes fora de temporada. No início da Free Agency, a maioria sentiu que uma reunião com os Braves era um fato consumado, mas como Freeman continuou no mercado, houve uma crescente especulação sobre ele assinar em outro lugar.

Não podemos saber quando teremos uma solução, graças ao desligamento contínuo, mas Joel Sherman relata do New York Post Há uma sensação industrial de que Freeman agirá rapidamente assim que o congelamento de transações for suspenso. Especificamente, Sherman sugere que dentro de 48 horas após a suspensão do congelamento, “o caminho de Freeman será conhecido do público”. Ken Rosenthal atleta Sugira algo semelhanteembora não houvesse um cronograma definido, ao escrever no final do mês passado que Freeman e Braves poderiam “agir rapidamente” após o desligamento.

O destino de Freeman é um ponto de discussão renovado entre os fãs do Braves após esta manhã Relatório de ganhos da Liberty Media, que possui os Braves, embora as informações públicas recém-disponíveis sobre as finanças da equipe provavelmente tenham pouco ou nenhum impacto em sua busca por Freeman. A questão sempre foi se a propriedade e/ou o front office consideravam o preço pedido de Freeman como um movimento sábio de longo prazo para a organização, e a equipe sabia que esses números seriam divulgados ao público neste momento.

Talvez o mais interessante, no entanto, seja a sugestão de Sherman de que um dos pretendentes de Freeman, os Blue Jays, obteve aprovação de propriedade para um “aumento significativo da folha de pagamento” mesmo após as adições de George SpringerE a Kevin Gussman E a José Perios no ano passado ou mais. O desejo de Jays de adicionar um taco canhoto à mistura não é exatamente uma nova descoberta; Ele disse Siga Cory Seger Antes de seu acordo com o Rangers, ele estava especulativamente ligado a nomes como Kyle Schwarber E aposentado desde então Kyle Seeger. Foi até bem ligado ao freeman Data de 30 de novembro. Mais recentemente, Rosenthal disse na Sportsnet que espera que Jays participe de Freeman sempre que o bloqueio for suspenso (link de vídeo).

Toronto é apenas uma alternativa à especulação, e Freeman está fortemente associado aos Dodgers e Yankees, bem como aos atuais Braves. Em sua recente aparição no The Michael Kay Show, Buster Olney da ESPN sugeriu (link de áudiocom Freeman começando a falar cerca de 11 minutos) que o Mets “check-in” pelo menos em Freeman antes de fechar, embora Andy Martino do SNY escreveu esta manhã As chances de um acordo Freeman/Mets são praticamente inexistentes. Olney também menciona os Blue Jays como uma equipe que perguntou sobre Freeman (junto com os Dodgers), e discute mais amplamente o sentimento crescente na indústria de que Freeman não retornará aos Braves.

Alegadamente, a melhor oferta que os Braves fizeram até agora é um contrato de cinco anos no valor de US $ 135 milhões. Diz-se que ele está de olho em um contrato de seis anos após outra grande temporada. Freeman venceu o MVP da NL 2020 com uma corrida de 0,300/0,393/0,503 e 31 home runs durante a temporada regular, bem como uma sequência de 0,304/0,420/0,625 com cinco home runs em 69 placares na pós-temporada aparências. Tem sido outra temporada impressionante para o sempre confiável jogador de base número um, que tem um WRC + 132 ou melhor (o que indica que ele tem sido pelo menos 32 pontos percentuais mais produtivo do que a média de rebatidas da liga) todos os anos desde 2013.

Certamente é possível que Braves e Freeman possam preencher a lacuna que permaneceu nas negociações, impondo o desligamento. No entanto, Atlanta explorou pelo menos algumas alternativas. Os corajosos teriam visto Antonio Rizzo Como um potencial agente livre, eles foram mencionados como um parceiro de negócios em potencial com A’s em Matt Olson Em várias ocasiões. Sherman conversa com alguns agentes e um executivo rival que especulam que Atlanta poderia se concentrar em buscar o negócio de Olson entre o momento em que a paralisação for suspensa e quando Freeman assinar. O CEO percebe que alguém gosta Kyle Wright – Um jogador pronto para a liga principal que anteriormente estava entre os cinco principais recrutados e potencialmente altamente considerado – se encaixa no molde dos jogadores talentosos da MLB que poderiam procurar em um acordo com Olson. Wright não tem mais o valor comercial de um foco de pacote que poderia persuadir A’s a abandonar Olson, mas seria uma opção razoável para Oakland explorar como uma peça secundária nas negociações com Atlanta.

Para ser claro, este é um palpite de pessoas de fora da organização de Atlanta. Não ficará claro o que o chefe de operações de beisebol Alex Antopoulos e sua equipe planejaram na disputa pós-bloqueio até que as atividades fora da temporada possam realmente ser retomadas. No entanto, as crescentes conversas da indústria reforçam que a estadia de Freeman em Atlanta pode não ser o bloqueio que muitos esperavam, já que os Braves entram na entressafra antes do título mundial, especialmente à medida que outros potenciais pretendentes se aproximam.